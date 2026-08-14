Nhiều nhà đầu tư “kiệt sức” vì bán khống cổ phiếu SpaceX

Sự rút lui ồ ạt của các nhà bán khống khỏi cổ phiếu SpaceX diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này phục hồi mạnh mẽ...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYT.

Các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu SpaceX đang nhanh chóng rút lui khỏi vị thế đặt cược vào sự sụt giảm của cổ phiếu công ty khai phá hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) này, để tránh thua lỗ. “Cú quay xe” của họ diễn ra khi cổ phiếu SpaceX đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn sụt giảm hậu IPO.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ công ty dữ liệu từ S3 Partners cho biết tỷ lệ bán khống (short interest) đối với cổ phiếu SpaceX đã giảm xuống còn khoảng 11% tổng số cổ phiếu đang được giao dịch công khai tại thời điểm ngày 12/8. Con số này giảm mạnh so với mức đỉnh 34% ghi nhận vào tuần trước.

Sự sụt giảm này phản ánh hai yếu tố chính: một là các nhà đầu tư đặt cược giá xuống đóng vị thế, và hai là sự mở rộng đáng kể của lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (tradable float) sau khi hết hạn giai đoạn hạn chế bán đầu tiên.

Ông Ihor Dusaniwsky, Giám đốc phân tích dự báo tại S3 Partners, nhận định rằng "những người muốn bán khống đã cạn sức" và "chỉ có thể đổ một lượng tiền nhất định vào một giao dịch".

Sự rút lui ồ ạt của các nhà bán khống khỏi cổ phiếu SpaceX diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này phục hồi mạnh mẽ. Việc các nhà đầu tư bán khống mua lại cổ phiếu để đóng vị thế (short covering) có thể đã góp phần thúc đẩy đà tăng giá này. Khi các nhà đầu tư đóng vị thế bán khống, họ bắt buộc phải mua lại cổ phiếu, dẫn tới có thể khuếch đại các động thái tăng giá khi một cổ phiếu đang trong đà đi lên.

Cổ phiếu SpaceX đã tăng 11% trong phiên giao dịch ngày 12/8, đạt mức khoảng 148 USD/cổ phiếu. Phiên tăng này đưa cổ phiếu SpaceX lên mức cao hơn khoảng 10% so với giá chào bán công khai ban đầu là 135 USD/cổ phiếu và cao hơn khoảng 41% so với mức thấp nhất thiết lập vào ngày 3/8.

Phiên ngày 13/8, cổ phiếu SpaceX đóng cửa với mức giảm hơn 3,3%, còn 141,29 USD/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu SpaceX kể từ khi IPO tới ngày 13/8/2026. Đơn vị: USD/cổ phiếu - Nguồn: CNBC.

SpaceX đã trải qua một hành trình đầy biến động kể từ khi sau cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử hồi tháng 6. Đầu tháng này, cổ phiếu SpaceX sụt mạnh sau khi công ty tiết lộ trong báo cáo tài chính đầu tiên rằng đầu tư cơ bản lớn gấp đôi doanh thu. Thông tin này đã làm dấy lên lo ngại về khoản chi tiêu khổng lồ cần thiết để theo đuổi tham vọng của công ty.

Ban đầu, đợt bán tháo đã thu hút một làn sóng các nhà đầu tư bán khống, đẩy tỷ lệ bán khống lên mức cao bất thường so với lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng hạn chế của công ty. Bán khống là vay cổ phiếu để bán, với hy vọng mua lại sau này với giá thấp hơn để kiếm lời.

Tuy nhiên, động lực này đã thay đổi đáng kể vào ngày 6/8, khi hơn 911 triệu cổ phiếu SpaceX trở nên đủ điều kiện giao dịch sau khi hết thời gian hạn chế ban đầu hậu IPO. Lượng cổ phiếu mới được mở khóa này chiếm khoảng 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty và nhiều hơn 639 triệu cổ phiếu đã được bán trong đợt IPO.

Việc tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng đã làm giảm một cách cơ học tỷ lệ bán khống tính theo phần trăm cổ phiếu có thể giao dịch. Tuy nhiên, theo S3 Partners, việc đóng vị thế bán khống cũng đã góp phần vào sự sụt giảm này, khi các nhà đầu tư đã đặt cược chống lại SpaceX mua lại cổ phiếu để thoát khỏi vị thế của họ nhằm tránh thua lỗ.

Nguồn cung cổ phiếu bổ sung dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo cáo bạch của SpaceX, vào ngày 20/8, sẽ có thêm 319 triệu cổ phiếu có thể được mở khóa, tiếp theo là khoảng 700 triệu cổ phiếu vào tháng 9 và một lượng gần tương tự vào tháng 10.

Việc bổ sung thêm cổ phiếu có thể tạo ra biến động mới trên thị trường thông qua việc mang lại cho nhân viên và các nhà đầu tư ban đầu thêm cơ hội để bán cổ phiếu của họ. Đồng thời, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng lớn hơn cũng sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng thiết lập các vị thế bán khống mới hơn nếu tâm lý tiêu cực quay trở lại thị trường.