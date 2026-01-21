Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng – nhân tố quyết định thành công công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới

Tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1 trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

Tham luận tập trung làm rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với lĩnh vực then chốt này trong bối cảnh mới của đất nước và thế giới.

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG – TRỤ CỘT XÂY DỰNG NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Mở đầu tham luận, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, rèn luyện Đảng ta – luôn đặc biệt coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xem đây là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của sự nghiệp cách mạng.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 95 năm qua, đặc biệt là 40 năm khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu trong xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng chính trị của chế độ.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng; góp phần cổ vũ, lan tỏa các giá trị tích cực; tạo sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại.

Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đặt ra mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện, hướng tới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Quá trình này diễn ra trong bối cảnh vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, vừa phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức gay gắt.

Toàn cầu hóa sâu rộng cùng với sự bùng nổ của khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số, đã làm cho cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ngày càng phức tạp, quyết liệt, khó kiểm soát, thường xuyên tác động đến tư tưởng, tâm lý và dư luận xã hội trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, công tác chính trị, tư tưởng càng có vai trò đặc biệt quan trọng và phải đáp ứng những yêu cầu rất cao.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, từ tư tưởng chủ đạo của Đại hội, những bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới đến các quan điểm chỉ đạo và định hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đều thể hiện rõ tầm quan trọng đặc biệt và các nhiệm vụ trọng yếu của công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh và thành công của công tác chính trị, tư tưởng, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ yêu cầu trước hết là nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực này.

Theo đó, các tổ chức đảng, cấp ủy, trực tiếp là bí thư cấp ủy, từ Trung ương đến cơ sở, cần đặt công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác với những giải pháp cụ thể, thiết thực.

Công tác chính trị, tư tưởng cần gắn bó chặt chẽ với việc triển khai quyết liệt công cuộc kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; đi trước mở đường, giữ vai trò chủ công trong xây dựng quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất và hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thông qua đó, công tác tư tưởng góp phần phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, các giá trị tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo và khát vọng cống hiến của Nhân dân.

Công tác chính trị, tư tưởng phải thấm sâu vào từng lĩnh vực, địa bàn; gắn chặt với từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển cao, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng cần góp phần trực tiếp vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức của Đảng; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, làm cơ sở khoa học cho hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh môi trường thông tin, truyền thông số phát triển mạnh mẽ, công tác chính trị, tư tưởng cũng được yêu cầu đề cao kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng trong không gian mạng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; ứng dụng các thành tựu của công nghệ số, nền tảng truyền thông số; đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín.

Trên cơ sở đó, đồng chí kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới, tạo cơ sở chính trị và tổ chức để công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục phát huy vai trò then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng.