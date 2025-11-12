SGS Thụy Sĩ hỗ trợ CT UAV siết tiêu chuẩn chất lượng hàng không vũ trụ tại 5 nhà máy và hội sở

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
CT UAV hợp tác cùng SGS từ Thụy Sĩ - Tập đoàn hàng đầu Thế giới về thử nghiệm, giám định và chứng nhận triển khai tiêu chuẩn quản lý chất lượng AS9100D và ISO 9001 cho hội sở và 5 nhà máy của CT UAV.
CT UAV (Thành viên Tập đoàn CT Group) và Tập đoàn SGS (Société Générale de Surveillance) đến từ Thụy Sĩ cùng triển khai tiêu chuẩn chất lượng hàng không vũ trụ quốc tế AS9100D, ISO 9001 cho toàn bộ hệ thống vận hành của hội sở, chuỗi nhà máy, trung tâm nghiên cứu, quy trình sản xuất sản phẩm chất lượng...
SGS là Tập đoàn hàng đầu Thế giới về thử nghiệm, giám định và chứng nhận, được xem là “người gác cổng” chất lượng của Thế giới, với hơn 145 năm kinh nghiệm, hoạt động tại hơn 140 quốc gia, sở hữu hơn 2.600 văn phòng và phòng thí nghiệm, với hơn 98.000 nhân sự.
Tập đoàn này đạt doanh thu 6,79 tỷ franc Thụy Sĩ năm 2024 (tương đương 8,43 tỷ USD) và trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Với vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và chứng nhận, SGS là đối tác tin cậy của hàng nghìn tập đoàn trong ngành hàng không, năng lượng và công nghệ cao.
Bà Nguyễn Thị Nam Trân, Giám đốc Cấp vùng - Bộ phận Giải pháp Đảm bảo Kinh doanh, SGS Indonesia & Việt Nam, chia sẻ: “AS9100D là tiêu chuẩn rất khắt khe, đòi hỏi sự đồng bộ trong quản lý và con người ở cấp toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của CT UAV khi lựa chọn con đường chuẩn hóa quốc tế - hướng đến giá trị bền vững.”
AS9100D là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng do International Aerospace Quality Group (IAQG) phát triển, được công nhận toàn cầu. Tiêu chuẩn này yêu cầu kiểm soát rủi ro, truy xuất nguồn gốc vật liệu, giám sát chuỗi cung ứng và đảm bảo an toàn sản phẩm ở cấp độ cao. Tuy nhiên, giá trị thực sự của AS9100D chỉ được khẳng định khi được SGS đánh giá và cấp chứng nhận uy tín nhất trên Thế giới.
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 9001 yêu cầu doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng, đánh giá hiệu quả quản lý và cải tiến liên tục. ISO 9001 không chỉ giúp CT UAV củng cố nền tảng quản lý chất lượng mà còn là điều kiện tiên quyết để triển khai AS9100D, đảm bảo các quy trình từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất… đều minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các yêu cầu quốc tế.
Việc CT UAV chuẩn hóa toàn hệ thống theo chuẩn hàng không vũ trụ quốc tế dưới sự giám sát và giúp sức của SGS sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn được siết chặt và khẳng định giá trị thực sự. Có SGS cấp chứng nhận, doanh nghiệp không chỉ đạt chuẩn mà còn được “ghi danh” trong hệ thống cung ứng quốc tế.
Đại diện SGS dự kiến, CT UAV có thể trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành UAV Việt Nam đạt chứng nhận AS9100D ở quy mô toàn hệ thống sản xuất UAV. Toàn bộ quy chuẩn dự kiến sẽ được triển khai hoàn tất trong 6 - 12 tháng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp trong nước học hỏi mô hình quản trị chất lượng theo chuẩn hàng không quốc tế.
CT UAV có Hội sở tại 20 Trương Định, Quận 3 (cũ), TP.HCM và đã xây dựng 5 nhà máy UAV tại Khu công nghệ số tập trung CT Group - CT High-tech R&D Center tại Thuận An (trên đại lộ DT743, gần Đại học Quốc gia TP.HCM) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vượt bậc của thị trường Thế giới về UAV. CT UAV đã tiến hành chuẩn bị đầu tư Khu phức hợp công nghệ UAV số 1 Thế giới - ASEAN Super Head Quarter tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Mô hình Khu phức hợp ASEAN Super Head Quarter có thể so sánh với các khu công nghệ hàng đầu Thế giới.
Theo chuyên gia từ SGS Việt Nam, để đạt được chuẩn AS9100D, CT UAV phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản trị cực kì khắt khe, bao gồm quản lý rủi ro trong suốt vòng đời sản phẩm, kiểm soát thay đổi kỹ thuật, truy xuất vật liệu, đảm bảo an toàn bay và kiểm tra mẫu đầu tiên. ISO 9001 đóng vai trò nền tảng giúp CT UAV chuẩn hóa các quy trình này, đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổng thể hoạt động hiệu quả, minh bạch và liên tục cải tiến.
Trong tương lai, CT UAV hướng tới tích hợp AS9100D, ISO 9001 và các tiêu chuẩn ESG, hướng đến mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Việc chuẩn hóa hệ thống giúp doanh nghiệp tăng năng suất đến 25%, giảm lỗi sai hơn 30%, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao độ an toàn tuyệt đối. Đây điều kiện tiên quyết khi xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản...
Với sự giúp sức từ SGS, quyết tâm cao từ đội ngũ CT UAV và sự hậu thuẫn của Tập đoàn CT Group, việc đạt được chứng nhận AS9100D và ISO 9001 sẽ là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên, một doanh nghiệp UAV Việt Nam chạm tới chuẩn hàng không quốc tế AS9100D, được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho chuẩn sản xuất UAV của ngành UAV Việt Nam.
Ngày 11/11/2025, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), với tên gọi mới: Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC).
Nhóm 10 thương hiệu này tăng thêm hơn 450 tỷ USD giá trị so với năm 2024, trong đó các hãng công nghệ lớn chiếm áp đảo...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại...
Chính phủ quán triệt không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...
Ghi nhận những tín hiệu tích cực sau gần nửa năm ban hành Nghị quyết 68 với số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết ba ưu tiên chiến lược sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa niềm tin kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: