Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nghệ An: Dự kiến đấu giá gần 1.200 lô đất, thu về hơn 1.700 tỷ đồng tại phường Tân Mai

Nguyễn Thuấn

15/06/2026, 15:47

Giai đoạn 2026 - 2030, phường Tân Mai (Nghệ An) dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 1.190 lô đất tại 23 vị trí với tổng diện tích hơn 40,5 ha. Theo kế hoạch, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất có thể đạt hơn 1.718 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn...

Một góc phường Tân Mai. Ảnh: Mạnh Hùng
Một góc phường Tân Mai. Ảnh: Mạnh Hùng

UBND phường Tân Mai vừa có Văn bản số 1089/UBND-KTHTĐT ngày 14/6/2026 đề nghị công khai Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường.

Trước đó, ngày 28/2/2026, UBND phường Tân Mai đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương dự kiến hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 23 vị trí đã được quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh cùng các khu đất xen kẹt. Tổng diện tích dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 40,57 ha.

Đối với các khu vực đã có hạ tầng hoàn chỉnh, phường Tân Mai dự kiến quy hoạch khoảng 1.190 lô đất. Tổng nguồn thu từ đấu giá ước đạt khoảng 1.718,936 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương được hưởng khoảng 257,84 tỷ đồng; ngân sách tỉnh khoảng 584,458 tỷ đồng; ngân sách phường khoảng 876,657 tỷ đồng. Riêng chi phí đầu tư hạ tầng và bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 219,164 tỷ đồng.

Theo lộ trình, năm 2026 sẽ là năm có số lượng dự án đấu giá lớn nhất trong giai đoạn đầu, với 8 vị trí và 245 lô đất được đưa ra thị trường. Các khu đất đáng chú ý gồm khu dân cư khối Tân Đông giai đoạn 2 với 53 lô đã hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện đấu giá; khu dân cư Khối 4 với 22 lô; khu Sơn Long - Núi Cháy với 56 lô; khu Đồng Bà Đồ, Khối 8 với 96 lô cùng nhiều vị trí đất xen kẹt khác. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đấu giá 245 lô đất trong năm 2026 khoảng 287,646 tỷ đồng.

Bước sang năm 2027, địa phương dự kiến đấu giá 195 lô đất tại 4 vị trí, gồm khu Đồng Cồn Thị, Đồng Khuyển Tân Đông, Đồng Đập Mạ và Khối Đồng Minh. Nguồn thu dự kiến đạt khoảng 311,35 tỷ đồng.

Năm 2028 được xem là giai đoạn cao điểm về nguồn thu khi phường Tân Mai dự kiến đấu giá 295 lô đất tại 7 vị trí cùng nhiều khu đất xen kẹt còn lại trên địa bàn. Một số dự án nổi bật gồm khu đất ở khối Yên Ninh với 89 lô, khu Đồng Đập Mạ (vị trí 2) với 122 lô và khu Đồng Giàng, khối Sơn Long với 44 lô.

Tổng giá trị dự kiến từ các cuộc đấu giá trong năm 2028 đạt khoảng 496,54 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn thu từ các khu đất xen kẹt còn lại.

Đến năm 2029, phường dự kiến tiếp tục đấu giá 195 lô đất tại hai vị trí là Đồng Đền Thánh và khối Yên Ninh (vị trí 2), với tổng nguồn thu khoảng 285 tỷ đồng.

Năm 2030, ba khu đất cuối cùng trong kế hoạch gồm Đồng Đảo, Phốc Giàng và Đồng Đập Mạ (vị trí 3) sẽ được đưa ra đấu giá với tổng cộng 260 lô đất. Số tiền dự kiến thu về khoảng 338,4 tỷ đồng.

Đối với quỹ đất xen kẹt, UBND phường Tân Mai cho biết sẽ tiến hành rà soát, đo đạc ngay trong năm 2026; hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch trước tháng 9/2027 để tổ chức đấu giá. Tùy theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại từng khu vực, các phiên đấu giá có thể được triển khai sớm hơn kế hoạch.

Theo UBND phường Tân Mai, việc đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ đáp ứng nhu cầu về đất ở của người dân mà còn tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, triển khai các dự án đầu tư công, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Việc khai thác hiệu quả quỹ đất cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị của phường Tân Mai trong những năm tới.

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

17:13, 12/06/2026

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

15:09, 10/06/2026

Khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư, bất động sản thêm động lực tăng trưởng

Từ khóa:

đấu giá quyền sử dụng đất đô thị hóa kế hoạch đấu giá 2026-2030 ngân sách địa phương phường Tân Mai quỹ đất

Đọc thêm

Thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy đầu cơ sang phục vụ nhu cầu thực

Thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy đầu cơ sang phục vụ nhu cầu thực

Trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa vào đầu cơ tài sản sang phát triển dựa trên nhu cầu thực; từ phát triển đơn lẻ từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao…

Hà Nội: Nhu cầu thuê nhà để ở có xu hướng mở rộng và tăng mạnh

Hà Nội: Nhu cầu thuê nhà để ở có xu hướng mở rộng và tăng mạnh

Nhu cầu nhà ở cho thuê tại Hà Nội đang có xu hướng tăng mạnh và được dự báo tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Bên cạnh nhóm khách thuê truyền thống gồm: sinh viên và người lao động, quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số cùng việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị đang tạo thêm nguồn cầu đáng kể cho phân khúc này…

Hà Nội đề xuất xây khu nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng giai đoạn 2026 – 2028

Hà Nội đề xuất xây khu nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng giai đoạn 2026 – 2028

Dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, TP. Hà Nội được đề xuất triển khai trên khu đất rộng 2,46ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028…

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

TP.Hồ Chí Minh tồn đọng hơn 11 ngàn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Hơn 11 ngàn hồ sơ của người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở tại TP.Hồ Chí Minh đang chờ hoàn tất nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận. Lãnh đạo Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Bất động sản Việt Nam đón cơ hội từ làn sóng AI

Bất động sản Việt Nam đón cơ hội từ làn sóng AI

Trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, vận hành và mở rộng hoạt động kinh doanh. Xu hướng này dự báo sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho nhiều phân khúc bất động sản tại Việt Nam, từ công nghiệp và trung tâm dữ liệu, đến văn phòng và bán lẻ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu bán lẻ đang giao dịch ở mức thấp so với lịch sử

Chứng khoán

2

Có đến 70 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 5 vừa qua

Chứng khoán

3

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Tiêu điểm

4

Hà Nội: Hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi phương tiện giao thông xanh

Dân sinh

5

Bảo hiểm thất nghiệp trước yêu cầu quản trị rủi ro thị trường lao động

Bảo hiểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy