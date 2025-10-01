Thứ Tư, 01/10/2025

Trang chủ Địa phương

Sẽ chuyển đổi hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ ở Côn Đảo sang xây dựng hạ tầng khu trung tâm

Thiên Ân

01/10/2025, 07:47

Hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm đặc khu Côn Đảo, trong đó có hạng mục xây một số tuyến đường mới trong khu dân cư, giai đoạn 2...

Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao, đạt 79,01% (tương đương 5.956 ha rừng tự nhiên). Ảnh internet.
Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao, đạt 79,01% (tương đương 5.956 ha rừng tự nhiên). Ảnh internet.

Chủ trương này vừa được thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân TP.HCM lần thứ 4, khóa X (2021 - 2026) ngày 29/9/2025.

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo giai đoạn 2 (trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) thực hiện xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3 với 9 tuyến đường gồm đường N2 dài 309 m, đường N4 dài 226 m, đường N6 dài 423 m, đường N7 dài 193 m (đoạn từ nút giao với Huỳnh Thúc Kháng đến đường trục phía bắc khu trung tâm), đường N8 dài 470 m, đường D1 dài 244 m, đường D2 dài 570 m, đường D3 dài 383 m và đường D4 dài 441 m.

Công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nói trên cũng đồng thời triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm như thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Việc chuyển mục đích sử dụng 2.269 m2 rừng phòng hộ tự nhiên là cần thiết, hợp pháp và khả thi, bảo đảm tính liên tục của dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần đưa Côn Đảo phát triển bền vững thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp trong khu vực.
Tờ trình của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2022 - 2027.

Trong đó, phần diện tích rừng 2.269 m2 nằm trên tuyến đường N6 thuộc các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732. Trước đây, khu đất này vướng tranh chấp nên chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi. Hiện nay đã được Tòa án nhân dân Tối cao xác định là đất rừng phòng hộ, nguồn gốc hình thành rừng tự nhiên (quy định tại Quyết định 20/2025/HC-GDĐT).

Cụ thể, trong tổng diện tích rừng liên quan dự án là 11.200 m2 (tức 1,12 ha), đã có hơn 8.000 m2 (0,8 ha) được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chấp thuận chuyển đổi mục đích; hơn 7.000 m2 (0,07 ha) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Hiện chỉ còn 2.269 m2 cần Hội đồng nhân dân TP.HCM xem xét quyết định nhằm bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Theo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2 (bao gồm việc xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3) của Ủy ban nhân dân TP.HCM, dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông. Dự án sẽ tạo tiền đề cho sự hình thành khu dân cư mới phía Tây Bắc hồ Quang Trung, đồng thời góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm đặc khu Côn Đảo phù hợp với các quy hoạch như Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021 - 2030, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm Côn Sơn, Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân TP.HCM giải thích rằng diện tích rừng đề nghị chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Ngoài ra, Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao (đạt 79,01%), trong khi quỹ đất dành cho phát triển đô thị và hạ tầng còn rất hạn chế.

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng côn đảo hội đồng nhân dân rừng rừng phòng hộ TP.HCM

