Thứ Sáu, 15-10-2021
Cố vấn FDA khuyến nghị tiêm nhắc lại vaccine Moderna cho nhóm nguy cơ cao và người già
FDA và CDC Mỹ trước đó đã cấp phép tiêm mũi vacccine tăng trưởng cho người trưởng thành có nguy cơ cao bằng vaccine của Pfizer...
Thứ Sáu, 15-10-2021
FDA và CDC Mỹ trước đó đã cấp phép tiêm mũi vacccine tăng trưởng cho người trưởng thành có nguy cơ cao bằng vaccine của Pfizer...
Thứ Năm, 07-10-2021
Cả Thuỵ Điển và Đan Mạch đều đề xuất dùng vaccine Pfizer/BioNTech thay cho vaccine Moderna để tiêm cho những đối tượng nói trên...
Thứ Ba, 21-09-2021
Thủ tướng đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vaccine cho Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhất là trong các tháng 9, 10 và 11...
Thứ Bảy, 18-09-2021
Theo CDC Mỹ, vaccine Moderna vẫn cho hiệu quả 92% chống lại nguy cơ nhập viện do Covid sau khi tiêm 120 ngày...
Thứ Sáu, 10-09-2021
Cả Moderna và Novavax đều đặt kỳ vọng lớn vào vaccine kết hợp mà mỗi hãng đang nghiên cứu, với mục đích ngăn ngừa đồng thời cả SARS-CoV-2 và virus gây bệnh cúm...
Thứ Ba, 31-08-2021
Đây là kết quả nghiên cứu thực hiện trên khoảng 2.500 nhân viên tại một hệ thống bệnh viện lớn ở Bỉ...
Thứ Sáu, 13-08-2021
Nguy cơ mắc Covid-19 do biến chủng Delta ở những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Moderna là thấp hơn so với những người tiêm 2 mũi vaccine Pfizer - theo nghiên cứu mới từ Mayo Clinic, một trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận có trụ sở ở Rochester, Minnesota, Mỹ....
Thứ Năm, 22-07-2021
Đây là số vaccine Moderna được Mỹ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX...
Thứ Bảy, 17-07-2021
Moderna, công ty công nghệ sinh học trở nên nổi tiếng nhờ vaccine Covid-19, đã nhận được sự phê chuẩn cao nhất của Phố Wall: trở thành một thành viên của chỉ số S&P 500...
Thứ Bảy, 26-06-2021
Tính tới ngày 11/6, có hơn 1.200 trường hợp viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim được báo cáo lên Hệ thống Báo cáo Biến cố bất lợi của Vaccine MỸ (VAERS), trong số khoảng 300 triệu liều vaccine mRNA (công nghệ của vaccine Pfizer và Moderna) đã tiêm...