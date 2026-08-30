Nguy cơ mắc Covid-19 do biến chủng Delta ở những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Moderna là thấp hơn so với những người tiêm 2 mũi vaccine Pfizer - theo nghiên cứu mới từ Mayo Clinic, một trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận có trụ sở ở Rochester, Minnesota, Mỹ....