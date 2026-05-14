Central Retail Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 - 2026”
P.V
14/05/2026, 09:02
Ngày 13/5/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố và vinh danh các Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận danh hiệu Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) - Golden Dragon Awards 2026.
Tại sự kiện, Central Retail Việt Nam (CRV) đã vinh dự được Ban tổ chức vinh danh Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận danh hiệu Rồng Vàng 2026 ở hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 – 2026”.
Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào đón nhận danh hiệu Rồng Vàng 2026, đặc biệt là ở hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 – 2026”. Đây là nguồn cổ vũ, động viên quý giá để tập thể Central Retail tiếp tục nỗ lực triển khai chiến lược “Better for Vietnam” với ba trụ cột: Thúc đẩy sản phẩm nội địa, tiên phong chất lượng thực phẩm, trở thành nhà bán lẻ phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống GO!, Tops Market, mini go!, Tập đoàn tích cực hỗ trợ sinh kế cộng đồng, thúc đẩy tiêu dùng xanh và hiện thực hóa sứ mệnh đóng góp vào sự thịnh vượng, nâng cao chất lượng sống người Việt”.
Điều làm nên dấu ấn của CRV chính là cách Tập đoàn kiến tạo giá trị – từ chuỗi cung ứng, hệ sinh thái nhà cung cấp địa phương đến không gian mua sắm và trách nhiệm môi trường.
Hàng năm, tập đoàn đã cắt giảm tổng cộng 40.000 tấn CO₂/năm thông qua sự kết hợp của nhiều sáng kiến xanh như lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho 34 trung tâm thương mại (cắt giảm trung bình 14% điện năng tiêu thụ), mô hình giao nhận tập trung giúp giảm điểm giao nhận và tối ưu hóa quãng đường vận chuyển, cùng các giải pháp công nghệ thông minh triển khai trên toàn mạng lưới. Bốn trung tâm thương mại của CRV đã đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế theo chuẩn EDGE của World Bank Group.
Đặc biệt, từ đầu năm 2026, CRV chính thức hoàn tất chuyển đổi 100% sang túi phân hủy sinh học tại toàn bộ quầy thu ngân hệ thống GO!, Tops Market và mini go! trên toàn quốc – đồng thời khuyến khích người tiêu dùng mang túi riêng hoặc sử dụng thùng giấy miễn phí nhằm giảm thiểu rác thải nhựa từ thói quen mua sắm hằng ngày.
Phát triển bền vững tại hệ thống bán lẻ không thể tách rời khỏi việc ổn định đầu ra và cải thiện sinh kế cho nông dân. Hàng năm, CRV đã thu mua trực tiếp khoảng 60.000 tấn nông sản từ hơn 500 nhà cung cấp địa phương. Chương trình Sinh kế Cộng đồng (L4C) hỗ trợ gần 500 hộ nông dân, trong khi các hoạt động CSR toàn quốc tiếp cận 32.000 người thụ hưởng.
Sau gần 40 năm “mở cửa” đón vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
