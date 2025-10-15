Siết tiêu chí ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử

Theo Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử, để được hưởng ưu đãi thuế thì doanh nghiệp cần đáp ứng đồng thời các tiêu chí về doanh thu, năng lực nghiên cứu phát triển và mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học...

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, Điều 3 Dự thảo này quy định, để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử phải đồng thời đáp ứng các điều kiện liên quan đến doanh thu, năng lực nghiên cứu phát triển và mức đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Trước hết, doanh thu từ hoạt động sản xuất thiết bị điện tử phải chiếm ít nhất 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Về năng lực nghiên cứu và phát triển, Dự thảo yêu cầu các doanh nghiệp phải duy trì bộ phận nghiên cứu và phát triển với quy mô nhân lực phù hợp.

Cụ thể, doanh nghiệp lớn cần có bộ phận nghiên cứu và phát triển với ít nhất 10 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên, trong đó tối thiểu 5 người là công dân Việt Nam. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, yêu cầu được nới lỏng hơn do chỉ cần có tối thiểu 3 nhân lực đạt trình độ đại học trở lên, trong đó có nhân lực là người Việt Nam.

Một tiêu chí quan trọng khác là mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng chi cho hoạt động này phải đạt tối thiểu 3% doanh thu thuần bình quân trong ba năm tài chính liền kề. Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới ba năm, mức bình quân sẽ được tính trên toàn bộ thời gian hoạt động kể từ khi thành lập nhưng không ít hơn một năm tài chính đầy đủ. Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, họ phải đáp ứng các tiêu chí tương tự như doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, trong trường hợp không đáp ứng được một trong hai tiêu chí về nhân lực nghiên cứu và phát triển hoặc chi phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn có thể được xem xét nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện bổ sung sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ cho ít nhất một doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc ký thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, doanh nghiệp có doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất và đồng thời đáp ứng hai yêu cầu.

Trong đó, yêu cầu (i) từ 20% đến 30% số doanh nghiệp trong chuỗi là doanh nghiệp Việt Nam thực hiện hợp đồng lắp ráp, cung cấp nguyên liệu, vật tư, linh kiện, dịch vụ phục vụ trực tiếp cho dự án và (ii) ít nhất 20% giá thành sản phẩm của dự án phải được tạo ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị.