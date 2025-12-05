Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/12), khi nhà đầu tư tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới...

Kỳ vọng lãi suất này cũng hỗ trợ thêm cho giá dầu giữa lúc tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine lại rơi vào ngưng trệ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,11%, đạt 6.857,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,22%, đạt 23.505,14 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 31,96 điểm, tương đương giảm 0,07%, còn 47.850,94 điểm.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall tiếp tục coi tin xấu về thị trường lao động Mỹ là tin tốt, bởi những dữ liệu như vậy củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 9-10/12.

Báo cáo ngày thứ Năm từ công ty Challenger, Gray & Christmas cho thấy trong 11 tháng đầu năm nay, số lao động bị sa thải ở Mỹ đã lên tới hơn 1 triệu người do hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo (AI) và ảnh hưởng của thuế quan.

Trước đó vào hôm thứ Tư, báo cáo từ công ty ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ mất 32.000 công việc trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất trong 2 năm rưỡi, thay vì có thêm 10.000 công việc mới như dự báo.

Tuy nhiên, báo cáo hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm lại mang tới một tín hiệu tốt về thị trường lao động, với số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp hơn kỳ vọng. Theo báo cáo này, có 191.000 nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, mức thấp nhất trong hơn 3 năm và thấp hơn nhiều so với dự báo 220.000 mà các nhà phân tích đưa ra.

Dù vậy, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang giữ mức đặt cược gần 90% rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12, vì các nhà giao dịch cho rằng xu hướng của thị trường lao động thời gian qua vẫn là xấu đi. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đa phần trong số hơn 100 nhà kinh tế được hỏi đều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới để hỗ trợ thị trường lao động.

Theo Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion, thị trường chứng khoán tiếp tục đang được nâng đỡ bởi khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần tới. “Nhưng kỳ vọng này về cơ bản đã được phản ánh hết vào giá cổ phiếu, nên tôi cho rằng sẽ có một cú sốc nếu Fed không hạ lãi suất”, ông nói với hãng tin CNBC.

Trước khi diễn ra cuộc họp Fed, thị trường còn theo dõi một số liệu kinh tế quan trọng nữa là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Tuy nhiên, báo cáo sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu này là số liệu của tháng 9, bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Ngoài ra, trong ngày thứ Sáu, Đại học Michigan cũng sẽ công bố kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 12.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,59 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%, đóng cửa ở mức 63,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,72 USD/thùng, tương đương tăng 1,22%, đóng cửa ở mức 59,67 USD/thùng.

“Tôi cho rằng triển vọng Fed hạ lãi suất đang hỗ trợ giá dầu”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, giá dầu còn đáng được nâng đỡ bởi căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, cũng như tiến trình ì ạch của đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Cùng với đó, giá dầu cũng đương đầu áp lực giảm từ sự gia tăng của lượng dầu tồn trữ trên toàn cầu, những đợt nâng sản lượng dầu của OPEC+ từ đầu năm, và các dự báo rằng thế giới đang bước vào một giai đoạn thừa dầu.

“Một bên là xung đột và căng thẳng địa chính trị, và một bên là lượng dầu tồn trữ lớn, kỳ vọng thừa cung dầu, và chiến lược thị phần của OPEC+ sẽ giữ giá dầu Brent trong phạm vi 60-70 USD/thùng trong một thời gian”, một báo cáo của công ty PVM Oil nhận định.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Dữ liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ tăng 574.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/11, đạt 427,5 triệu thùng, thay vì giảm 821.000 thùng như dự báo của giới phân tích.

Một báo cáo ngày 4/12 của tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings hạ dự báo giá dầu giai đoạn 2025-2027 trên cơ sở cho rằng thị trường sẽ thừa cung dầu và sản lượng dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ.