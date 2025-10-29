SoftBank, Toshiba cùng loạt doanh nghiệp Nhật dự kiến rót ít nhất 400 tỷ USD vào Mỹ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tokyo cam kết gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, theo thỏa thuận thương mại ký ngày 4/9 giữa hai nước...

Theo một tài liệu chung được công bố ngày 29/10 bởi chính phủ Nhật Bản và Mỹ, các tập đoàn lớn của Nhật như Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, SoftBank Group cùng nhiều doanh nghiệp khác dự kiến đầu tư vào ít nhất 21 dự án quy mô lớn tại Mỹ.

Các khoản đầu tư nằm trong cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của chính phủ Nhật Bản, theo thỏa thuận thương mại ký ngày 4/9 giữa hai nước.

Danh sách vừa được công bố gồm 21 dự án tiềm năng trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển điện, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoáng sản chiến lược - những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các tập đoàn Nhật Bản.

Theo tài liệu này, một số dự án do doanh nghiệp Mỹ làm chủ đầu tư, trong khi các công ty Nhật tham gia với vai trò đối tác và nhà đầu tư chiến lược.

Trong số 21 dự án, 16 dự án được xác định quy mô kinh doanh cụ thể, gồm các thông tin như giá trị đầu tư, doanh thu và các chỉ tiêu tài chính liên quan, với tổng giá trị ước tính gần 400 tỷ USD.

Một trong những dự án nổi bật là dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân và lò phản ứng mô-đun cỡ nhỏ (SMR) do công ty Westinghouse của Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án này có thể có sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực của Nhật như Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba và IHI.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), dự án này có quy mô kinh doanh lên tới 100 tỷ USD và đã nhận được sự ủng hộ từ cả Chính phủ Mỹ và Nhật Bản.

Một số dự án tiềm năng khác gồm Mitsubishi Electric cung cấp thiết bị cho các trung tâm dữ liệu với giá trị ước tính lên tới 30 tỷ USD và Panasonic tham gia cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng cùng các sản phẩm điện tử nhằm tăng cường chuỗi cung ứng tại Mỹ với quy mô khoảng 15 tỷ USD.

Ngoài ra, tập đoàn SoftBank dự kiến sẽ thiết kế, phát triển, mua sắm, lắp ráp, tích hợp, vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng điện quy mô lớn với tổng giá trị có thể lên tới 25 tỷ USD.

Danh sách này được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân chuyến thăm Nhật Bản của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo giới phân tích, kế hoạch đầu tư quy mô lớn cho thấy Tokyo muốn củng cố lòng tin của ông Trump thông qua việc thực hiện các cam kết đã đạt được với Washington, bao gồm gói đầu tư 550 tỷ USD nhằm đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản xuống mức 15%. Các cam kết đầu tư này dự kiến sẽ được triển khai và hoàn tất trước tháng 1/2029, khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

Trong ngày 28/10, bà Takaichi dành phần lớn thời gian làm việc cùng ông Trump, bắt đầu với cuộc trao đổi về đầu tư và an ninh quốc gia, sau đó là bữa trưa làm việc và chuyến thăm căn cứ hải quân Mỹ tại Yokosuka. Tại đây, ông Trump cho biết bà Takaichi đã thông tin rằng Toyota Motor dự kiến đầu tư hơn 10 tỷ USD để mở rộng hệ thống nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Toyota sau đó cho biết chưa rõ phát biểu mà ông Trump đề cập và đang tiến hành xác minh thông tin.

Trước chuyến thăm của ông Trump, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã liên tiếp công bố các thương vụ và kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngành dược phẩm là một trong những lĩnh vực dẫn đầu làn sóng đầu tư này. Fujifilm dự kiến đầu tư 3,2 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm sinh học mới tại bang North Carolina, trong khi Takeda Pharmaceuticals cho biết sẽ đầu tư 30 tỷ USD vào thị trường Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Trong lĩnh vực năng lượng, Jera - nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản - tuần trước cho biết sẽ mua lại một mỏ khai thác khí đá phiến tại Mỹ với giá 1,5 tỷ USD. Doanh nghiệp này cũng đã ký biên bản ghi nhớ về việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Alaska LNG trị giá 44 tỷ USD, vốn được xem là biểu tượng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tập đoàn năng lượng Tokyo Gas cũng đã ký biên bản ghi nhớ tương tự.

Trong lĩnh vực hàng không, các hãng ANA, JAL và Skymark của Nhật Bản dự kiến sẽ mua tổng cộng khoảng 100 máy bay Boeing.