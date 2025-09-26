SG Investment hợp tác Ecopark, phân phối The Campus 2 tại đại đô thị lớn nhất Nghệ An

Với đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu thị trường bất động sản, Công ty TNHH SG Investment (SGI) tiếp tục hợp tác với nhà sáng lập Ecopark tại Nghệ An, mở đầu là phân khu The Campus 2, thuộc đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park.

The Campus 2 nằm tại cửa ngõ Eco Central Park.

SG INVESTMENT VÀ DẤU ẤN TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Tham gia thị trường bất động sản vào năm 2018, với 7 năm kinh nghiệm phân phối các dự án bất động sản tại trung tâm TP.HCM, SGI đã khẳng định vị thế uy tín trên thị trường, trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn khách hàng và nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường bất động sản.

Với nhà sáng lập Ecopark, SGI tìm thấy nhiều điểm chung trong giá trị cốt lõi, mục tiêu: Đem tới cho khách hàng những không gian đáng sống trong sự phát triển bền vững, gắn với môi trường. Tại thị trường miền Nam, SGI tham gia phân phối dự án cao cấp Eco Retreat (phía Tây TP HCM) của nhà sáng lập Ecopark và gặt hái nhiều thành công. Điều này là tiền đề để SGI đạt được tín nhiệm của chủ đầu tư, tiếp tục phân phối phân khu The Campus 2, Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, Nghệ An).

SG Investment phân phối chính thức The Campus 2, Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

“Bất động sản khu đô thị là xu hướng và ngày càng nhận được sự ưa chuộng từ khách hàng ở thực cũng như nhà đầu tư, thay vì nhà ở riêng lẻ. Đây là loại hình bất động sản mà sự lựa chọn rất rộng rãi. Ví dụ tại Eco Central Park, với đa dạng phân khúc, mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn khác nhau. Với những gia đình có con em trong độ tuổi đi học có thể lựa chọn The Campus 2 với những đại lộ rộng mở, kết nối rộng rãi với các tiện ích giáo dục sẽ mở đường cho con trẻ tới những chân trời mới, vươn tầm trở thành những công dân toàn cầu”, ông Hoàng Văn Quang - Tổng giám đốc SGI chia sẻ.

MỞ CỬA ĐẠI LỘ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI THE CAMPUS 2

The Campus 2 có không gian mở, kết nối cảm xúc con người với cảnh vật tự nhiên.

Với định vị phát triển đại đô thị xanh lớn nhất Bắc Trung Bộ, theo mô hình môi trường sống tạo động lực phát triển toàn diện cho các thế hệ, Eco Central Park tập trung vào các giá trị cốt lõi về không gian mở, cảnh quan kết nối cảm xúc con người, môi trường giáo dục thông qua sự khám phá và tự lập từ chính hoạt động thường ngày khi tương tác với thiên nhiên.

Do đó, dự án dành ra hơn 50ha cho cảnh quan, công viên, sân thể thao, quảng trường để cư dân, đặc biệt là cư dân nhí có không gian phát triển. Song song đó còn là hệ thống giáo dục chất lượng cao, chú trọng công nghệ, ngoại ngữ, năng lực toàn cầu và chương trình phát triển cá nhân đến từ trường liên cấp FPT.

Trường liên cấp FPT Vinh tại Eco Central Park khởi công hôm 19/9.

Thế nên, tại vị trí cửa ngõ, điểm đầu kết nối của đại đô thị, nơi được xem là bộ mặt đại diện của Eco Central Park, phân khu Campus 2 được thiết kế mang đậm triết lý giáo dục và phát triển toàn diện.

“Con người khi sinh ra đã sẵn có trong bộ gene sự tò mò, đó cũng là động lực để trẻ em thích khám phá, thích tìm tòi, từ đó phát triển khả năng quan sát, tư duy và bộc lộ ra những thiên hướng tính cách, tài năng. Vì vậy, khi phát triển The Campus 2 để đại diện có những trải nghiệm học hỏi không giới hạn, học đa chiều, học ngay từ chính trong môi trường sống hàng ngày, chúng tôi đặt mục tiêu sắp xếp các tiện ích thiên về thúc đẩy sự khám phá, vận động, sự tỉ mỉ kiên trì của trẻ em”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó Giám đốc kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Công viên Campus Park rộng 15.000m2 sẽ có tại The Campus.

Trở thành cư dân của The Campus 2, mỗi cuộc dạo chơi trong công viên không đơn thuần chỉ là niềm vui vận động, mà còn là bài học đầu đời về sự đa dạng của sinh vật, thực vật, cỏ cây, sự tìm tòi khác nhau về những loại đá có trong công viên Campus.

Mỗi cuối tuần không chỉ là rong chơi với bè bạn, mà còn là khoảnh khắc cùng vun trồng trong vườn cây ở nông trại riêng của cư dân, hay tự tay chăm sóc bạn thỏ, nhặt trứng gà, hiểu về sự sống của những loài vật nhỏ bé đang ở xung quanh mình. Từ đó, thế giới dần rộng mở trong tâm trí con trẻ, giúp con có được nền tảng về tri thức và tình yêu thương.

Phân khu The Campus với những dãy phố kinh doanh sôi động.

The Campus cũng là phân khu mang lại sự đa dạng màu sắc tính cách, với những trải nghiệm đầy sôi động ở phố quảng trường, những tuyến phố nhộn nhịp và dịch vụ thương mại tại khối đế, nơi con trẻ bắt đầu khám phá thế giới văn hóa, nghệ thuật ngay bên thềm nhà.

Nằm ở vị trí cửa ngõ dự án, đây là điểm giúp The Campus được đánh giá có điểm cộng rất lớn. Theo đó, The Campus có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m) đã thông toàn tuyến năm 2024.

Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn dưới 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút lái xe.

Một mặt tiền khác của The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3.5ha đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

The Campus 2 hưởng lợi nhờ trực diện khối đế 3 tầng của tòa tháp Central Park Residences.

The Campus 2 cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao tầng đầu tiên của Eco Central Park, cao 30 tầng đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao cuối năm 2025. Đây cũng là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về sức mua để thúc đẩy lợi thế tuyệt đối của các trục thương mại tại The Campus.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, vị trí cửa ngõ đón đầu mọi nguồn khách không chỉ là yếu tố giúp khách hàng nhanh chóng quyết định chọn mua nhà mà còn thôi thúc những người muốn tích trữ tài sản tốt, có thể nắm giữ qua nhiều thế hệ. The Campus 2 sở hữu tiềm năng kinh doanh vượt trội để phục vụ cư dân đại đô thị Eco Central Park, chưa kể lượng khách tham quan du lịch, khi 6 tháng đầu năm, Nghệ An tiếp tục là điểm đến được ưa thích và đứng top đầu cả nước về doanh thu ngành du lịch.

Khách hàng quan tâm The Campus 2, Eco Central Park có thể liên hệ: Công ty TNHH Bất động sản SG Investment Văn Phòng : 22-24-26 Bạch Đông Ôn, phường An Khánh, TPHCM Hotline : 0902336848 Website : https://sginvestment.vn

Qúy độc giả quan tâm The Campus 2, Eco Central Park có thể liên hệ:

CÔNG TY TNHH BĐS SG INVESTMENT

Văn Phòng : 22-24-26 Bạch Đông Ôn, Phường An Khánh, TPHCM

Hotline : 0902336848

Website : https://sginvestment.vn