Hà Nội đề xuất xây khu nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng giai đoạn 2026 – 2028

Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, TP. Hà Nội được đề xuất triển khai trên khu đất rộng 2,46ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028…

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng.

Theo đề xuất, dự án sẽ đầu tư xây dựng 7 tòa nhà ở cao từ 12 - 13 tầng cùng 2 tầng hầm trên diện tích khoảng 2,46ha (tại lô đất CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1 và CT-07A2), với tổng quy mô 1.166 căn hộ. Tại đây, hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ và các hạng mục kỹ thuật như phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), điều hòa, thông gió... được đầu tư đồng bộ, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Dự án thuộc nhóm B, công trình nhà ở cấp I, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội làm chủ đầu tư. Tổng mức vốn dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng, thời gian triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

UBND TP. Hà Nội cho biết dự án nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đồng thời nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc có tính chiến lược, dài hạn, phục vụ nhu cầu chỗ ở của nhiều nhóm đối tượng, gồm công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thành phố kỳ vọng dự án sẽ giúp người dân tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn và phù hợp với khả năng chi trả; góp phần giảm áp lực về nhu cầu nhà ở tại Thủ đô, cũng như hoàn thiện diện mạo kiến trúc của khu vực và Khu đô thị Việt Hưng.

Dự án được đề xuất trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển mô hình nhà ở cho thuê, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5/2026. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội hiện đã bổ sung thêm chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026.

Không chỉ Hà Nội, một số địa phương cũng đang thúc đẩy giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng. Mới đây, TP.Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ xem xét một số cơ chế đặc thù để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển những loại hình nhà ở này.

Cụ thể, về đất đai, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép UBND Thành phố quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc quỹ đất phù hợp quy hoạch; không thực hiện đấu giá, đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Về tài chính, tín dụng, Thành phố kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế và hỗ trợ lãi suất vay đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân.

Về quản lý phát triển nhà ở, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở (thương mại, xã hội, tái định cư, cho thuê) trong cùng dự án khi đáp ứng được điều kiện theo quy định, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng quỹ nhà và cân đối cung - cầu.