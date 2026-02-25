Sôi động mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, trật tự và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương tham gia...

Đầu xuân là thời điểm chính diễn ra các lễ hội tại các di tích lịch sử, đền chùa tại Việt Nam. Cùng với việc tổ chức các nghi lễ truyền thống theo hướng trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức quản lý và điều hành lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường được tăng cường ngay từ sớm; các hiện tượng chen lấn, đeo bám, nâng giá dịch vụ từng bước được kiểm soát.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và du khách cũng góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn, hạn chế tình trạng phản cảm từng gây bức xúc trong những mùa lễ trước.

NHIỀU ĐỔI MỚI TẠI CÁC LỄ HỘI LỚN Ở HÀ NỘI

Ngày 22/2, tức mùng 6 tháng Giêng, nhiều lễ hội lớn ở Hà Nội đồng loạt khai hội. Trong ngày chính hội mùng 6 tháng Giêng, đền Cổ Loa diễn ra các hoạt động biểu diễn rối nước, quan họ, đấu vật, biểu diễn sân khấu truyền thống, đu tiên... tạo nên không khí sôi động, thu hút nhân dân và du khách.

Lễ hội Gióng đền Sóc tưởng nhớ Thánh Gióng cũng diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn. Đền Sóc nằm trên địa bàn xã Sóc Sơn, nhưng tham gia lễ hội có các thôn làng của cả hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc. Công tác tổ chức được chính quyền, nhân dân cả hai xã phối hợp thực hiện.

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026.

Lễ hội đền Sóc từng xảy ra lộn xộn trong quá trình rước vật phẩm và phát lộc, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, năm nay, các hoạt động diễn ra an toàn. Ban tổ chức lễ hội tổ chức nhiều trò chơi truyền thống đặc sắc như Vật Cầu Húc (thôn Xuân Dục), Kéo Mỏ (Đền Bà, thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc)… cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương, góp phần phát huy tiềm năng du lịch-văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) tôn vinh công lao An Dương Vương xây dựng quốc gia Âu Lạc cũng diễn ra với nhiều đổi mới. Dù các điểm di tích trong quần thể di tích Cổ Loa nằm lẫn khu dân cư, nhưng an ninh trật tự được bảo đảm. Khu vực kinh doanh, bán hàng lưu niệm, ẩm thực... được bố trí ở địa điểm riêng.

NINH BÌNH QUẢN LÝ CHẶT CHẼ AN NINH TRẬT TỰ LỄ HỘI

Ngay từ ngày mùng 6 tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã về dự lễ khai hội xuân 2026 tại Chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Công tác an ninh trật tự phục vụ lễ hội được triển khai chủ động, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu đến tăng cường camera giám sát. Hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội được kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu niêm yết giá công khai; các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Hội Xuân chùa Bái Đính 2026.

Lễ khai hội xuân tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Tam Chúc) cũng được tổ chức nền nếp. Ban tổ chức đã xây dựng phương án điều tiết người và phương tiện từ xa, kiểm soát lưu lượng khách theo thời điểm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, truyền thông, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới người dân và du khách.

Năm nay, thông điệp "Tôn kính tâm linh bằng sự hiểu biết và văn minh" được nhấn mạnh; tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã tràn lan, bày biện lễ vật rườm rà được các lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở; đồng thời, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 700 lễ hội lớn, nhỏ, phần lớn các lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Theo đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, việc tổ chức các lễ hội được tỉnh gắn với mục tiêu phát triển du lịch di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Lễ khai hội xuân 2026. tại Khu du lịch Tam Chúc.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

QUẢNG NINH THU HÚT ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG VỀ TRẨY HỘI

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) thu hút đông đảo phật tử và du khách thập phương tham quan, chiêm bái. Trong 5 ngày Tết, ước tính có khoảng 130.000 lượt người hành hương về miền đất Phật. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ chính thức diễn ra vào ngày mùng 10 Tết (26/2).

Ông Mạc Xuân Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Tử, cho biết: “Năm nay dự báo lượng du khách về với Yên Tử sẽ tăng cao, vì vậy địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra lễ hội”.

Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm cho biết, từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) đến ngày 31/12/2026, đơn vị miễn phí vé trông giữ phương tiện ô-tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu, phường Yên Tử. Bên cạnh đó, từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, tỉnh Quảng Ninh áp dụng mức phí tham quan Khu di tích là 0 đồng/lần/người, góp phần kích cầu du lịch, lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

“Lễ hội Xuân Yên Tử cần phải thực hiện quy mô, bài bản, mang đậm màu sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lan tỏa giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến sâu rộng người dân, du khách trong và ngoài nước”, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.