Sự kiện "Meet Australia 2026" sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Úc 2026” (Meet Australia 2026) trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Úc đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư và thu hút các nguồn lực phục vụ giai đoạn phát triển mới.

“Gặp gỡ Úc 2026” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh) do UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC), Tập đoàn Becamex cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác giữa TP.Hồ Chí Minh với các đối tác của Úc trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, hạ tầng, phát triển đô thị, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, giáo dục, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Ban tổ chức cho biết khoảng 200 đại biểu sẽ tham dự trực tiếp, gồm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Úc, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ngành, phường, xã, đặc khu; lãnh đạo một số địa phương như TP. Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ cùng các hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp hai nước.

Về phía Úc, dự kiến có đại diện Chính phủ, bộ ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Hoạt động trọng tâm diễn ra ngày 19/5 với phiên khai mạc và ba phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa TP.Hồ Chí Minh và Úc; thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng xanh; xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai thông qua hợp tác phát triển kỹ năng, nhân tài và lực lượng lao động bền vững giữa TP.Hồ Chí Minh và Úc.

Cùng ngày sẽ diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trao đổi nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới đầu tư thương mại. ITPC phối hợp Sở Công Thương cùng các cơ quan liên quan chủ trì hoạt động này.

Ngày 20/5, đoàn doanh nghiệp và đại biểu quốc tế sẽ tham quan thực tế tại các khu công nghiệp, trung tâm khoa học và công nghệ, mô hình khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.

Để sự kiện đạt hiệu quả tốt nhất, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm phải bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm; kết hợp hài hòa giữa yêu cầu đối ngoại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh TP.Hồ Chí Minh. Công tác lễ tân, an ninh, giao thông, y tế, truyền thông và hậu cần phục vụ hội nghị cũng được yêu cầu phối hợp thực hiện chặt chẽ.

Các sở gồm Sở, ngành gồm Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Viện Nghiên cứu Phát triển (HIDS), ITPC, Bô Tư lện cảnh vệ, Công an Thành phố… theo chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ, chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ sự kiện.

Riêng Sở Ngoại vụ, UBND Thành phố giao trách nhiệm xây dựng kịch bản tổng thể, phối hợp các đơn vị triển khai công tác lễ tân, hậu cần, biên phiên dịch và đón tiếp đại biểu quốc tế. Sở Công Thương, ITPC và Becamex được giao phối hợp xúc tiến doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư và truyền thông cho sự kiện.