SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh
Tuấn Sơn
23/03/2026, 08:00
Tháng 3/2026, SLP - một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam - chính thức khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn mới nhất, SLP Park Tiên Du, tọa lạc tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Đây là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong chiến lược mở rộng của SLP tại Việt Nam, nhằm cung cấp hệ thống hạ tầng sản xuất chất lượng cao, sẵn sàng vận hành tại các hành lang công nghiệp trọng điểm trên toàn quốc
Dự kiến hoàn thành vào quý 1/2027, SLP Park Tiên Du là dự án thứ tám của SLP tại Việt Nam và là dự án thứ tư tại Bắc Ninh, tiếp tục củng cố sự hiện diện của SLP tại một trong những trung tâm sản xuất phát triển và cạnh tranh nhất cả nước. Năm 2025, Bắc Ninh xếp thứ ba toàn quốc về thu hút vốn FDI, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt 18,5 tỷ USD.
Là nơi đặt cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn toàn cầu, tỉnh sở hữu hệ sinh thái công nghiệp hoàn thiện, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất quy mô lớn và kết nối chuỗi cung ứng.
NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN THẾ HỆ MỚI, ĐÁP ỨNG NHU CẦU SẢN XUẤT TIÊN TIẾN
Là dự án nhà xưởng xây sẵn (RBF), SLP Park Tiên Du sở hữu vị trí chiến lược cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, nằm trong một trong những hệ sinh thái sản xuất phát triển nhất miền Bắc với mạng lưới nhà cung ứng và ngành công nghiệp hỗ trợ đã hình thành vững chắc.
Dự án có khả năng kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, góp phần tối ưu hóa khả năng liên kết khu vực và hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, vị trí gần Hà Nội cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực kỹ thuật và quản lý chất lượng cao, tạo lợi thế quan trọng cho mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững
SLP Park Tiên Du cung cấp tổ hợp nhà xưởng xây sẵn hạng A một tầng với tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) lên tới 74.414 m2, bao gồm tám tòa nhà. Mỗi phân khu có diện tích từ 2.800 đến 3.600 m2, đáp ứng nhu cầu thuê linh hoạt cho nhiều quy mô sản xuất khác nhau
Được thiết kế với trọng tâm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và vận hành, dự án sở hữu chiều cao thông thủy 8 mét và tải trọng sàn từ 2–3 tấn/m2, đáp ứng đa dạng yêu cầu về dây chuyền và thiết bị sản xuất. Đặc biệt, SLP Park Tiên Du sẽ tích hợp trung tâm dịch vụ khách hàng hai tầng trong khuôn viên, hướng tới mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm và góp phần xây dựng môi trường làm việc cân bằng thông qua các không gian tương tác ngay trong dự án.
Với mô hình One-Stop Service Station của SLP, khách thuê được hỗ trợ toàn diện xuyên suốt quá trình thiết lập vận hành. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của SLP sẽ trực tiếp tư vấn và phối hợp với các đối tác chuyên môn trong những giai đoạn quan trọng như xin cấp phép, hoàn thiện nội khu (fit-out), kết nối tài chính và tuyển dụng nhân sự. Mô hình hỗ trợ tích hợp này giúp rút ngắn thời gian triển khai và đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy vào vận hành
NỀN TẢNG BỀN VỮNG TRONG THIẾT KẾ DỰ ÁN
Sau khi hoàn thành, SLP Park Tiên Du đặt mục tiêu đạt được chứng chỉ LEED Gold, thể hiện cam kết của SLP đối với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG.
Các hạng mục nổi bật bao gồm hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 130 kWp, hạ tầng sẵn sàng cho trạm sạc xe điện, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường với hàm lượng VOC thấp, cùng các thiết bị tiết kiệm nước.
Không gian cảnh quan xanh và khu vực ngoài trời có mái che được tích hợp nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể của dự án.
SLP – ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA NGÀNH SẢN XUẤT VÀ LOGISTICS HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
Ông Đinh Hoài Nam, Trưởng Khối Kinh doanh của SLP, cho biết: “Dựa trên kết quả cho thuê tích cực trong danh mục của SLP năm 2025, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển SLP Park Tiên Du nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và mở rộng năng lực phục vụ. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hạ tầng sản xuất chất lượng cao, sẵn sàng vận hành, giúp khách hàng rút ngắn thời gian từ thiết lập đến đưa nhà máy vào hoạt động."
SLP là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn (RBW) ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất và chuỗi cung ứng hiện đại.
Trong năm 2025, tỷ lệ lấp đầy danh mục của công ty duy trì trên 97%, phản ánh nhu cầu thị trường mạnh mẽ và năng lực vận hành ổn định. SLP là một phần của Ares Management Corporation – tập đoàn quản lý đầu tư thay thế toàn cầu. Với SLP Park Tiên Du, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hạ tầng công nghiệp được quản lý chuyên nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất và logistics trong hành trình đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam
Bàn về tác động của lãi suất đối với thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng lãi suất tăng trong giai đoạn này vừa trở thành bài kiểm tra về “sức chịu đựng” của thị trường, vừa là cơ chế sàng lọc tự nhiên đối với các mô hình đầu tư dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính...
Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối "Biệt thự tầng không" The Rey Edition
Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (Meygroup) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M.
TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn
TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ổn định dân cư tại các vùng thiên tai và khu vực khó khăn, với mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững...
Dự kiến sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội
Theo đề xuất mới về điều kiện thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội, người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; chưa kết hôn hoặc được xác định là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, không quá 35 triệu đồng; đã kết hôn, tổng thu nhập hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng…
Theo dấu dòng tiền đi tìm tọa độ tăng trưởng mới
Nằm giữa điểm giao thoa của loạt hạ tầng lớn đang tăng tốc hoàn thiện cùng quy hoạch bài bản, Salacia Villas trở thành lựa chọn hàng đầu để an cư chuẩn nghỉ dưỡng, đón đà tăng trưởng tại một trong những khu vực phát triển năng động bậc nhất phía Đông TP. HCM.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: