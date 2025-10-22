Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 275/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về hạn mức để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Theo đó, Điều 15a quy định rõ về hạn mức để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn sau khi cơ quan có thẩm quyền thông báo tổng mức vốn cho giai đoạn sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 59 Luật Đầu tư công

Cụ thể, nếu tổng mức vốn giai đoạn sau được thông báo lớn hơn hạn mức quy định thì các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tiến hành thẩm định nguồn vốn, đảm bảo tổng giá trị đầu tư dự kiến không vượt quá tổng mức vốn được giao.

Những chương trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn có thể được tiếp tục xem xét khi bảo đảm được nguồn vốn cần thiết (Nghị định số 275/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP )

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hiện hành, các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện thẩm định trong phạm vi nguồn vốn được cấp có thẩm quyền giao, Chính phủ cho biết.

Riêng với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn vay ưu đãi nước ngoài, việc xem xét sử dụng nguồn vốn này sẽ dựa trên thư quan tâm hoặc văn bản cam kết của nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho chương trình, dự án, làm cơ sở để bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập, thẩm định chủ trương đầu tư, đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Chính phủ cho biết Nghị định mới cũng bổ sung vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo quy định, trước khi gửi phương án phân bổ vốn đến Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương phải lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan này có trách nhiệm phản hồi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề xuất, Nghị định nêu rõ.

Một điểm sửa đổi quan trọng khác là quy định mới về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.

Cụ thể, Điều 50 Nghị định số 275/2025/NĐ-CP quy định Chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm trong phạm vi tổng chi ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt

Việc điều chỉnh bao gồm: (i) điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công hàng năm vốn ngân sách trung ương của cả nước; (ii) điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15/12 hằng năm; (iii) cắt giảm, bổ sung vốn cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác trước ngày 15/12 hằng năm và (iv) điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong phạm vi tổng chi ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ có quyền điều chỉnh giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với điều kiện không vượt tổng mức vốn trung hạn đã được Quốc hội quyết định và phải được báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

"Trong trường hợp không vượt tổng mức vốn trung hạn, Chính phủ chủ động cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương để bổ sung vốn cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác. Đồng thời, điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương", Nghị định nêu.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nhằm bảo đảm việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện linh hoạt, đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.