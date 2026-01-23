Số hóa hạ tầng: Lời giải cho bài toán ‘nhanh tới tức thời’ của chuỗi cung ứng hiện đại

Ngành Logistics đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mang tính nền tảng khi thương mại điện tử phát triển mạnh, kỳ vọng của người tiêu dùng không còn dừng ở “giao đúng - giao đủ”, mà tiến xa hơn tới “giao nhanh - giao ổn định - giao minh bạch”. Điều này đặt ra áp lực khổng lồ về khả năng vận hành và hạ tầng công nghệ phía sau - nơi Cloud đang dần trở thành yếu tố quyết định sự bền vững của cả hệ thống.

KHI LOGISTICS TRỞ THÀNH BÀI TOÁN DỮ LIỆU VÀ TRẢI NGHIỆM THỜI GIAN THỰC

Nếu nhìn logistics theo cách truyền thống, đó là câu chuyện của kho bãi, phương tiện và nhân lực. Nhưng khi thương mại điện tử bùng nổ, logistics đang được tái định nghĩa như một hệ thống dữ liệu sống - nơi thông tin liên tục phát sinh từ nhiều điểm chạm khác nhau: đơn hàng, tồn kho, vị trí hàng hóa, điều kiện vận chuyển cho đến hành vi người dùng và trạng thái hệ thống.

Sự chuyển dịch này kéo theo một thay đổi quan trọng: logistics không còn là khâu hậu cần phía sau, mà trở thành điểm chạm trực tiếp trong trải nghiệm khách hàng. Người dùng kỳ vọng giao hàng trong vài giờ, theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực và tương tác mượt mà trên ứng dụng, website ở mọi thời điểm. Khi đó, “nhanh” trong logistics không chỉ đến từ mạng lưới kho bãi hay đội xe, mà bắt đầu từ tốc độ xử lý của hạ tầng công nghệ phía sau.

Mỗi quyết định giao vận - chọn kho xuất hàng, tối ưu tuyến đường hay cam kết thời gian giao - đều phụ thuộc vào dữ liệu tại thời điểm đó. Tuy nhiên, dữ liệu logistics không đứng yên, mà biến động theo từng phút, từng giờ. Nếu hạ tầng không đủ linh hoạt và ổn định, doanh nghiệp rất dễ rơi vào trạng thái “thắt cổ chai”, nơi tốc độ tăng trưởng đi kèm rủi ro gián đoạn và trải nghiệm khách hàng bị ảnh hưởng.

Chính sự biến động liên tục của dữ liệu và bài toán đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch ở quy mô lớn khiến Cloud trở thành lựa chọn gần như tất yếu. Với khả năng xử lý và mở rộng tài nguyên linh hoạt theo thời gian thực, Cloud giúp doanh nghiệp duy trì nhịp vận hành ổn định, đồng thời ra quyết định dựa trên dữ liệu hiện hành, thay vì những cấu trúc hạ tầng cứng nhắc.

ỨNG DỤNG CLOUD TRONG LOGISTICS: TỪ VẬN HÀNH CƠ BẢN ĐẾN TỐI ƯU TOÀN DIỆN

Ở lớp nền tảng, Cloud giúp doanh nghiệp logistics xây dựng và vận hành các hệ thống cốt lõi như quản lý kho, quản lý đơn hàng hay quản lý vận tải một cách nhanh chóng và linh hoạt, không còn phụ thuộc vào việc đầu tư hạ tầng vật lý cồng kềnh ngay từ đầu. Với đặc thù lưu lượng đơn hàng biến động mạnh theo mùa cao điểm, chiến dịch bán hàng hoặc các đợt khuyến mãi lớn, Cloud cho phép hệ thống tự động mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên theo nhu cầu thực tế, đảm bảo hiệu năng ổn định mà không gây lãng phí chi phí vận hành.

