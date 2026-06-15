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Hàng triệu thuê bao chưa xác thực thông tin bị khóa một chiều

Bạch Dương

15/06/2026, 16:08

Các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, cho biết bắt đầu từ sáng nay, 15/6, đã thực hiện khóa một chiều với hàng triệu thuê bao chưa xác thực thông tin...

Nhiều thuê bao VinaPhone đến điểm giao dịch của nhà mạng để tiến hành xác thực thông tin.
Nhiều thuê bao VinaPhone đến điểm giao dịch của nhà mạng để tiến hành xác thực thông tin.

Cụ thể, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết thực hiện quy định tại Thông tư 08, đúng 0h00 ngày 15/6, Viettel Telecom đã khóa sim một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định.

Theo đó, có hơn 5 triệu thuê bao Viettel bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Dù vậy, nhà mạng vẫn duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất.

Trong khi đó, nhà mạng VinaPhone từ 9 giờ sáng nay cũng chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định.

Nhà mạng VinaPhone cho biết các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến vì vậy khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.

Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc.

VinaPhone cũng cho biết để hỗ trợ khách hàng thuận tiện nhất, nhà mạng này cung cấp nhiều kênh xác thực. Theo đó, khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

Đối với các thuê bao đang bị khóa 1 chiều, các nhà mạng lưu ý ngay khi hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc.

Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của các nhà mạng, VNeID hoặc đến các điểm hỗ trợ của Viettel trên toàn quốc. Khi làm thủ tục trực tiếp, khách hàng cần mang theo căn cước công dân gắn chip.

Theo Viettel, mạng lưới hỗ trợ xác thực hiện có khoảng 50.000 điểm, gồm cửa hàng Viettel, Viettel Store, các điểm ủy quyền, điểm bán và một số chuỗi bán lẻ điện thoại. Đối với người cao tuổi và người khuyết tật, tổng đài 18008098 (phím 0) tiếp tục tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ xác thực tại nhà. Nhân viên Viettel sẽ đến trực tiếp để hỗ trợ hoàn tất thủ tục.

Theo quy định tại Thông tư 08, sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều (tức ngày 15/8/2026), nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định. 

Đáng chú ý, bên cạnh yêu cầu xác thực thuê bao, cũng theo quy định tại Thông tư 08, từ ngày 15/6, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm người dùng thay đổi thiết bị, doanh nghiệp viễn thông phải rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt thông qua một trong các biện pháp sau.

(1), đối chiếu ảnh khuôn mặt chụp trực tiếp của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học được lưu trên thẻ căn cước do cơ quan công an cấp.

(2), đối chiếu ảnh khuôn mặt chụp trực tiếp với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp viễn thông.

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Từ khóa:

công nghệ Dịch vụ viễn thông kinh tế số thông tư 08 Viettel VNPT xác thực thuê bao

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