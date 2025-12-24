Phú Thọ đón dòng vốn trăm triệu đô từ tập đoàn của Thái Lan

Việc Amata VN PCL, công ty thành viên của Tập đoàn Amata (Thái Lan), chính thức được nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Amata City Phú Thọ với tổng vốn 185 triệu USD không chỉ đánh dấu bước mở rộng chiến lược của nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Thái Lan tại Việt Nam, mà còn đặt nền móng hình thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao mới tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc…

Ngày 23/12, tại Phú Thọ, Amata VN PCL – công ty thành viên của Tập đoàn Amata (Thái Lan) – đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Amata City Phú Thọ. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 185 triệu USD, được triển khai tại xã Đoan Hùng, đánh dấu dự án thứ năm của Amata tại Việt Nam sau gần ba thập kỷ hiện diện.

BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC CỦA AMATA TẠI TRUNG TÂM PHÍA BẮC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata VN PCL, cho biết việc dự án đồng thời nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ đối với nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Theo bà Somhatai Panichewa, Amata hiện là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và khu vực, với khoảng 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. Tính đến nay, tập đoàn đã phát triển 9 khu đô thị công nghiệp tích hợp với tổng diện tích trên 10.000 ha, thu hút hơn 1.400 đối tác đa quốc gia, tạo ra trên 300.000 việc làm mỗi năm và đóng góp khoảng 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia nơi Amata đầu tư.

Tại Việt Nam, Amata đã có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, với hơn 2.500 ha đất đang triển khai các dự án. Phú Thọ là địa phương thứ năm được tập đoàn lựa chọn để phát triển khu công nghiệp, tiếp nối các dự án đã hình thành tại Biên Hòa, Long Thành, Hạ Long và Quảng Trị.

Bà Somhatai Panichewa, Tổng Giám đốc điều hành Amata VN PCL, phát biểu tại buổi lễ

Dự án Amata City Phú Thọ, với tên gọi chính thức là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng, được triển khai tại các xã Đoan Hùng và Tây Cốc, có tổng diện tích trên 475 ha. Tổng mức đầu tư của dự án vượt 185 triệu USD, trong đó Amata cam kết đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, văn phòng, bến bãi, khu dịch vụ, cùng các hạng mục thiết yếu như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và trạm xử lý nước thải.

Theo định hướng được công bố, khu công nghiệp sẽ tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, qua đó tạo ra giá trị gia tăng lớn và phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS VÙNG TRUNG DU

Theo kế hoạch, Amata City Phú Thọ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, Giai đoạn 1 có diện tích 239,43 ha, thực hiện trong giai đoạn 2025–2029; giai đoạn 2 có diện tích 236,24 ha, triển khai từ năm 2029 đến 2033. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chúc mừng Amata chính thức trở thành nhà đầu tư của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết việc dự án được chấp thuận trong bối cảnh địa phương đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy quyết tâm của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh luôn coi nhà đầu tư không chỉ là đối tác mà là “công dân của địa phương”, từ đó cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình phát triển. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ kỳ vọng dự án sớm đi vào hoạt động, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế – xã hội của Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cam kết hỗ trợ tập đoàn, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các xã nơi thực hiện dự án khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng cùng hoàn thiện các thủ tục khác nhanh nhất có thể ngay trong năm 2026 để dự án sớm có đất thương phẩm, thu hút các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Tập đoàn Amata quan tâm thu hút các ngành nghề, dự án tỉnh Phú Thọ đang quan tâm như công nghiệp công nghệ cao, điện, điện tử, bán dẫn; ô tô, xe máy, các dự án có giá trị gia tăng cao…

Các đại biểu tham dự lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chụp ảnh cùng Tập đoàn Amata.

Được biết, Khu công nghiệp Amata City Phú Thọ nằm tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 70 và tuyến cao tốc Phú Thọ – Tuyên Quang. Từ đây, khu công nghiệp có thể liên thông thuận lợi với cao tốc Hà Nội – Lào Cai, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa tới cửa khẩu Lào Cai, sân bay quốc tế Nội Bài và hệ thống cảng biển phía Bắc.

Lợi thế hậu cần này còn được củng cố bởi tuyến đường sắt đang được quy hoạch nối Lào Cai với Quảng Ninh, qua đó từng bước định vị Amata City Phú Thọ trở thành một trung tâm logistics quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trước dự án tại Phú Thọ, bốn khu công nghiệp do Amata phát triển tại Việt Nam đã thu hút hơn 220 nhà đầu tư, trong đó có nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune Global 500. Các dự án này được xây dựng trên triết lý “All Win”, hướng tới sự hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, địa phương và cộng đồng.

Với Amata City Phú Thọ, lãnh đạo của Amata khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình công nghiệp bền vững, công nghệ cao, phù hợp với mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “mảnh ghép” quan trọng trong cấu trúc phát triển công nghiệp của Phú Thọ, mở ra không gian tăng trưởng mới cho toàn vùng trung du Bắc Bộ.