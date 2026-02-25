Chứng khoán Mỹ xanh rực nhờ cổ phiếu phần mềm hồi phục, giá dầu trượt khỏi đỉnh 7 tháng

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ hôm 31/7 và giá dầu WTI cao nhất kể từ hôm 1/8/2025...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/3), khi cổ phiếu phần mềm - nhóm bị bán mạnh trong thời gian gần đây - hồi phục. Giá dầu thô có lúc đạt mức cao nhất gần 7 tháng, nhưng sau đó sụt giảm trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức về vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,77%, đạt 6.890,07 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,04%, chốt ở mức 22.863,68 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 370,44 điểm, tương đương tăng 0,76%, chốt ở mức 49.174,5 điểm.

Cổ phiếu AMD tăng 8,8% sau khi Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, công bố một thỏa thuận kéo dài nhiều năm với hãng chip này. Theo thỏa thuận, AMD sẽ cung cấp số lượng bộ vi xử lý đồ họa (GPU) có tổng công suất 6 gigawatt cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta. Ngoài ra, Meta cũng đầu tư vào AMD để có được lượng chứng quyền có thể mua tới 160 triệu cổ phiếu AMD.

Thương cụ Meta - AMD được công bố chỉ 1 tuần sau khi Meta tuyên bố sẽ sử dụng hàng triệu con chip Nvidia để phục vụ cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Phiên này, cổ phiếu Nvidia cũng tăng, với mức tăng đạt 0,7%.

Cổ phiếu của công ty giải pháp chữ ký điện tử Docusign tăng hơn 2% sau khi Anthorpic cho biết trợ lý AI Claude Cowork của công ty này giờ đây có thể kết nối với Docusign cũng như các công cụ hiện có của các tổ chức như Google Drive và Gmail. Động thái này mang lại cho nhà đầu tư tia hy vọng rằng các công cụ AI có thể bổ sung cho các phần mềm, thay vì chiếm vị trí của phần mềm.

Thời gian gần đây, mối lo AI chiếm việc của phần mềm đã khiến cổ phiếu phần mềm bị nhà đầu tư ở Phố Wall bán mạnh. Nhiều cổ phiếu phần mềm khác cũng hồi phục đáng kể trong phiên ngày thứ Ba, như Salesforce và ServiceNow ghi nhận mức tăng tương ứng là 4% và hơn 1%.

“Có vẻ như thị trường đang ở trong trạng thái bán trước, hỏi sau. Trạng thái đó đã duy trì một thời gian, và đó là lý do vì sao ngay cả những cổ phiếu phần mềm lớn cũng bị bán mạnh”, Giám đốc đầu tư Anshul Sharma của công ty Savvy Wealth nhận xét với hãng tin CNBC. Ông cho rằng phiên phục hồi này là “một sự giải tỏa kinh điển sau giai đoạn bán tháo đó” của cổ phiếu phần mềm.

Ông Sharma cho biết ông không thực sự tin vào quan điểm phổ biến ở Phố Wall gần đây cho rằng AI sẽ thay thế phần mềm doanh nghiệp. “Sẽ là một sự rủi ro lớn đối với các công ty lớn nếu họ bỏ dùng phần mềm doanh nghiệp, vốn dĩ đã được thử nghiệm và chứng minh… Việc bán tháo cổ phiếu phần mềm chẳng qua chỉ là một phản ứng rất nhất thời”, ông nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,72 USD/thùng, tương đương giảm 1,01%, chốt ở mức 70,77 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,68 USD/thùng, tương đương giảm 1,03%, chốt ở mức 65,33 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ hôm 31/7 và giá dầu WTI cao nhất kể từ hôm 1/8/2025.

Trước thềm vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran thứ ba dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này ở Geneva, Thụy Sỹ, Ngoại trưởng Iran nói Tehran sẵn sàng có những bước đi cần thiết để đạt một thỏa thuận với Mỹ.

Trong một báo cáo ra ngày thứ Ba, ngân hàng Thụy Sỹ UBS dự báo giá dầu có thể giảm nhẹ trong những tuần sắp tới nếu không có sự leo thang căng thẳng nào ở Trung Đông.

Theo các nhà phân tích, giá dầu thô WTI hiện đang bao gồm một phần bù rủi ro địa chính trị 3-4 USD/thùng.