Smartphone cao cấp ồ ạt giảm giá

Từ đầu tháng 7, tại hệ thống cửa hàng CellphoneS, Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB đang gần bước vào cuối vòng đời nên hệ thống này thực hiện giảm giá mạnh nhất từ trước tới nay. Sản phẩm từng có giá niêm yết 41,99 triệu kèm một số ưu đãi và quà tặng khác. Ở đợt “clear hàng” lần này, sản phẩm sẽ được giảm tới 13 triệu và chỉ còn 28,99 triệu đồng.

So với cuối tháng 6, Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 đã điều chỉnh thấp hơn tới 4 triệu đồng so với thời điểm sau tết. Một số đại lý tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng cho các model cao cấp ở bản dung lượng 256 GB. Ngoài ra, Galaxy S22 Ultra hiện đang có giá 24,5 triệu đồng, giảm nhẹ 1,5 triệu đồng so với một tháng trước và đang thấp hơn niêm yết khi ra mắt vào tháng 2/2022 tới 6 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên VnEconomy, do đây là đợt hàng cuối cùng nên sản phẩm sẽ bị giới hạn số lượng và bán ra độc quyền tại CellphoneS. Dự kiến với mức giá giảm này, sản phẩm sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng” bất chấp đối thủ lớn là iPhone 13 Pro Max đang ở mức giá 32 triệu. Bên cạnh đó, sản phẩm Galaxy Z Fold 4 sắp ra mắt vào tháng 8, được đồn đoán khó có nhiều thay đổi về thiết kế nên người dùng tin tưởng chọn Fold 3 với mức giá hợp lý.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện Truyền thông CellphoneS, nhìn nhận: Có thể nói Z Fold3 và Z Flip3 là 2 sản phẩm màn hình gập thành công nhất từ trước tới nay của Samsung. Doanh số dòng Z thế hệ 3 đã tăng trưởng trên 500% so với thế hệ trước và giúp Samsung củng cố hơn vị trí trong phân khúc siêu cao cấp vốn chỉ có Apple và Samsung độc chiếm.

Đại diện Hoàng Hà Mobile đánh giá, đây là tháng có nhiều dòng flagship giảm giá mạnh như Fold3 của Samsung, iPhone 11, 13 và 13 Pro Max của Apple, mức giảm từ 2-4 triệu đồng. Ngay khi, hệ thống Hoàng Hà Mobile vừa triển khai chương trình giảm giá, sức mua của thị trường tiến triển mạnh dần lên sau 2 tháng 5 và 6 khá ảm đạm kể từ đợt sale 30/4 và 1/5. Tuy nhiên bước sang tháng 8, thị trường sẽ có thêm flagship điện thoại gập mới của Samsung, còn iPhone vẫn tiếp tục giữ mức giá tốt và sẽ “dọn hàng” trên một số mẫu cũ.

Ngoài ra, các dòng điện thoại tầm trung khác cũng giảm khá mạnh như Xiaomi chỉ từ 2,99 triệu đồng, OPPO chỉ từ 3,89 triệu đồng, Samsung A series giá chỉ từ 6,49 triệu đồng. Tháng 7 cũng ghi nhận một số “tân binh” smartphone vừa ra mắt như OPPO A96 và A57 có thiết kế thời thượng OPPO Glow, khả năng sạc nhanh SuperVOOC, thiết kế OPPO Glow thời thượng, cũng như tiếp tục sở hữu dung lượng bộ nhớ lớn cho việc lưu trữ dễ dàng hơn.

Hãng điện thoại Xiaomi cũng ra mắt smartphone tầm trung như Xiaomi 12 Pro. Sản phẩm vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4 vừa qua với giá niêm yết 28 triệu đồng. Chỉ sau 3 tháng mở bán, người dùng hiện cần chi 21 - 22 triệu đồng để sở hữu model này, tiết kiệm tới 7 triệu đồng.

Được biết từ đầu quý 2 tới nay, Apple liên tục giảm giá iPhone 11, 12 và 13 series thành nhiều đợt. Hầu hết các nhà bán lẻ khẳng định, đợt điều chỉnh đầu tháng 7 được các đại lý chính hãng nhận định áp lực cạnh tranh từ Apple và đầu quý 3 thường là giai đoạn "dọn kho" để chờ đón loạt sản phẩm mới ra mắt vào tháng 8-9 và dịp cuối năm.