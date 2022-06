SSI sắp chào bán hơn 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ CTCK

Theo đó, SSI sẽ chào bán gần 497,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công, SSI có thể huy động khoảng 7.461 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu SSI tăng 1,37% lên 29.650 đồng/cp, tăng gần gấp đôi so với giá phát hành.

SSI cho biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đặc biệt nâng cao năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và năng lực đầu tư. Bên cạnh đó, trong bối cảnh áp lực lãi suất gia tăng và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, việc tăng vốn sẽ củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng thời, SSI cũng có kế hoạch phát hành tối đa 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Sau khi phát hành thành công 2 đợt trên, vốn điều lệ SSI dự kiến đạt gần 16.000 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ SSI là 9.947,5 tỷ đồng

Ngoài quyết định phê duyệt phát hành cổ phiếu, UBCKNN cũng cho phép SSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

Kết thúc quý 1/2022, SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 706 tỷ đồng (+67% YoY), hoàn thành 25,0% dự báo 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Đồng thời, VCSC cho rằng lợi nhuận tăng mạnh là do thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng 33% YoY - do doanh thu cho vay ký quỹ và doanh thu môi giới tăng mạnh cùng với lãi tài sản tài chính thông qua đánh giá qua lãi và lỗ (FVTPL) tăng nhẹ – bù đắp cho mức tăng 17% YoY của chi phí hoạt động.

Kết thúc quý 1/2022, Chỉ số VN-Index đi ngang so với cuối tháng 12/2021, làm chậm tốc độ tăng trưởng lãi đầu tư của SSI, theo quan điểm của VCSC. SSI ghi nhận 22% LNTT hợp nhất từ mảng tự doanh trong quý 1/2022 so với 44% trong cả năm 2021. Lãi trong quý 1/2022 từ các khoản đầu tư HTM (bao gồm tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm) giảm 23,9% YoY, mà chúng tôi cho rằng là do lãi suất giảm trong quý 1/2022 so với quý 1/2021.

Mặt khác, doanh thu môi giới tăng 37% YoY trong quý 1/2022 nhờ thanh khoản thị trường chứng khoán cao. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) trong quý 1/2022 trên tổng cả 3 sàn vẫn ở mức cao 1,36 tỷ USD - tăng 62,8% so với quý 1/2021. Tỷ lệ hoa hồng ước tính là 18 điểm cơ bản trong quý 1/2022, không đổi so với quý 1/2021. Dư nợ cho vay ký quỹ của SSI là 21,2 nghìn tỷ đồng (+91% YoY); tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 10,5% QoQ so với quý 4/2021.

Năm 2022, Chứng khoán SSI đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu 10.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng.