Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cam kết tập trung vào xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người dân. Đồng thời, tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản và chú trọng phòng bệnh từ xa...

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin về nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế đã tập trung tháo gỡ nhiều "nút thắt" quan trọng về mặt pháp lý và vận hành.

Trong đó, đã tập trung xây dựng, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 5 Luật cốt lõi: Luật Bảo hiểm y tế; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật Phòng bệnh; Luật Dân số; ban hành khoảng vài chục Nghị định và 200 Thông tư để cụ thể hóa các quy định, giải quyết vướng mắc thực tiễn.

Cùng với đó, tập trung giải quyết khó khăn cấp bách trong xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và các bất cập trong công tác đấu thầu. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ, cơ chế đột phá cho hệ thống y tế phát triển. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân về hoạt động của các cơ sở y tế trong toàn quốc được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, ngành y tế đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính thời đại và yêu cầu mới của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ như vấn đề già hóa dân số. Dự báo đến năm 2036 hoặc 2038, Việt Nam sẽ chính thức vào thời kỳ dân số già. Một người cao tuổi khi đi khám thường phát hiện trung bình 4 loại bệnh, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, khoảng 70% nguy cơ sức khỏe hiện nay đến từ các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, huyết áp, tiểu đường) do tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ trưởng, thực tế đó đặt ra mục tiêu chiến lược đối với ngành y tế: Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cam kết tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện.

Tháo gỡ dự án tồn đọng: Quyết liệt đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động sau khi hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và môi trường; hỗ trợ tuyến dưới như phân công các bệnh viện hạng đặc biệt (Bạch Mai, Việt Đức) hỗ trợ chuyên môn sâu cho y tế tỉnh.

Công tác chuyển đổi số cũng sẽ được đẩy mạnh, tăng cường sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, liên thông kết quả xét nghiệm để giảm phiền hà cho dân và củng cố y tế cơ sở; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đến 2035 để nâng cao năng lực trạm y tế xã/phường, đưa y tế đến gần dân hơn.

Về chính sách an sinh, tập trung vào xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người dân.

Tăng cường giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách để mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân; phòng bệnh từ sớm: Tiến tới miễn viện phí trong định mức cơ bản và chú trọng công tác phòng bệnh từ xa.

Chăm sóc nguồn nhân lực: Đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ nhân viên y tế.

Trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ cấp xã, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết đây là một nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, được ghi nhận qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Tại phụ lục của Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2026 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã ghi rất rõ: Giao cho Bộ Nội vụ xây dựng việc triển khai thực hiện cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ công chức ngay trong năm 2026.

"Đây là nhiệm vụ rất cấp bách, đặc biệt khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền mới, khối lượng công việc cũng như yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp cơ sở đã có sự thay đổi rất lớn", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.