Khi các hệ thống vận hành trơn tru, Cloud tiếp tục phát huy giá trị ở tầng tối ưu. Dữ liệu phát sinh từ nhiều điểm chạm trong chuỗi logistics - từ tồn kho, trạng thái phương tiện, tuyến giao hàng cho đến hành vi người dùng trên ứng dụng - được đồng bộ và xử lý tập trung trên một nền tảng duy nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp có cái nhìn xuyên suốt về toàn bộ chuỗi vận hành, dễ dàng phát hiện điểm nghẽn, tối ưu mức tồn kho, giảm tỷ lệ giao hàng thất bại và rút ngắn thời gian xử lý đơn. Đặc biệt ở chặng giao hàng cuối, nơi chiếm tỷ trọng chi phí lớn nhất trong logistics, Cloud giúp tối ưu lộ trình, phân bổ nguồn lực linh hoạt và nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hẹn.

Không dừng lại ở tối ưu vận hành hiện tại, Cloud còn đóng vai trò là bệ phóng cho logistics thông minh. Trên nền tảng hạ tầng đủ mạnh và ổn định, doanh nghiệp có thể triển khai các công nghệ phân tích dữ liệu lớn, machine learning hay mô phỏng kịch bản vận hành để dự báo nhu cầu theo khu vực, theo thời điểm; nhận diện sớm rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và chủ động xây dựng phương án điều phối thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra. Từ đó, logistics không còn là bài toán “bị cộng chạy theo đơn hàng”, mà trở thành một hệ thống được dẫn dắt bởi dữ liệu và quyết định có cơ sở.

TỐI ƯU LỢI THẾ VỚI NỀN TẢNG CLOUD NỘI ĐỊA

Trong bức tranh chung về ứng dụng Cloud cho logistics tại Việt Nam, Tiki là một ví dụ tiêu biểu cho cách hạ tầng công nghệ trở thành nền móng của trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành dài hạn.

Hệ thống kho hàng lớn của doanh nghiệp. Ảnh: Tiki.

Việc hợp tác chuyển đổi hạ tầng lên FPT Cloud được xem là bước đi chiến lược mang tính cấu trúc, nhằm giúp Tiki giải quyết đồng thời hai bài toán lớn: duy trì giao hàng siêu tốc trong 2h với chi phí tối ưu và tiến tới cung cấp “fulfillment service” cho các nền tảng e-commerce khác.

Để vận hành hiệu quả, Tiki cần quản lý chi tiết mọi khâu vận hành trong kho, mọi mặt hàng, kệ hàng đều được gán mã bar code, mọi công đoạn vận hành đều được số hoá tới mức người lấy hàng chỉ cần nhìn màn hình máy tính và làm theo hướng dẫn. Chính vì thế lượng dữ liệu cần quản lý cực kỳ lớn, có các database lớn tới 7TB. Các hệ thống báo cáo vận hành cần cung cấp các chỉ số real-time. Các hệ thống xử lý dữ liệu lớn cần dự đoán nhu cầu chính xác giúp lên kế hoạch nhận lực phù hợp, đảm bảo chi phí vận hành tối ưu.

Trên nền tảng Cloud nội địa, hệ thống Tiki có khả năng tự động mở rộng tài nguyên trong nhanh chóng để xử lý lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần trong những giai đoạn cao điểm. Cùng với đó, không chỉ tốc độ giao vận được cải thiện, trải nghiệm số của người dùng cũng trở nên liền mạch hơn. SLA xử lý đơn hàng đạt 99% và tỉ lệ chính xác tồn kho đạt 99.99, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Từ góc độ dài hạn, thực tế ứng dụng cho thấy Cloud nội địa không chỉ là giải pháp hạ tầng để tối ưu chi phí hay đảm bảo hiệu năng, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp logistic tiến tới tự động hóa, thông minh hóa và phát triển bền vững trong tương lai. Trong tầm nhìn dài hạn, FPT định hướng phát triển các nền tảng hạ tầng số theo hướng làm chủ công nghệ lõi, tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp Việt vận hành hệ thống quy mô lớn an toàn, linh hoạt.