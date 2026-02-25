Trung Quốc tăng tốc năng lượng tái tạo, Mỹ "bám" vào than đá

Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại nhiều chính sách bảo vệ môi trường và thúc đẩy than đá, Trung Quốc lại tăng tốc đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, xe điện và pin lưu trữ. Bức tranh cuộc đua năng lượng xanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mở ra những hệ quả sâu rộng về cạnh tranh công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò lãnh đạo khí hậu...

Trong một bài phát biểu trước giới tinh hoa toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Trung Quốc bán tua-bin gió cho “những người ngu ngốc mua chúng”, nhưng bản thân nước này không sử dụng điện gió.

Thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi năm 2025, Trung Quốc đã bổ sung lượng công suất điện gió và điện mặt trời kỷ lục, đồng thời củng cố vị thế là trung tâm sản xuất công nghệ sạch lớn nhất thế giới. Theo một số tính toán, quốc gia này thậm chí có thể đã đạt đỉnh phát thải CO₂ sớm hơn nhiều so với lộ trình đã công bố.

Trong khi đó, chính quyền Trump đang đảo ngược nhiều chính sách khí hậu trước đây, rút khỏi các diễn đàn quốc tế và thúc đẩy các dự án than đá, khí đốt. Điều này làm dấy lên câu hỏi: liệu Mỹ có đang tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua công nghệ năng lượng và công nghiệp xanh toàn cầu?

MỸ TỰ RÚT KHỎI SÂN CHƠI KHÍ HẬU, TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ CÔNG NGHIỆP

Theo ông Li Shuo, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Trung Quốc tại Viện Chính sách Asia Society (Mỹ), Mỹ đang tụt hậu trên mặt trận kinh tế và công nghiệp do cách tiếp cận “thù địch” của chính quyền hiện tại đối với quá trình khử carbon. “Kết quả là Mỹ sẽ còn bị bỏ lại phía sau hơn nữa,” ông nhận định.

Không chỉ vậy, Mỹ cũng đang mất ảnh hưởng chính trị khi rút khỏi nhiều diễn đàn và tổ chức quốc tế về khí hậu và năng lượng. Chính quyền Trump đã ngừng tham gia và tài trợ cho 66 tổ chức quốc tế mà họ cho rằng đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh và chủ quyền của Mỹ.

Theo ông David M. Hart, chuyên gia cao cấp về khí hậu và năng lượng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, việc rời bỏ các nền tảng khoa học và chính sách toàn cầu là một quyết định “ngu ngốc” và sẽ gây tổn hại lâu dài cho Mỹ.

Tổng thống Trump tổ chức sự kiện “Champion of Coal” ngày 11/2 nhằm tôn vinh ngành than đá. Ảnh: Lenin Nolly/NurPhoto/picture alliance.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc lại duy trì cách tiếp cận thận trọng nhưng thực dụng. Dù đã lắp đặt công suất điện mặt trời lớn hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, Bắc Kinh không tích cực tìm kiếm vai trò lãnh đạo khí hậu theo cách diễn ngôn.

Theo ông Li, triết lý “nói ít, làm nhiều” đang phục vụ Trung Quốc rất hiệu quả. “Họ không muốn hứa hẹn quá nhiều, đặc biệt trên trường quốc tế. Những gì họ hứa, họ muốn chắc chắn rằng có thể thực hiện được,” ông nói.

Tuy nhiên, chiến lược năng lượng của Trung Quốc vẫn mang tính thực dụng: quốc gia này tiếp tục đầu tư mạnh vào than đá, nhưng với vai trò khác so với trước đây. Theo tổ chức nghiên cứu Ember, thay vì sử dụng điện than làm nguồn nền tảng, Trung Quốc đang chuyển sang sử dụng nó như nguồn linh hoạt trong hệ thống điện, hỗ trợ điều tiết khi năng lượng tái tạo biến động.

