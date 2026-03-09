Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Ngừng việc vì hết nguyên liệu, doanh nghiệp vẫn phải đóng bảo hiểm cho người lao động

Nhật Dương

09/03/2026, 16:41

Trong thời gian ngừng việc, nếu người lao động vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gửi phản ánh đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, bà T. Trang (Quảng Ngãi) cho biết công ty nơi đang làm việc doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ, khi hết nguồn gỗ đã thông báo cho công nhân nghỉ làm 2 tháng, nhưng khối văn phòng vẫn làm việc. Người này thắc mắc về thời gian nghỉ làm thì công ty có cần đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân không.

Thông tin về nội dung này, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương.

Cụ thể, nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương, những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

Trong đó, trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống, thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Bên cạnh đó, tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho rằng, công ty nơi bà Trang đang làm việc cho công nhân sản xuất nghỉ làm 2 tháng với lý do hết nguồn gỗ. Lý do ngừng việc này không phải do lỗi của người lao động nên công ty vẫn phải trả lương cho người lao động theo quy định.

Thời gian ngừng việc, người lao động vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

10:19, 04/03/2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Chi tiết các khoản phụ cấp không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

15:57, 04/03/2026

Chi tiết các khoản phụ cấp không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026

10:27, 05/03/2026

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2026

bảo hiểm xã hội Bộ luật Lao động 2019 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 tiền lương tối thiểu

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Các đối tượng đã giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng...

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội...

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài trên địa bàn...

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm bảo đảm việc thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực...

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 dựa trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cách phân chia này giúp học sinh không phải di chuyển quá xa khi học tại các trường THPT công lập. Tuy nhiên, với việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, Hà Nội có thể sẽ có phương thức tuyển sinh khác...

