Sự phân hóa rõ rệt về tài sản của người dân các nước châu Âu
Bình Minh
25/02/2026, 09:31
Tài sản trung bình (average) và trung vị (median) của người trưởng thành có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia ở châu Âu...
Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2025 của ngân hàng UBS, tài sản trung bình của người trưởng thành ở châu Âu năm 2024 dao động từ mức thấp nhất là 29.923 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ đến mức cao nhất là 634.584 euro ở Thụy Sỹ.
Nội trong Liên minh châu Âu (EU), khoảng cách này có phần thu hẹp hơn nhưng vẫn đáng kể. Tài sản trung bình của người trưởng thành trong EU dao động từ 44.568 euro ở Romania đến 523.591 euro ở Luxembourg.
Thụy Sỹ và Luxembourg là hai quốc gia châu Âu duy nhất có tài sản trung bình của người trưởng thành trên 500.000 euro, còn Đan Mạch đứng thứ ba với 444.898 euro.
Những nước có tài sản trung bình của người trưởng thành đạt trên 300.000 euro bao gồm Hà Lan (342.477 euro), Nauy (340.364 euro), Bỉ (322.805 euro), Anh (313.840 euro) và Thụy Điển (308.935 euro).
Xét theo tiêu chí này, Anh là nền kinh tế giàu nhất trong số 5 nền kinh tế châu Âu. Ngược lại, Italy là nước có mức tài sản trung bình của người trưởng thành thấp nhất trong nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ đạt 198.321 euro. Pháp, Đức và Tây Ban Nha lần lượt có mức tài sản trung bình tương ứng là 278.550 euro, 237.172 euro và 215.945 euro.
Hơn 1/3 các quốc gia châu Âu có tài sản trung bình của người trưởng thành dưới 100.000 euro, chủ yếu là các quốc gia Đông Âu như Latvia, Czech, Croatia, Estonia, Lithuania, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này phản ánh sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực trong châu lục, với Tây và Bắc Âu có mức tài sản cao hơn đáng kể so với Đông Âu.
Tuy nhiên, khi xét đến tài sản trung vị, bức tranh có phần khác biệt. Tài sản trung vị là giá trị nằm giữa trong phân phối tài sản của dân số, và thường thấp hơn tài sản trung bình do ảnh hưởng của một số ít cá nhân có tài sản rất cao. Chẳng hạn, ở Thụy Sỹ, tài sản trung vị chỉ đạt 168.374 euro, so với tài sản trung bình là 634.584 euro.
Tài sản trung vị của người trưởng thành ở châu Âu dao động từ 7.765 euro ở Thổ Nhĩ Kỳ đến 365.244 euro ở Luxembourg. Riêng trong khối EU, tài sản trung vị dao động từ 22.257 euro ở Ba Lan đến 365.244 euro ở Luxembourg.
Bỉ đứng thứ hai với tài sản trung vị của người trưởng thành là 234.238 euro, tiếp theo là Đan Mạch, Thụy Sỹ và Anh. Tài sản trung vị cũng vượt 100.000 euro ở Pháp, Na Uy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý và Malta. Trong số các nền kinh tế lớn, Anh vẫn có tài sản trung vị cao nhất, trong khi Đức có mức thấp nhất là 69.949 euro.
Khi sử dụng tài sản trung vị thay vì tài sản trung bình, thứ hạng của các quốc gia thay đổi đáng kể. Đức, Thụy Điển, Áo và Czech đều giảm 6 bậc trong bảng xếp hạng tài sản trung vị so với xếp hạng tài sản trung bình, trong khi Malta tăng 6 bậc. Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Slovenia, Slovakia, Pháp và Anh cũng có thứ hạng cao hơn khi xét theo tài sản trung vị.
Những con số này một lần nữa cho thấy sự phân hóa rõ rệt về tài sản trên khắp châu Âu, với sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia Tây và Bắc Âu so với Đông Âu. Các trung tâm tài chính như Thụy Sỹ và Luxembourg dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi các quốc gia Bắc Âu cũng có kết quả tốt, mặc dù không đồng đều - như Phần Lan là nước Bắc Âu nhưng nằm gần giữa bảng xếp hạng.
