Strategy mạnh tay gom mua bitcoin

Công ty Strategy Inc. đã mua một lượng bitcoin trị giá 2,54 tỷ USD trong 7 ngày qua, đánh dấu đợt mua vào tiền số lớn nhất kể từ tháng 11/2024 của công ty hoạt động theo hình thức “kho bạc bitcoin” này.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 20/4, các giao dịch mua bitcoin nói trên được thực hiện trong tuần kết thúc vào ngày 19/4. Ngân quỹ cho đợt mua này chủ yếu đến từ một đợt bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRC (Stretch) thu về 2,18 tỷ USD. Phần còn lại đến từ việc bán cổ phiếu phổ thông.

Strategy đã hưởng lợi từ đợt tăng giá kéo dài ba tuần gần đây của Bitcoin, chuỗi tuần tăng giá dài nhất của đồng tiền kỹ thuật số này kể từ tháng 7. Giá tiền điện tử tăng cao giúp thúc đẩy nhu cầu đối với cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi của Strategy. Cổ phiếu của công ty do ông Michael Saylor giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Chủ tịch này đã tăng gần 30% trong tuần trước khi giá bitcoin chạm mức cao nhất trong hai tháng.

Ông Saylor - người khởi xướng chiến lược “kho bạc bitcoin”, đưa Strategy chuyển lĩnh vực hoạt động chính từ phát triển phần mềm sang tích trữ bitcoin vào năm 2020 - đã mở ra một hướng đi mới là phát hành cổ phiếu ưu đãi lãi suất biến đổi (variable rate preferred issue) nhằm đa dạng hóa các phương thức huy động vốn.

Trước đó, công ty đã huy động hàng chục tỷ USD từ việc bán cổ phiếu phổ thông trong mấy năm qua để mua tiền điện tử. Hiện tại, công ty đang sở hữu lượng bitcoin trị giá khoảng 61 tỷ USD.

Sự thay đổi mang tính chiến lược của Strategy trong huy động vốn diễn ra khi mối lo ngại về tình trạng pha loãng cổ phần của các cổ đông phổ thông ngày càng gia tăng trong bối cảnh giá trị tài sản tiền điện tử giảm mạnh kể từ cuối năm ngoái.

Trước đây, công ty có thể tận dụng mức chênh lệch cao hơn của giá cổ phiếu so với giá bitcoin để huy động vốn từ việc bán cổ phiếu phổ thông mà không gây pha loãng nhiều trong các đợt thị trường tiền điện tử lên giá. Tuy nhiên, chênh lệch cao hơn của giá cổ phiếu Strategy so với giá bitcoin đã không còn khi giá bitcoin giảm mạnh sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10/2025.

Cổ phiếu ưu đãi không gây pha loãng như cổ phiếu phổ thông, nhưng lại phải chịu mức cổ tức cao - lên tới 11,5% đối với cổ phiếu STRC - do đó làm tăng gánh nặng nợ nần của công ty.

Strategy đã huy động được 2,25 tỷ USD trong năm ngoái, một phần để làm dự trữ tiền mặt khi giá bitcoin giảm mạnh, một phần để giảm thiểu rủi ro thiếu thanh khoản. Bitcoin không tạo ra dòng tiền hoặc mang lại lợi nhuận.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Strategy đề xuất trả cổ tức nửa tháng một lần cho cổ phiếu STRC, thay vì hàng tháng. Sự thay đổi này nhằm mục đích ổn định giá cổ phiếu ưu đãi để các cổ phiếu này được giao dịch ngang mệnh giá, cho phép Strategy phát hành cổ phiếu mới mà không cần phải chịu mức chiết khấu lớn thường được yêu cầu trong các đợt chào bán trên thị trường thứ cấp.

Strategy cũng đã và đang tiếp thị các chứng khoán lai - mang lại lợi suất tương đương với trái phiếu rủi ro cao - chủ yếu dành cho các nhà đầu tư cá nhân như một khoản đầu tư có độ biến động thấp.

Giá bitcoin hiện dao động quanh ngưỡng 76.000 USD - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com. Giá của tiền số này đã chạm mốc 78.000 USD vào cuối tuần vừa rồi, cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Diễn biến giá bitcoin trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/bitcoin - Nguồn: Trading Economics.

Trong phần lớn thời gian của năm nay, bitcoin bị kẹt trong phạm vi từ 65.000 đến 75.000 USD, với những đợt tăng giá ngắn cho thấy tâm lý còn thận trọng của các nhà giao dịch.

Giá cổ phiếu Strategy tăng gần 2,6% trong phiên ngày 20/4, sau khi thông tin về đợt mua bitcoin mới nhất được công bố, đạt hơn 170,8 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, cổ phiếu này đã giảm khoảng 45% trong một năm qua, so với mức giảm trên 10% của giá bitcoin trong cùng kỳ.