Trung Quốc hiện cung cấp phần lớn công nghệ sạch cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Quốc gia này sản xuất hơn 80% tấm pin mặt trời, 60% tua-bin gió và khoảng 75% xe điện (EV) cùng pin. Quy mô sản xuất khổng lồ này giúp Trung Quốc nắm giữ chuỗi giá trị từ khai thác khoáng sản, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến xuất khẩu công nghệ.

Sự phát triển của lưu trữ năng lượng bằng pin giúp Trung Quốc tăng khả năng cân bằng lưới điện, giảm phụ thuộc vào than trong vai trò điều tiết. Đồng thời, Trung Quốc cũng hỗ trợ giảm phát thải tại các quốc gia khác thông qua xuất khẩu công nghệ và đầu tư.

Theo ông Hart, việc giúp các nước khác giảm phát thải có thể trở thành công cụ để Trung Quốc xây dựng uy tín lãnh đạo khí hậu, song song với việc giảm phát thải trong nước.

Trong khi đó, Mỹ đang đi theo hướng ngược lại. Chính quyền Trump công bố kế hoạch mở rộng đội tàu nhà máy điện than, theo sắc lệnh hành pháp nhằm phục hồi “ngành công nghiệp than sạch tuyệt đẹp của Mỹ”, đồng thời thúc đẩy các dự án khí đốt quy mô lớn, bao gồm nhà máy điện khí tự nhiên lớn nhất từng được xây dựng tại bang Ohio.

KHOẢNG CÁCH NGÀY CÀNG LỚN VỀ ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ XE ĐIỆN

Theo tổ chức Global Energy Monitor, Trung Quốc đã vượt qua “ngưỡng lịch sử” và có thể tạo ra sản lượng năng lượng tái tạo gấp ba lần các đối thủ gần nhất là Mỹ và Ấn Độ.

So sánh quy mô cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Năm ngoái, Mỹ chỉ lắp đặt khoảng hơn 20 GW điện gió và mặt trời, trong khi Trung Quốc vượt 300 GW. “Chúng ta đang nói về hai thế giới hoàn toàn khác nhau,” ông Li nhận xét. Ông Hart cũng đồng tình rằng không có quốc gia nào hiện tiệm cận được quy mô đầu tư năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Dù chi phí năng lượng tái tạo hiện phần lớn thấp hơn so với điện từ nhiên liệu hóa thạch, và nhu cầu điện tại Mỹ rất lớn, triển vọng tăng trưởng năng lượng mặt trời tại Mỹ có thể chậm lại do thay đổi chính sách.

Chỉ riêng năm 2025, Trung Quốc đã lắp đặt 120 GW điện gió. Ảnh: CFOTO/picture alliance.

Theo ông Li, Mỹ đang tự cô lập mình trong lĩnh vực công nghệ sạch bằng các rào cản thuế quan cao, đặc biệt đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu. Điều này khiến Mỹ trở thành một “hòn đảo” về công nghệ năng lượng mặt trời, với chi phí sản xuất trong nước cao hơn đáng kể so với Trung Quốc.

Khoảng cách này còn rõ rệt hơn trong lĩnh vực xe điện và pin. Theo giáo sư Jeremy Wallace (Đại học Johns Hopkins), chiếc xe mới trung vị tại Trung Quốc hiện là xe điện, trong khi tỷ lệ xe điện tại Mỹ chỉ khoảng 10%.

Năm 2025, Trung Quốc bổ sung 318 gigawatt (GW) công suất điện mặt trời và thêm 120 GW điện gió. Tổng công suất điện gió và điện mặt trời kết nối lưới của Trung Quốc hiện đạt khoảng 1,8 tỷ kilowatt.

