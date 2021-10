Thuỵ Điển và Đan Mạch dừng tiêm vaccine Moderna cho người trẻ

Thuỵ Điển và Đan Mạch đã quyết định dừng tiêm vaccine Covid-19 do Moderna sản xuất cho người trẻ do lo ngại tác dụng phụ tiềm ẩn.

Theo tin từ Bloomberg, cơ quan y tế Thuỵ Điển ngày 6/10 dẫn dữ liệu mới cho thấy rủi ro viêm cơ tim gia tăng từ việc tiêm vaccine Moderna, lấy đây làm cơ sở để dừng tiêm vaccine này cho người từ 30 tuổi trở xuống.

Đan Mạch cho biết sẽ dừng tiêm vaccine Moderna cho người dưới 18 tuổi.

Cổ phiếu Moderna có lúc giảm 5,3% trong phiên giao dịch ngày 6/10 tại thị trường New York.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng việc tiêm vaccine Covid-19 an toàn nhất có thể mà vẫn mang lại sự bảo vệ khỏi virus”, trưởng dịch tễ học của Thuỵ Điển, ông Anders Tegnell, phát biểu.

Cả Thuỵ Điển và Đan Mạch đều đề xuất dùng vaccine Pfizer/BioNTech thay cho vaccine Moderna để tiêm cho những đối tượng nói trên.

Cơ quan giám sát y tế của Thuỵ Điển nói rằng một phân tích sơ bộ mới cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêm vaccine và chứng viêm cơ tim rõ ràng nhất ở vaccine Moderna, nhất là sau khi tiêm mũi thứ hai. Rủi ro này cao hơn trong vòng 4 tuần đầu tiên sau khi tiêm, đặc biệt là trong 2 tuần đầu.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, CEO Stephane Bancel của Moderna nói rằng cơ sở dữ liệu rộng hơn, bao gồm dữ liệu trong thế giới thực ở Mỹ, cho thấy rủi ro viêm cơ tim là tương tự ở vaccine Moderna và vaccine Pfizer. Ông cũng nói nguy cơ mắc chứng viêm cơ tim do nhiễm Covid-19 là cao hơn so với nguy cơ viêm cơ tim do tiêm vaccine.

Ông Tegnell nhấn mạnh rằng những người được tiêm mũi vaccine Moderna thứ nhất hoặc thứ hai gần đây không nên lo lắng, vì rủi ro là rất nhỏ. Uỷ ban Y tế Quốc gia Đan Mạch cho biết chưa nhận thấy khác biệt nào về tác dụng phụ của hai vaccine Moderna và Pfizer.

Viện Y tế Cộng đồng Na Uy dẫn dữ liệu mới từ Ontario, Canada, cùng dữ liệu từ Na Uy, Thuỵ Điển và các quốc gia khác khuyến nghị nam giới dưới 30 tuổi nên xem xét chọn tiêm vaccine Pfizer.

Hôm 5/10, Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê chuẩn việc tiêm mũi tăng cường vaccine Moderna cho những người có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng.

Tuần trước, Slovenia tạm dừng tiêm vaccine Johnson&Johnson, sau khi một phụ nữ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine này. Trước đó trong năm nay, một số quốc gia cũng hạn chế tiêm vaccine AstraZeneca đối với một số nhóm tuổi do tác dụng phụ tiềm ẩn.

Vaccine AstraZeneca và vacine Johnson&Johnson sử dụng công nghệ vector virus, trong khi vaccine Moderna và Pfizer dùng công nghệ mRNA.