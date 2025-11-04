SHS ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Tuấn Sơn
04/11/2025, 11:24
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa giới thiệu nền tảng giao dịch mới gồm ứng dụng SH Smart và website SH Smart - bước chuyển mình quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, hiện thực hóa chiến lược Service Branding, mang đến trải nghiệm giao dịch thông minh, liền mạch và cá nhân hóa cho nhà đầu tư.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và giao dịch trực tuyến trở thành chủ đạo, yêu cầu về trải nghiệm đầu tư ngày càng cao. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở đặt lệnh mua – bán, mà được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu, theo dõi danh mục thời gian thực và khả năng cá nhân hóa theo khẩu vị đầu tư,... Thấu hiểu điều đó, SHS xác định công nghệ cần được thiết kế để nâng tầm năng lực ra quyết định của nhà đầu tư thay vì chỉ đóng vai trò là nền tảng giao dịch.
Sau thời gian nghiên cứu hành vi người dùng, thử nghiệm giao diện và tối ưu hiệu suất, SHS chính thức ra mắt nền tảng giao dịch thế hệ mới SH Smart app & web với triết lý sản phẩm “SMART – Where Technology Meets Personal Investment”.
Trong đó mỗi giá trị cốt lõi mang một ý nghĩa thực tiễn rõ ràng: trải nghiệm đơn giản và trực quan (Simplicity), tính linh hoạt trên mọi thiết bị (Mobility), công cụ phân tích hiệu suất đầu tư sâu sắc (Analytics), tốc độ xử lý lệnh nhanh và ổn định (Rapid), cùng nền tảng bảo mật theo chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn giao dịch trực tuyến (Technology).
Ở phiên bản mới, giao diện của SH Smart app & web được thiết kế theo hướng tối giản, trực quan và lấy người dùng làm trọng tâm. Màn hình tổng quan cho phép nhà đầu tư theo dõi tình hình tài sản, hiệu suất danh mục và biến động thị trường trong một không gian hiển thị mạch lạc. Đồng thời, người dùng có thể tùy chỉnh bố cục và thứ tự các mô-đun hiển thị, giúp nhà đầu tư thao tác phù hợp với phong cách cá nhân.
Trên nền tảng công nghệ mới, tốc độ xử lý lệnh và khả năng đồng bộ dữ liệu giữa app và web được cải thiện đáng kể, đảm bảo trải nghiệm liền mạch khi chuyển đổi giữa các thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, khi tốc độ phản hồi có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả giao dịch.
Một trong những điểm nhấn của SH Smart app & web là bộ lệnh điều kiện nâng cao như STOP, TCO, OCO và Bull/Bear. Những công cụ này cho phép nhà đầu tư chủ động thiết lập chiến lược mua bán theo các kịch bản thị trường, chủ động kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tác động cảm xúc khi ra quyết định.
Về bảo mật, SH Smart áp dụng cơ chế xác thực đa lớp và mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ, đồng thời triển khai hệ thống giám sát giao dịch liên tục, nhằm bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của nhà đầu tư trong môi trường giao dịch trực tuyến theo các thông lệ bảo mật tiên tiến.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ban lãnh đạo SHS thẳng thắn ghi nhận những góp ý từ cổ đông và khẳng định việc đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của SHS trong năm 2025, cả ở kênh trực tuyến lẫn tại các điểm giao dịch trực tiếp.
Việc ra mắt SH Smart app & web vào đúng dịp kỷ niệm 18 năm thành lập (15/11/2007 – 15/11/2025) không chỉ là một bước nâng cấp sản phẩm, mà còn là minh chứng cho cam kết nhất quán của SHS trong việc hiện thực hóa chiến lược Service Branding: đặt chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng làm nền tảng phát triển bền vững. Đối với SHS, dịch vụ không dừng ở việc hỗ trợ giao dịch, mà là tạo dựng một hệ sinh thái nơi nhà đầu tư được đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ toàn diện trong hành trình hướng tới thịnh vượng tài chính.
Trong một năm triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu, SHS đã tập trung củng cố các năng lực cốt lõi phục vụ định hướng này. Công ty đẩy mạnh đào tạo đội ngũ tư vấn đầu tư theo chuẩn bài bản và liên tục; chuẩn hóa quy trình hỗ trợ khách hàng nhằm đảm bảo thông tin rõ ràng và phản hồi kịp thời; đồng thời hoàn thiện hệ thống chăm sóc đa kênh để tăng hiệu quả kết nối. Song song với đó, SHS tăng cường công bố thông tin minh bạch trên các kênh truyền thông chính thức, nhằm củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm đồng hành dài hạn của nhà đầu tư.
Cũng vào dịp này, nhằm đánh dấu chặng đường bền bỉ “Kiến tạo tài chính thịnh vượng” cùng cộng đồng nhà đầu tư, SHS triển khai chương trình đặc biệt “SHS Prosperity Journey – Hành trình 18 năm thịnh vượng”. Chương trình được thiết kế nhằm tri ân tới tất cả những nhà đầu tư đã tin tưởng, lựa chọn SHS là người bạn song hành trong quá trình đầu tư, đồng thời lan tỏa tinh thần đầu tư kỷ luật, minh bạch và hướng đến giá trị tăng trưởng bền vững.
Chương trình áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân có tài khoản giao dịch tại SHS và phát sinh giao dịch chứng khoán cơ sở trong tháng 11/2025 với 300 phần quà dành cho Top 300 Nhà đầu tư có hiệu suất đầu tư cao nhất, bao gồm: iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3, Apple Watch SE3, AirPods 4, gói bảo hiểm BSH và quà tặng tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 220 triệu đồng. Thời gian xét xét thưởng từ 1/11 – 30/11/2025; Thời gian công bố và trao giải từ 7 – 14/12/2025.
Nỗ lực cải cách mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào “thập kỷ vàng” của thị trường vốn.
"Thị trường chưa quá tệ, chưa gãy "trend" kết thúc cuộc chơi. Các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ thị trường trong dài hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.
Từ cuối năm 2023, Berkshire gây chú ý khi bán mạnh cổ phiếu Apple, cắt giảm khoảng 2/3 số cổ phần Apple mà công ty đang nắm giữ...
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: