Hải Phòng giảm cơ cấu tiền sử dụng đất trong thu nội địa

Thứ Hai, 22/12/2025
Nam Khánh
22/12/2025, 18:26
Hải Phòng đề ra mục tiêu tiền sử dụng đất giảm trong cơ cấu thu ngân sách nội địa, tăng cơ cấu thu từ khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh…
Thành phố Hải Phòng xây dựng kịch bản thu ngân sách nội địa trong các năm 2026 – 2028 tăng dần, trong đó năm 2027 tăng 4,49%, năm 2028 tăng 5,34% so với năm trước. Tuy nhiên, trong cơ cấu thu ngân sách, khoản thu lớn nhất là tiền sử dụng đất có xu hướng giảm dần trong khi các khoản thu chủ yếu là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh được dự báo có xu hướng gia tăng.
Thành phố Hải Phòng vừa thông qua kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (năm 2026- 2028) với mục tiêu số thu nội địa tăng dần đều hàng năm. Năm 2026 thu ngân sách nội địa dự kiến đạt hơn 103.166 tỷ đồng. Năm 2027 hơn 108.265 tỷ đồng (tăng 4,49%). Năm 2028 đạt khoảng 114.050 tỷ đồng (tăng 5,34%). Mặc dù tổng số thu ngân sách nội địa được dự báo tăng trưởng hàng năm nhưng khoản thu tiền sử dụng đất (một trong 20 khoản thu chủ yếu) lại có xu hướng giảm dần số thu, tỷ trọng thu trong cơ cấu nguồn thu ngân sách nội địa.
Cụ thể, năm 2025, thu tiền sử dụng đất đạt 41.000 tỷ đồng trong tổng số 100.000 tỷ đồng thu nội địa với tỷ lệ 41% tổng thu nội địa. Năm 2026, Hải Phòng xây dựng dự toán thu nội địa 103.166 tỷ đồng nhưng tiền sử dụng đất giảm còn 36.200 tỷ đồng, chỉ chiếm tỷ trọng 35,09% tổng thu nội địa. Năm 2027, dự toán thu ngân sách nội địa là 108.265 tỷ đồng nhưng khoản thu tiền sử dụng cũng chỉ là 36.200 tỷ đồng, chiếm 33,43% trong tổng thu nội địa. Năm 2028, dự toán thu nội địa là 114.050 tỷ đồng nhưng số thu tiền sử dụng đất vẫn giữ nguyên 36.200 tỷ đồng, chỉ chiếm 31,74% tổng số thu nội địa.
Theo đánh giá từ một số chuyên gia kinh tế, trong thời gian ngắn, tỷ lệ thu tiền sử dụng đất giảm tới 10% trong tổng thu ngân sách địa phương cho thấy, Hải Phòng đã có những chuyển dịch tích cực về cơ cấu nền kinh tế. Thu ngân sách dần bớt phụ thuôc vào nguồn thu đất, chuyển sang các nguồn thu khác có tính ổn định, bền vững hơn. Tỷ trọng nguồn thu tiền sử dụng đất giảm cũng là tín hiệu người dân, doanh nghiệp giảm chi phí cho lĩnh vực đất đai, giảm gánh nặng tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.
Trong khi tỷ trọng số thu tiền sử dụng đất trong cơ cấu nguồn thu nội địa có xu hướng giảm dần thì tỷ trọng số thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại có xu hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2025, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI đạt 15.480 tỷ (chiếm 15,48% số thu nội địa 100.000 tỷ đồng), thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 18.710 tỷ đồng (chiếm 18,71% tổng thu nội địa).
Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu thu nội địa 103.166 tỷ đồng, trong đó, thu từ doanh nghiệp FDI là 17.650 tỷ đồng (chiếm 17,12% tổng thu nội địa), thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 22.600 tỷ đồng (chiếm khoảng 21,9%). Năm 2027, mục tiêu thu nội địa là 108.265 tỷ đồng thì thu từ doanh nghiệp FDI là 19.345 tỷ đồng (chiếm 17,86% tổng thu nội địa), thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 24.260 tỷ đồng (chiếm 22,41%). Đến năm 2028, Hải Phòng đặt mục tiêu thu nội địa 114.050 tỷ đồng, số thu từ khu vực doanh nghiệp FDI là 20.645 tỷ đồng (chiếm 18,1% số thu nội địa), thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 25.960 tỷ đồng (chiếm 22,76%).
Ngoài 2 khoản thu này, các khoản thu có số thu lớn khác không có sự thay đổi lớn như thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu phí và lệ phí, lệ phí trước bạ, thu từ khu vực doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ vai trò chủ đạo do Trung ương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo do địa phương quản lý và thu tiền cho thuê đất thuê mặt nước mặt biển. Các khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước không có sự tăng trưởng.
Một số chuyên gia kinh tế đánh giá sự gia tăng tỷ lệ thu ngân sách từ khối doanh nghiệp FDI và ngoài quốc doanh thể hiện môi trường đầu tư của địa phương được cải thiện, có sức thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, công nghệ cao. Nền kinh tế duy trì sự phát triển năng động, hội nhập kinh tế sâu rộng, chuyển dịch theo hướng tăng trưởng dựa vào kinh tế tư nhân, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Theo kế hoạch hoạch tài chính ngân sách, năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách (bao gồm cả thu nội địa và xuất nhập khẩu) là hơn 195.935 tỷ đồng (tăng 4,35% so với năm 2025), năm 2027 là 203.858 tỷ đồng (tăng 4,5% so với năm 2026), năm 2028 tăng 7,35% so với năm 2027.
