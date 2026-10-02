Đồng euro rớt giá xuống đáy 17 tháng, yên Nhật sụt mạnh, USD cao nhất 1 năm rưỡi

Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Đồng euro giảm giá xuống mức thấp nhất 17 tháng so với USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (1/10), khi nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực của giá năng lượng tăng cao và bất định chính trị đối với kinh tế châu Âu.

Đồng yên Nhật cũng trượt giá sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy cơ quan này có thể không tăng lãi suất liên tục. Trái lại, đồng USD đạt mức cao nhất gần 1 năm rưỡi do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất dù có thể tạm dừng trong tháng 10 này.

Trong phiên, có thời điểm đồng tiền chung châu Âu giảm gần 0,9%, xuống dưới mức 1,1215 USD đổi 1 euro, mức thấp nhất của euro so với USD kể từ tháng 5/2025. Sau đó, mức giảm của euro so với USD thu hẹp còn dưới 0,8%, đưa đồng euro hồi về mức 1 euro “ăn” 1,1243 USD.

Sáng nay (2/10), đồng euro tiếp tục đương đầu áp lực giảm, giao dịch quanh ngưỡng 1,124 USD/euro.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đã bán tháo vào đầu phiên ngày thứ Năm, sau đó hồi phục. Lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều nước lập mức đỉnh mới của nhiều năm, sau đó quay đầu đi xuống.

Đối với trái phiếu châu Âu, đợt bán tháo trái phiếu này là hệ quả của nhiều yếu tố tiêu cực, gồm nợ công tăng cao, rủi ro lạm phát khi giá năng lượng leo thang, và cả những bất định chính trị. Trái phiếu kho bạc Mỹ cũng bị bán tháo vì mối lo nợ công và lạm phát, nhưng triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn ở Mỹ còn xuất phát từ sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, USD còn hưởng lợi từ vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ, trong khi euro gặp bất lợi khi châu Âu có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.

Bởi vậy, tuy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu đều tăng, nhưng tác động tới tỷ giá đồng USD và đồng euro lại có phần khác biệt. USD hưởng lợi từ đà tăng của lợi suất trái phiếu, còn euro lại gặp bất lợi.

Trong quý 3 vừa qua, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng hơn 1%, một phần nhờ mức tăng hàng quý lớn nhất của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kể từ năm 1994.

"Lợi suất trái phiếu tăng cao là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố, đặc biệt là những lo ngại về chính sách tài khóa, bao gồm cả sự suy yếu tại thị trường trái phiếu Pháp có nguy cơ lan sang các thị trường toàn cầu, cũng như những lo ngại dai dẳng về giá năng lượng và lạm phát gia tăng," ông Brian Daingerfield, chiến lược gia ngoại hối tại công ty NatWest Markets, nhận định với hãng tin Reuters.

"Thị trường đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương, bao gồm Fed, sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chúng ta đã thấy đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất có giảm trong vài ngày qua, đặc biệt là sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) yếu hơn dự báo được công bố hôm qua. Tuy nhiên, tôi cho rằng quan điểm chung vẫn là Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách”, ông Daingerfield nói thêm.

Không chỉ giảm giá so với USD, đồng euro cũng sụt giảm so với đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, đồng thời chỉ duy trì được mức tăng nhẹ so với đồng bảng Anh, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp - vốn chịu áp lực từ những lo ngại về tình hình tài khó bấp bênh của nước này - tăng vọt lên mức cao nhất trong 14 năm. Trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm cũng chịu áp lực bán mạnh.

"Đà tăng của đồng USD đã diễn ra trong nhiều tuần qua, và thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu chuyện mới giúp thúc đẩy đà tăng này thêm một chút. Tuy nhiên, tôi cho rằng vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay chính là tâm lý lo ngại trên các thị trường châu Âu. Mức nợ của Pháp đang quá cao, cộng với việc chênh lệch lợi suất trái phiếu giữa Pháp và Đức ngày càng nới rộng, đang khiến mọi người lo lắng. Điều này đã khiến đồng euro sụt giảm mạnh và đà giảm đó đang được đẩy nhanh thêm”, ông Amo Sahota, Giám đốc tại công ty Klarity FX, nhận xét.

Tính đến cuối tháng 9, Dollar Index đã ghi nhận quý tăng giá thứ 6 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất của chỉ số này kể từ năm 2022 - thời điểm lãi suất tại Mỹ tăng nhanh hơn so với các khu vực khác. Sau khi tăng gần 0,7% lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, chỉ số đóng cửa phiên ngày thứ Năm ở mức 102,02 điểm, tăng hơn 0,5% so với phiên trước.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cũng trong phiên ngày thứ Năm, đồng yên có lúc giảm giá tới 0,5% so với USD, còn 158,21 yên đổi 1 USD.

Đồng yên suy yếu sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của BOJ gây thất vọng đối với các nhà đầu tư đang mong chờ tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể đang chuẩn bị cho một động thái tăng lãi suất tiếp theo trong tháng này.

"Mặc dù có nhiều ý kiến ủng hộ BOJ tiếp tục thắt chặt chính sách, nhưng chúng chưa đủ mạnh để củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa ngay trong tháng này. Nếu tỷ giá USD/yên vượt mốc 158, những lo ngại về khả năng can thiệp của cơ quan chức năng có thể sẽ kìm hãm đà tăng của đồng USD so với đồng yên”, ông Takuya Kanda, chuyên gia phân tích ngoại hối cấp cao tại Viện nghiên cứu Gaitame.com, nhận định.

Sáng nay, đồng yên hồi phục về mức dưới 158 yên đổi 1 USD.

BOJ đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, lên 1,25%, mức cao nhất 31 năm. Biên bản cuộc họp được công bố ngày 1/10 cho thấy BOJ khẳng định trọng tâm chính sách đã chuyển sang việc ngăn chặn lạm phát vượt quá mục tiêu. Các thành viên dự họp cũng ghi nhận lãi suất trung tính có thể cao hơn mức ước tính, nhiều doanh nghiệp nhận thấy tác động còn hạn chế từ các đợt tăng lãi suất đã thực hiện, đồng thời cho rằng việc sớm nâng lãi suất tham chiếu lên mức cao hơn là điều cần thiết.

Sau khi biên bản được công bố, xác suất mà thị trường dự báo về khả năng BOJ tiếp tục lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống dưới mức 20%, so với mức hơn 30% ghi nhận trong ngày hôm trước. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược gần như chắc chắn BOJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Yên giảm giá dù lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng lên, đặc biệt là ở các kỳ hạn dài, dấu hiệu cho thấy lo ngại của thị trường rằng BOJ có thể đang hành động chưa đủ nhanh để kiềm chế lạm phát.

"Để thể hiện lập trường thắt chặt chính sách, BOJ sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao. Quyết định tăng lãi suất không có sự đồng thuận 100% của BOJ trong cuộc họp tháng 9, cùng với lập trường thắt chặt hơn của Fed đồng nghĩa rằng kỳ vọng về việc BOJ tăng lãi suất khó có thể hỗ trợ nhiều cho đồng yên, trừ khi BOJ đưa ra các định hướng chính sách tương lai cụ thể và rõ ràng hơn”, chiến lược gia Samara Hammoud của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận định với Reuters.