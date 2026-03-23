SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh

Tháng 3/2026, SLP - một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam - chính thức khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn mới nhất, SLP Park Tiên Du, tọa lạc tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong chiến lược mở rộng của SLP tại Việt Nam, nhằm cung cấp hệ thống hạ tầng sản xuất chất lượng cao, sẵn sàng vận hành tại các hành lang công nghiệp trọng điểm trên toàn quốc

Dự kiến hoàn thành vào quý 1/2027, SLP Park Tiên Du là dự án thứ tám của SLP tại Việt Nam và là dự án thứ tư tại Bắc Ninh, tiếp tục củng cố sự hiện diện của SLP tại một trong những trung tâm sản xuất phát triển và cạnh tranh nhất cả nước. Năm 2025, Bắc Ninh xếp thứ ba toàn quốc về thu hút vốn FDI, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt 18,5 tỷ USD.

Là nơi đặt cơ sở sản xuất của nhiều tập đoàn toàn cầu, tỉnh sở hữu hệ sinh thái công nghiệp hoàn thiện, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất quy mô lớn và kết nối chuỗi cung ứng.

SLP Park Tiên Du được định vị là dự án nhà xưởng xây sẵn (RBF) thế hệ mới, phục vụ nhu cầu sản xuất tiên tiến tại miền Bắc Việt Nam.

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN THẾ HỆ MỚI, ĐÁP ỨNG NHU CẦU SẢN XUẤT TIÊN TIẾN

Là dự án nhà xưởng xây sẵn (RBF), SLP Park Tiên Du sở hữu vị trí chiến lược cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, nằm trong một trong những hệ sinh thái sản xuất phát triển nhất miền Bắc với mạng lưới nhà cung ứng và ngành công nghiệp hỗ trợ đã hình thành vững chắc.

Dự án có khả năng kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, góp phần tối ưu hóa khả năng liên kết khu vực và hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, vị trí gần Hà Nội cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực kỹ thuật và quản lý chất lượng cao, tạo lợi thế quan trọng cho mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững

SLP Park Tiên Du cung cấp tổ hợp nhà xưởng xây sẵn hạng A một tầng với tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) lên tới 74.414 m2, bao gồm tám tòa nhà. Mỗi phân khu có diện tích từ 2.800 đến 3.600 m2, đáp ứng nhu cầu thuê linh hoạt cho nhiều quy mô sản xuất khác nhau

Được thiết kế với trọng tâm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và vận hành, dự án sở hữu chiều cao thông thủy 8 mét và tải trọng sàn từ 2–3 tấn/m2, đáp ứng đa dạng yêu cầu về dây chuyền và thiết bị sản xuất. Đặc biệt, SLP Park Tiên Du sẽ tích hợp trung tâm dịch vụ khách hàng hai tầng trong khuôn viên, hướng tới mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm và góp phần xây dựng môi trường làm việc cân bằng thông qua các không gian tương tác ngay trong dự án.

Với mô hình One-Stop Service Station của SLP, khách thuê được hỗ trợ toàn diện xuyên suốt quá trình thiết lập vận hành. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của SLP sẽ trực tiếp tư vấn và phối hợp với các đối tác chuyên môn trong những giai đoạn quan trọng như xin cấp phép, hoàn thiện nội khu (fit-out), kết nối tài chính và tuyển dụng nhân sự. Mô hình hỗ trợ tích hợp này giúp rút ngắn thời gian triển khai và đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy vào vận hành

Lễ khởi công dự án SLP Park Tiên Du tại tỉnh Bắc Ninh.

NỀN TẢNG BỀN VỮNG TRONG THIẾT KẾ DỰ ÁN

Sau khi hoàn thành, SLP Park Tiên Du đặt mục tiêu đạt được chứng chỉ LEED Gold, thể hiện cam kết của SLP đối với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG.

Các hạng mục nổi bật bao gồm hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 130 kWp, hạ tầng sẵn sàng cho trạm sạc xe điện, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường với hàm lượng VOC thấp, cùng các thiết bị tiết kiệm nước.

Không gian cảnh quan xanh và khu vực ngoài trời có mái che được tích hợp nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể của dự án.

SLP – ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA NGÀNH SẢN XUẤT VÀ LOGISTICS HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Ông Đinh Hoài Nam, Trưởng Khối Kinh doanh của SLP, cho biết: “Dựa trên kết quả cho thuê tích cực trong danh mục của SLP năm 2025, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển SLP Park Tiên Du nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và mở rộng năng lực phục vụ. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hạ tầng sản xuất chất lượng cao, sẵn sàng vận hành, giúp khách hàng rút ngắn thời gian từ thiết lập đến đưa nhà máy vào hoạt động."

SLP là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn (RBW) ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất và chuỗi cung ứng hiện đại.

Trong năm 2025, tỷ lệ lấp đầy danh mục của công ty duy trì trên 97%, phản ánh nhu cầu thị trường mạnh mẽ và năng lực vận hành ổn định. SLP là một phần của Ares Management Corporation – tập đoàn quản lý đầu tư thay thế toàn cầu. Với SLP Park Tiên Du, công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới hạ tầng công nghiệp được quản lý chuyên nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất và logistics trong hành trình đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam