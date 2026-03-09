Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới cử tri về lộ trình cải cách tiền lương, cắt giảm thủ tục hành chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lào Cai diễn ra ngày 9/3.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Vấn đề này, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng thông tin.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP.

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là bảo đảm an sinh xã hội gắn với sinh kế bền vững. Theo Phó Thủ tướng, đây là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng xã hội tiến bộ và công bằng.

Trong thời gian tới, chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng toàn diện và bền vững hơn, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như người nghèo, lao động tự do và người cao tuổi không có lương hưu.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động và phát triển sinh kế tại cộng đồng, nhất là ở vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.