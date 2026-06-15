Nghệ An: Dự kiến đấu giá gần 1.200 lô đất, thu về hơn 1.700 tỷ đồng tại phường Tân Mai

Giai đoạn 2026 - 2030, phường Tân Mai (Nghệ An) dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 1.190 lô đất tại 23 vị trí với tổng diện tích hơn 40,5 ha. Theo kế hoạch, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất có thể đạt hơn 1.718 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn...

UBND phường Tân Mai vừa có Văn bản số 1089/UBND-KTHTĐT ngày 14/6/2026 đề nghị công khai Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường.

Trước đó, ngày 28/2/2026, UBND phường Tân Mai đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương dự kiến hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 23 vị trí đã được quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh cùng các khu đất xen kẹt. Tổng diện tích dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 40,57 ha.

Đối với các khu vực đã có hạ tầng hoàn chỉnh, phường Tân Mai dự kiến quy hoạch khoảng 1.190 lô đất. Tổng nguồn thu từ đấu giá ước đạt khoảng 1.718,936 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương được hưởng khoảng 257,84 tỷ đồng; ngân sách tỉnh khoảng 584,458 tỷ đồng; ngân sách phường khoảng 876,657 tỷ đồng. Riêng chi phí đầu tư hạ tầng và bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 219,164 tỷ đồng.

Theo lộ trình, năm 2026 sẽ là năm có số lượng dự án đấu giá lớn nhất trong giai đoạn đầu, với 8 vị trí và 245 lô đất được đưa ra thị trường. Các khu đất đáng chú ý gồm khu dân cư khối Tân Đông giai đoạn 2 với 53 lô đã hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện đấu giá; khu dân cư Khối 4 với 22 lô; khu Sơn Long - Núi Cháy với 56 lô; khu Đồng Bà Đồ, Khối 8 với 96 lô cùng nhiều vị trí đất xen kẹt khác. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đấu giá 245 lô đất trong năm 2026 khoảng 287,646 tỷ đồng.

Bước sang năm 2027, địa phương dự kiến đấu giá 195 lô đất tại 4 vị trí, gồm khu Đồng Cồn Thị, Đồng Khuyển Tân Đông, Đồng Đập Mạ và Khối Đồng Minh. Nguồn thu dự kiến đạt khoảng 311,35 tỷ đồng.

Năm 2028 được xem là giai đoạn cao điểm về nguồn thu khi phường Tân Mai dự kiến đấu giá 295 lô đất tại 7 vị trí cùng nhiều khu đất xen kẹt còn lại trên địa bàn. Một số dự án nổi bật gồm khu đất ở khối Yên Ninh với 89 lô, khu Đồng Đập Mạ (vị trí 2) với 122 lô và khu Đồng Giàng, khối Sơn Long với 44 lô.

Tổng giá trị dự kiến từ các cuộc đấu giá trong năm 2028 đạt khoảng 496,54 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn thu từ các khu đất xen kẹt còn lại.

Đến năm 2029, phường dự kiến tiếp tục đấu giá 195 lô đất tại hai vị trí là Đồng Đền Thánh và khối Yên Ninh (vị trí 2), với tổng nguồn thu khoảng 285 tỷ đồng.

Năm 2030, ba khu đất cuối cùng trong kế hoạch gồm Đồng Đảo, Phốc Giàng và Đồng Đập Mạ (vị trí 3) sẽ được đưa ra đấu giá với tổng cộng 260 lô đất. Số tiền dự kiến thu về khoảng 338,4 tỷ đồng.

Đối với quỹ đất xen kẹt, UBND phường Tân Mai cho biết sẽ tiến hành rà soát, đo đạc ngay trong năm 2026; hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch trước tháng 9/2027 để tổ chức đấu giá. Tùy theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại từng khu vực, các phiên đấu giá có thể được triển khai sớm hơn kế hoạch.

Theo UBND phường Tân Mai, việc đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2026 - 2030 không chỉ đáp ứng nhu cầu về đất ở của người dân mà còn tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, triển khai các dự án đầu tư công, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Việc khai thác hiệu quả quỹ đất cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị của phường Tân Mai trong những năm tới.