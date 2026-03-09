Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Dân sinh

Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026

Phúc Minh

09/03/2026, 16:48

Dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới cử tri về lộ trình cải cách tiền lương. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới cử tri về lộ trình cải cách tiền lương. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới cử tri về lộ trình cải cách tiền lương, cắt giảm thủ tục hành chính tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lào Cai diễn ra ngày 9/3.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Vấn đề này, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng thông tin.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP.

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là bảo đảm an sinh xã hội gắn với sinh kế bền vững. Theo Phó Thủ tướng, đây là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng xã hội tiến bộ và công bằng.

Trong thời gian tới, chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng toàn diện và bền vững hơn, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như người nghèo, lao động tự do và người cao tuổi không có lương hưu.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động và phát triển sinh kế tại cộng đồng, nhất là ở vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

15:40, 04/02/2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

13:57, 26/01/2026

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

11:11, 30/12/2025

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị chính sách tổng thể về tiền lương trong quý 3/2026

An sinh xã hội cải cách tiền lương Nghị quyết 27 Tăng lương cơ sở

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Các đối tượng đã giả mạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng...

Ngừng việc vì hết nguyên liệu, doanh nghiệp vẫn phải đóng bảo hiểm cho người lao động

Ngừng việc vì hết nguyên liệu, doanh nghiệp vẫn phải đóng bảo hiểm cho người lao động

Trong thời gian ngừng việc, nếu người lao động vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất, thì đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương này...

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội phân cấp quản lý lao động nước ngoài tại khu công nghiệp

Hà Nội phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài trên địa bàn...

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm bảo đảm việc thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực...

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 dựa trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cách phân chia này giúp học sinh không phải di chuyển quá xa khi học tại các trường THPT công lập. Tuy nhiên, với việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, Hà Nội có thể sẽ có phương thức tuyển sinh khác...

