Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh vì làm giả tài liệu

25/02/2026, 09:06

Ngày 23/2/2026, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP-UPCoM) cho biết đã nhận được văn bản số 275/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Ông Lê Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty.
Ông Lê Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty.

Theo nội dung thông báo, ông Lê Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty - đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhiệt điện Quảng Ninh, ông Lê Việt Cường không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm bị khởi tố.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Mới đây, QTP công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,42%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,62% và CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16,35%.

Về kết quả kinh doanh, QTP ghi nhận doanh thu đạt 2.953 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng mạnh từ gần 155 tỷ lên hơn 655 tỷ đồng, tương ứng tăng 323% là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh do trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu chênh lệch tỷ giá; doanh thu tài chính, chi phí tài chính tăng do ghi nhận bổ sung khoản chi phí chênh lệch tỷ giá.

Kết thúc năm 2025, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 10.786 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 70% so với cùng kỳ, đạt 1.051 tỷ đồng. Như vậy, QTP đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra (460 tỷ đồng).