Ngành giao thông Trung Quốc phần lớn đã được điện hóa, trong khi Mỹ có nguy cơ trở thành “hòn đảo của xe động cơ đốt trong”. Theo ông Hart, phần còn lại của thế giới sẽ chuyển sang xe điện trong một hoặc hai thập kỷ tới, và Mỹ có thể trở thành vùng ngoại vi trong ngành công nghiệp này nếu không thay đổi chính sách.

Hệ quả không chỉ giới hạn trong ngành ô tô. Nếu không có xe điện tạo nhu cầu cho ngành pin, động cơ điện và các công nghệ liên quan, các ngành công nghiệp khác sử dụng những công nghệ này cũng sẽ bị ảnh hưởng, với chi phí sản xuất cao hơn so với các đối thủ quốc tế có pin giá rẻ.

Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất xe điện và pin. Ảnh: AFP/Getty Images

Xe điện Trung Quốc gần như bị cấm tại thị trường Mỹ, theo ông Li. Ông cho rằng có khoảng cách ít nhất một thập kỷ về năng lực cạnh tranh công nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực như điện mặt trời, điện gió, xe điện và pin.

Chi phí sản xuất cũng phản ánh sự chênh lệch: sản xuất tấm pin mặt trời tại Mỹ có thể đắt hơn tới 5 lần so với Trung Quốc. Trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng và pin xe điện, ông Li nhận định rằng Mỹ “đơn giản là không biết cách sản xuất chúng” ở quy mô và chi phí cạnh tranh.

"Khoảng cách công nghiệp này có thể kéo theo tác động lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thiết bị điện, công nghiệp nặng đến các chuỗi cung ứng công nghệ cao", chuyên gia này nói.

HÀNH ĐỘNG KHÍ HẬU TỪ “GÁNH NẶNG” THÀNH ĐỘNG LỰC KINH TẾ

Theo ông Hart, việc hủy bỏ đầu tư năng lượng sạch dưới chính sách của Trump mang lại “chi phí kinh tế thực sự” so với kịch bản tăng trưởng dự kiến dưới các chính sách trước đây.

Trước khi chính sách thay đổi, việc làm xanh tại Mỹ đã tăng mạnh, với số lượng việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch vượt ngành dầu khí và than đá hơn ba lần. Điều này cho thấy chuyển đổi năng lượng không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là động lực tăng trưởng và tạo việc làm.

Ông Hart tin rằng Mỹ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong nhiều ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh, coi đây là một “cơ hội bị bỏ lỡ” trong cuộc đua công nghệ thế kỷ XXI.

Nếu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong năng lượng tái tạo, xe điện và pin, nước này có thể định hình tiêu chuẩn công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng và gia tăng ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Ngược lại, nếu Mỹ tiếp tục ưu tiên nhiên liệu hóa thạch và hạn chế công nghệ sạch, khoảng cách công nghiệp có thể ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Trung Quốc đang có sự thay đổi đáng chú ý trong diễn ngôn chính sách. Theo ông Li, Bắc Kinh đang chuyển từ cách nhìn nhận hành động khí hậu như một gánh nặng đối với tăng trưởng sang coi đây là động lực kinh tế mới.

“Việc chuyển dịch diễn ngôn từ coi hành động khí hậu là gánh nặng sang việc quảng bá, đón nhận và biến nó thành động lực tăng trưởng là một trong những diễn biến quan trọng nhất của hành động khí hậu quốc tế trong thập kỷ qua,” ông Li nhận định.

Sự thay đổi này phản ánh chiến lược phát triển công nghiệp dài hạn của Trung Quốc: sử dụng chuyển đổi năng lượng để xây dựng lợi thế công nghiệp, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu và củng cố vị thế địa chính trị.

Ở góc độ vĩ mô, cuộc đua năng lượng giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là cạnh tranh về mô hình phát triển, công nghệ, việc làm và quyền lực địa chính trị.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh do AI, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa nền kinh tế, cuộc đua năng lượng xanh sẽ trở thành một trong những trụ cột cạnh tranh chiến lược của thế kỷ XXI.