Tại Điện Kremlin, Nga tái khẳng định ưu tiên quan hệ với Việt Nam

Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược, quan hệ song phương...

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga để thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga V. Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: TTXVN

Tại buổi hội kiến, Vladimir Putin hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội XIV.

Tổng thống Nga chúc mừng thành công của Đại hội, đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội; khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ cương vị đứng đầu Đảng thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Putin, nhấn mạnh Đại hội XIV đã tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm Đổi mới, đề ra mục tiêu, phương hướng lớn và các đột phá chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng thống Nga V. Putin tại cuộc hội kiến với Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Việt Nam khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung.

Việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga được khẳng định không chỉ phục vụ lợi ích mỗi nước mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự phát triển năng động của quan hệ hai nước thời gian qua; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học – công nghệ và giao thông – vận tải.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết, mong sớm được đón Tổng Bí thư thăm Nga và sẵn sàng duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược cũng như quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Putin; Tổng thống Nga vui vẻ nhận lời.

Cùng chiều 24/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Hai bên trao đổi về đường lối đối ngoại và các định hướng lớn của Đại hội XIV; thống nhất tiếp tục phát huy vai trò đầu mối của hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.