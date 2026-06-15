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Cần làm rõ tác động của dự án cải tạo Hồ Tây đến cảnh quan đô thị Hà Nội

Thanh Xuân

15/06/2026, 16:40

Hồ Tây là không gian mặt nước có giá trị cảnh quan, văn hóa tâm linh truyền thống và sinh thái đặc biệt của đô thị Hà Nội. Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét, làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và người dân ven hồ, làm cơ sở xác định đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của dự án…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa có Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CẢI TẠO HỒ TÂY VỚI TỔNG VỐN 30.151 TỶ ĐỒNG

Theo Báo cáo thẩm tra, Dự án có quy mô nghiên cứu 567,75ha. Trong đó, diện tích Hồ Tây 520,90ha; diện tích đất 46,85ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Nhà đầu tư được đề xuất là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời

Thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2030. Cụ thể, giai đoạn 1 (2026 - 2028), cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan; Giai đoạn 2 (2027 - 2030), đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan, công viên…

Các hạng mục chính bao gồm: cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài 13,5 km; nghiên cứu mở rộng một số đoạn tuyến lên quy mô mặt cắt ngang khoảng B = 21 m, các đoạn còn lại được xem xét mở rộng phù hợp quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế. Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, ngăn chặn rác thải dưới lòng hồ tại các khu vực mở rộng.

Đồng thời, bố trí không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường,... đảm bảo phù hợp quy hoạch.

LÀM RÕ NHIỀU NỘI DUNG TRONG DỰ ÁN 

Ban Đô thị đánh giá việc xem xét nghiên cứu ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đối với dự án trên là cần thiết. Tuy nhiên, theo Báo cáo thẩm định số 20, còn nhiều nội dung, đề xuất của nhà đầu tư chưa được các Sở, ngành cho ý kiến, làm rõ. Các bước tổ chức thực hiện dự án chưa đảm bảo theo trình tự quy định tại Nghị quyết số 85/2025/NQ HĐND của HĐND Thành phố.

Dự án được thông qua chủ trương sơ bộ từ ngày 27/1/2026. Song đến nay, sau gần 5 tháng, đơn vị đề xuất đầu tư chưa tổ chức khởi công thực hiện dự án, chưa đáp ứng tiến độ với nhóm dự án cấp bách cần triển khai ngay. Vì vậy, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, cá nhân có liên quan và tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và điều kiện để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án cấp bách theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 06 NQ/TU của Thành ủy theo quy định tại khoản 2, Điều 5 và khoản 3, Điều 7, Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Ngoài ra, Ban Đô thị cho biết Báo cáo thẩm định số 20 cũng đã nêu “Tại Hồ sơ đề xuất Chủ trương đầu tư do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời không có sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới các khu vực dự kiến đầu tư xây dựng Hệ thống công viên xung quanh Hồ Tây. Do đó, chưa đủ cơ sở để đánh giá về sự phù hợp quy hoạch của các nội dung đề xuất với quy hoạch tại khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt”, và đề nghị nhà đầu tư bổ sung làm rõ nhiều nội dung về việc đầu tư tại các tuyến đường xung quanh Hồ Tây, các nội dung khác và nội dung cần bổ sung hoàn thiện.

Liên quan đến khả năng bảo đảm hiệu quả kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển bền vững, theo Ban Đô thị, nhà đầu tư chưa thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường năm 20201.

Nhà đầu tư cần đánh giá nội dung: nhận diện yếu tố tác động hệ sinh thái Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, tác động đến các di tích lịch sử, cảnh quan ven hồ, hoạt động du lịch, dịch vụ, người dân ven hồ...; lựa chọn công nghệ xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường...

Đồng thời, khảo sát hiện trạng các di tích chịu tác động của dự án, có giải pháp bảo tồn cảnh quan hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa xung quanh Hồ Tây; đánh giá và xác định chính xác thực trạng di sản văn hóa phi vật thể của khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận để có biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phù hợp, gắn kết với không gian phát triển, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, xác định nguồn lực cho phát triển đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội của cộng đồng chủ thể, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch.

Theo Ban Đô thị, Hồ Tây là không gian mặt nước có giá trị cảnh quan, văn hóa tâm linh truyền thống và sinh thái đặc biệt của đô thị Hà Nội. Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét, làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và người dân ven hồ làm cơ sở xác định đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của dự án.

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Từ khóa:

đô thị Hà Nội Hồ Tây

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