Tác động của hệ thống hạ tầng chiến lược đến cấu trúc phát triển đô thị Đông Bắc Hà Nội

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang mở ra một cấu trúc phát triển đô thị mới cho khu vực Đông Bắc Hà Nội. Khi các trục kết nối chiến lược dần hình thành, Cổ Loa (Đông Anh) được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không và giao thương quốc tế mới của Thủ đô.

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ GIA BÌNH KHỞI CÔNG, ĐÔ THỊ CHUYỂN MÌNH

Theo Quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050, cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) được định vị là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực miền Bắc, hướng tới vai trò cửa ngõ hàng không của vùng, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Được tin tưởng lựa chọn là nhà đầu tư, Masterise Group đồng hành cùng đất nước trong hành trình triển khai và hiện thực hóa công trình hạ tầng hàng không chiến lược này.

Cùng với đại dự án trên, Hà Nội đã khởi công tuyến đường có tổng vốn 83.000 tỷ đồng nhằm kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô. Đây được xem là trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ siêu cảng hàng không về trung tâm thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới của vùng Thủ Đô.

Sân bay Gia Bình khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Nguồn: Masterise Group.

Tâm điểm của mạng lưới hạ tầng này là khu vực Cổ Loa (Đông Anh) nơi giao cắt của các trục giao thông chiến lược ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô gồm đoạn xây mới nối từ địa phận tỉnh Bắc Ninh tới nút giao cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/ vành đai 3, cùng đoạn mở rộng trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên kết nối tới đường dẫn cầu Tứ Liên. Trong đó, cầu Tứ Liên được đánh giá là công trình then chốt, góp phần cải thiện khả năng kết nối từ Đông Anh tới khu vực Tây Hồ.

Thiết kế trục đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Nguồn: ITN.

Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng được hoàn thiện, khu vực Cổ Loa (Đông Anh) được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa các khu đô thị mới phía Bắc sông Hồng và khu vực nội thành lịch sử, qua đó chuyển mình mạnh mẽ, trở thành cửa ngõ hàng không của Hà Nội, nơi đón dòng chảy khách du lịch, cư dân, chuyên gia, thương nhân cũng như lực lượng lao động chất lượng cao toàn cầu.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính , Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, kinh tế hàng không nếu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Sân bay Gia Bình không chỉ thúc đẩy giãn dân cơ học mà còn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, tạo dư địa phát triển mới cho chuỗi đô thị, thương mại, dịch vụ và thị trường bất động sản vùng phụ cận.

KHỞI SINH TỪ “TÂM” - GIAO ĐIỂM VẠN KẾT NỐI

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với mong muốn góp phần vào sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Bắc Bộ, Masterise Group không chỉ đồng hành với vai trò nhà đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mà còn ghi dấu ấn với tư cách một nhà phát triển bất động sản tâm huyết. Tại trung tâm quốc tế Global Gate (Cổ Loa, Đông Anh), Masterise Homes kiến tạo ba dự án cao tầng tôn vinh bản sắc dân tộc, kết tinh giữa di sản văn hóa và ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Mỗi dự án là một lát cắt văn hoá riêng: Masteri Grand Avenue lấy cảm hứng từ trống đồng – biểu tượng của cội nguồn lịch sử; LUMIÈRE Prime Hills khắc hoạ tinh thần bền bỉ, vươn cao của tre Việt; và LUMIÈRE Essence Peak chắt lọc nét tinh tuý của Quốc hoa – hoa sen, biểu trưng cho sự thanh tao và thuần khiết.

Từ triết lý “Từ Tâm khởi sinh giá trị”, LUMIÈRE Essence Peak được chăm chút trong từng chi tiết, hướng tới một chất sống thanh tao, tĩnh tại – phù hợp với cư dân ưu tiên chất lượng sống với những giá trị có chiều sâu, sự riêng tư và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang dần chuyển mình, trở thành điểm đến mới của cộng đồng cư dân toàn cầu.

LUMIÈRE Essence Peak sỡ hữu vị trí “khai mở vạn kết nối” tại trái tim Global Gate. Nguồn: Masterise Group.

Bên cạnh lợi thế kết nối hạ tầng liên vùng, dự án được đặt trong một hệ sinh thái sống hài hòa giữa nhịp giao thương và không gian thiên nhiên. Hồ trung tâm rộng 32 ha, cùng chuỗi tiện ích thương mại – giải trí, y tế – giáo dục chuẩn quốc tế và quần thể công trình văn hóa – hội nghị lân cận, góp phần định hình phong thái sống tự tại, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho cư dân.

Trong tầm vài phút đi bộ, cư dân dễ dàng tiếp cận không gian giải trí – thương mại sôi động của Công viên Wonderland và TTTM Mega Mall, cùng hệ thống y tế – giáo dục nội khu. Bên kia mặt hồ là quần thể kiến trúc đương đại gồm tổ hợp khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, các tòa nhà văn phòng hạng A, Bảo tàng Mỹ thuật và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), tạo nên một không gian sống – làm việc – giao lưu văn hóa liền mạch.

Đi sâu hơn vào dự án, hệ tiện ích riêng tư gồm 30 tiện ích trong nhà và 23 tiện ích ngoài trời được tinh chọn theo định hướng tái tạo năng lượng và chăm sóc thân – tâm – trí toàn diện. Được biết, tại LUMIÈRE Essence Peak, Masterise Homes sẽ giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn, một bước phát triển mới của LUMIÈRE series, đáp ứng nhu cầu sống khác biệt: đề cao sự riêng tư tuyệt đối với những giá trị tận hưởng, tinh tuý và trọn vẹn, qua đó mỗi căn hộ lại khắc họa rõ nét “phẩm vị” riêng của chủ nhân.

