Sau Hợp đồng tương lai VN100, sẽ tiếp tục có thêm các sản phẩm mới đón dòng vốn quốc tế lớn

Ngày 10/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức Lễ khai trương giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 - đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

MỘT SẢN PHẨM CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT

Ông Lê Xuân Hải, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 là sản phẩm tiếp nối thành công của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30, được thiết kế nhằm mở rộng phạm vi đại diện của các cổ phiếu thành phần trên thị trường cổ phiếu niêm yết, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư, cũng như quản trị rủi ro của các tổ chức và cá nhân.

Sản phẩm mới được kỳ vọng đa dạng hóa công cụ đầu tư, tăng tính thanh khoản và góp phần nâng cao tính hiệu quả, minh bạch của thị trường phái sinh Việt Nam.

Cũng theo ông Hải, việc triển khai Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 là phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu của thị trường, góp phần đa dạng hóa sản phẩm phái sinh, giảm áp lực tập trung quá mức vào chỉ số VN30, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác quản trị rủi ro đối với các danh mục đầu tư bám sát VN-Index.

Sản phẩm mới này còn tạo nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của các quỹ ETF và các sản phẩm phái sinh khác gắn với VN100, qua đó gia tăng chiều sâu cho thị trường vốn. Đặc biệt, với phạm vi bao phủ rộng và cơ cấu cân bằng hơn, VN100 giúp tăng tính minh bạch và ổn định của thị trường nhờ phân tán rủi ro khỏi sự chi phối quá lớn của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện các Công ty quản lý quỹ cũng đánh giá Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 là một sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng công cụ đầu tư và quản trị danh mục của công ty quản lý quỹ.

Trong nhiều năm qua, thị trường phái sinh Việt Nam đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư quản lý rủi ro. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư dài hạn, đặc biệt là quỹ cổ phiếu và ETF, vẫn gặp khó khăn khi muốn phòng ngừa rủi ro đối với danh mục có phạm vi bao phủ toàn thị trường. Việc ra đời Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, là công cụ cần giúp các quỹ quản lý danh mục sát hơn với chỉ số tham chiếu và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đại diện các công ty quản lý quỹ bày tỏ tin tưởng rằng Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro cho các danh mục quy mô lớn, đa dạng hóa thành phần; Thu hút dòng vốn tổ chức trong và ngoài nước, khi thị trường có thêm sản phẩm phản ánh đầy đủ hơn cấu trúc kinh tế; Tạo tiền đề phát triển các quỹ ETF và sản phẩm cấu trúc dựa trên VN100, từ đó mở rộng quy mô thị trường vốn trung - dài hạn.

Về định hướng tương lai, công ty quản lý quỹ kỳ vọng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch tiếp tục nghiên cứu phát triển hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ, chỉ số ngành và quyền chọn chỉ số, để đa dạng hóa công cụ đầu tư; Chuẩn hóa quy định ký quỹ, giới hạn vị thế và quy trình bù trừ theo chuẩn quốc tế, nhằm gia tăng niềm tin và thu hút dòng vốn ngoại. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để quảng bá các sản phẩm phái sinh Việt Nam ra khu vực.

SẼ RA MẮT THÊM CÁC SẢN PHẨM MỚI

Ghi nhận nỗ lực của các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng sản phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh, việc đưa Hợp đồng tương lai VN100 vào giao dịch nằm trong lộ trình triển khai Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển sản phẩm phái sinh tại các thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cho biết thêm, việc triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 được thực hiện sau khi đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới khoảng 5 tháng được đánh giá là phù hợp, an toàn, đảm bảo hệ thống giao dịch, thanh toán, bù trừ vận hành ổn định, thông suốt trước khi chính thức triển khai sản phẩm mới cho thị trường.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 sẽ góp phần đa dạng hàng hóa cho thị trường chứng khoán phái sinh, tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán nói chung, nhất là ngay sau thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được công bố chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ được sự đón nhận tích cực từ thị trường và các nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, để đảm bảo nhiệm vụ phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh và các sản phẩm mới theo đúng lộ trình đã đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường Chứng khoán, đồng thời hướng tới nâng hạng thị trường theo các tiêu chuẩn bậc cao theo mục tiêu tại Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu:

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty lưu ký bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng nghiên cứu và xây dựng phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh dựa trên nhiều tài sản cơ sở khác nhau và các sản phẩm mới cho thị trường, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung khung pháp lý, quy chế, quy trình, báo cáo Ủy ban để đưa vào triển khai các sản phẩm theo đúng lộ trình, trước mắt là sản phẩm hợp đồng quyền chọn trên chỉ số chứng khoán.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tăng cường thanh khoản cho thị trường, hướng đến tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế thông qua việc cho phép triển khai các loại lệnh, cơ chế giao dịch mới trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các loại lệnh phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư; phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường theo thông lệ quốc tế.

Tăng cường quản lý giám sát, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giám sát để đảm bảo an ninh, an toàn cho thị trường, sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn lớn từ nước ngoài.

Ông Bùi Hoàng Hải khẳng định, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Sở Giao dịch chứng khoán, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới như hợp đồng quyền chọn và sản phẩm cấu trúc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phái sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.