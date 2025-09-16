Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Smartphone gập ba, "chiến trường mới" của ngành điện thoại di động

Hạ Chi

16/09/2025, 10:38

Samsung chuẩn bị tung ra mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của mình để cạnh tranh với đối thủ tiên phong Huawei…

Một phiên bản rò rỉ mẫu gập ba của Samsung
Một phiên bản rò rỉ mẫu gập ba của Samsung

Theo truyền thông Hàn Quốc, sản phẩm dự kiến ra mắt trong tháng 10 tới.

Điểm khác biệt của Samsung so với Huawei nằm ở thiết kế. Mẫu máy mới có màn hình chính đặt ở giữa, hai cánh gập vào trong. Khi gập lại, người dùng có thể thao tác trên màn hình ngoài rộng khoảng 6,5 inch, còn khi mở ra hoàn toàn, màn hình đạt gần 10 inch, tương đương một chiếc máy tính bảng.

Thiết bị đã được cấp chứng nhận chất lượng tại Hàn Quốc, cho thấy kế hoạch thương mại hóa đã bước vào giai đoạn cuối.

Trong khi đó, Huawei đã đi trước một bước với mẫu Mate XT ra mắt tháng 9/2024 và tiếp tục công bố thế hệ thứ hai Mate XTs vào ngày 4/9 vừa qua.

Khác với Samsung, thiết kế của Huawei có dạng chữ Z, với một bên gập ra ngoài và một bên gập vào trong. Khi mở hết, màn hình đạt 10,2 inch, nếu gập một phần, còn 7,9 inch và khi gập hoàn toàn, thu nhỏ lại còn 6,4 inch. 

Điện thoại gập ba của Samsung được dự đoán sẽ có mức giá cao, trong khoảng 3.000–3.500 USD.

Và Samsung dự kiến chỉ sản xuất khoảng 50.000 chiếc cho đợt đầu, giới hạn ở một số thị trường có sức mua cao. Điều này cho thấy hãng không đặt mục tiêu bán đại trà, mà muốn khẳng định năng lực công nghệ, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu cao cấp. 

Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đang chững lại, Samsung chọn cách đa dạng hóa sản phẩm để nhấn mạnh sức mạnh công nghệ, hơn là chạy theo doanh số”. 

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy, trong quý 2 năm nay, Samsung chỉ nắm 9% thị phần điện thoại gập toàn cầu, giảm mạnh so với 21% cùng kỳ năm trước và tụt xuống vị trí thứ ba. Huawei hiện dẫn đầu với 45%, Motorola giữ 28% và đứng thứ hai.

Khi thị trường điện thoại di động tiếp tục chuyển từ điện thoại gập hai sang điện thoại gập ba, giới quan sát cho rằng không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là “chiến trường mới” để các hãng thể hiện năng lực nghiên cứu – phát triển. 

Điện thoại gập ba hiện được định vị như một sản phẩm xa xỉ dành cho các chuyên gia và những người đam mê công nghệ tìm kiếm sự sáng tạo.

Mặc dù giá cả phản ánh công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đằng sau thiết bị, nhưng điều này cũng hạn chế sức hấp dẫn của sản phẩm với nhiều đối tượng khách hàng. Tuy vậy, các công ty vẫn đặt cược rằng người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả tiền để có trải nghiệm cao cấp hơn.

công nghệ điện thoại gập huawei kinh tế số Samsung sản phẩm xa xỉ thiết kế

