Sôi động mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động, trật tự và an toàn tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương tham gia...
Đầu xuân là thời điểm chính diễn ra các lễ hội tại các di tích lịch sử, đền chùa tại Việt Nam. Cùng với việc tổ chức các nghi lễ truyền thống theo hướng trang nghiêm, đúng thuần phong mỹ tục, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức quản lý và điều hành lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.
Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường được tăng cường ngay từ sớm; các hiện tượng chen lấn, đeo bám, nâng giá dịch vụ từng bước được kiểm soát.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và du khách cũng góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn, hạn chế tình trạng phản cảm từng gây bức xúc trong những mùa lễ trước.
NHIỀU ĐỔI MỚI TẠI CÁC LỄ HỘI LỚN Ở HÀ NỘI
Ngày 22/2, tức mùng 6 tháng Giêng, nhiều lễ hội lớn ở Hà Nội đồng loạt khai hội. Trong ngày chính hội mùng 6 tháng Giêng, đền Cổ Loa diễn ra các hoạt động biểu diễn rối nước, quan họ, đấu vật, biểu diễn sân khấu truyền thống, đu tiên... tạo nên không khí sôi động, thu hút nhân dân và du khách.
Lễ hội Gióng đền Sóc tưởng nhớ Thánh Gióng cũng diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn. Đền Sóc nằm trên địa bàn xã Sóc Sơn, nhưng tham gia lễ hội có các thôn làng của cả hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc. Công tác tổ chức được chính quyền, nhân dân cả hai xã phối hợp thực hiện.
Lễ hội đền Sóc từng xảy ra lộn xộn trong quá trình rước vật phẩm và phát lộc, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, năm nay, các hoạt động diễn ra an toàn. Ban tổ chức lễ hội tổ chức nhiều trò chơi truyền thống đặc sắc như Vật Cầu Húc (thôn Xuân Dục), Kéo Mỏ (Đền Bà, thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc)… cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương, góp phần phát huy tiềm năng du lịch-văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Lễ hội Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) tôn vinh công lao An Dương Vương xây dựng quốc gia Âu Lạc cũng diễn ra với nhiều đổi mới. Dù các điểm di tích trong quần thể di tích Cổ Loa nằm lẫn khu dân cư, nhưng an ninh trật tự được bảo đảm. Khu vực kinh doanh, bán hàng lưu niệm, ẩm thực... được bố trí ở địa điểm riêng.
NINH BÌNH QUẢN LÝ CHẶT CHẼ AN NINH TRẬT TỰ LỄ HỘI
Ngay từ ngày mùng 6 tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã về dự lễ khai hội xuân 2026 tại Chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.
Công tác an ninh trật tự phục vụ lễ hội được triển khai chủ động, từ phân luồng giao thông, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu đến tăng cường camera giám sát. Hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội được kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu niêm yết giá công khai; các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.
Lễ khai hội xuân tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Tam Chúc) cũng được tổ chức nền nếp. Ban tổ chức đã xây dựng phương án điều tiết người và phương tiện từ xa, kiểm soát lưu lượng khách theo thời điểm, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, truyền thông, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời tới người dân và du khách.
Năm nay, thông điệp "Tôn kính tâm linh bằng sự hiểu biết và văn minh" được nhấn mạnh; tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã tràn lan, bày biện lễ vật rườm rà được các lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở; đồng thời, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.
Tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 700 lễ hội lớn, nhỏ, phần lớn các lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Theo đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, việc tổ chức các lễ hội được tỉnh gắn với mục tiêu phát triển du lịch di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
QUẢNG NINH THU HÚT ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG VỀ TRẨY HỘI
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) thu hút đông đảo phật tử và du khách thập phương tham quan, chiêm bái. Trong 5 ngày Tết, ước tính có khoảng 130.000 lượt người hành hương về miền đất Phật. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ chính thức diễn ra vào ngày mùng 10 Tết (26/2).
Ông Mạc Xuân Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Tử, cho biết: “Năm nay dự báo lượng du khách về với Yên Tử sẽ tăng cao, vì vậy địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra lễ hội”.
Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm cho biết, từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết) đến ngày 31/12/2026, đơn vị miễn phí vé trông giữ phương tiện ô-tô và xe máy tại bến xe Hạ Kiệu, phường Yên Tử. Bên cạnh đó, từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, tỉnh Quảng Ninh áp dụng mức phí tham quan Khu di tích là 0 đồng/lần/người, góp phần kích cầu du lịch, lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.
“Lễ hội Xuân Yên Tử cần phải thực hiện quy mô, bài bản, mang đậm màu sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lan tỏa giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến sâu rộng người dân, du khách trong và ngoài nước”, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
Du lịch Thanh Hóa: Từ chạy theo số lượng đến quan tâm chất lượng phục vụ
07:41, 24/02/2026
Du lịch TP. Hồ Chí Minh thu hơn 12.100 tỷ đồng trong Tết Nguyên đán 2026
15:20, 23/02/2026
Du lịch cả nước khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán 2026
Sau Tết, vé máy bay, tàu hỏa và xe khách từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm
Trong bối cảnh người dân các địa phương trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, vé máy bay từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM tiếp tục khan hiếm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với vé tàu hỏa và xe khách…
Du lịch Ðồng Nai khởi sắc đầu năm mới Bính Ngọ
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Đồng Nai ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Các khu du lịch sinh thái, danh thắng nổi tiếng thu hút đông du khách...
Thủ tướng thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chiều ngày 23/2, tại Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch...
Thái Lan: Du lịch lại bùng nổ hy vọng
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khép lại, các doanh nghiệp du lịch Thái Lan bắt đầu tổng kết doanh thu từ khách quốc tế. Những số liệu ban đầu cho thấy, việc đầu tư mạnh vào thu hút du khách Trung Quốc dường như đã mang lại hiệu quả...
Du lịch tâm linh thu hút khách dịp đầu xuân
Với đặc trưng ít chịu tác động của thời tiết và không mang tính thời vụ rõ rệt, có khả năng thu hút du khách quanh năm, du lịch tâm linh là loại hình giàu tiềm năng phát triển, đặc biệt tại những địa phương sở hữu bề dày giá trị văn hóa, tín ngưỡng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: