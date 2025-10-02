Tài sản Argentina bị bán tháo vì mối lo về gói giải cứu của Mỹ

Trên thị trường tài chính Argentina, giới đầu tư lại đang bán tháo tài sản do lo ngại về sự thiếu chi tiết trong kế hoạch giải cứu tài chính mà Mỹ dự kiến dành cho quốc gia này...

Đồng peso của Argentina đã giảm hơn 6% so với đồng USD vào hôm thứ Ba vừa qua, trước khi Ngân hàng Trung ương nước này can thiệp bằng cách bán ra USD lần đầu tiên kể từ khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 22/9 cam kết sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để hỗ trợ Buenos Aires.

Argentina - đồng minh quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại khu vực Mỹ Latin - đang chìm sâu hơn vào khủng hoảng kinh tế ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra trong tháng 10 này.

Theo tờ báo Financial Times, đồng peso đã phục hồi một phần sau khi có sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Argentina, nhưng sau đó lại tiếp tục giảm gần 3% vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư, nâng tổng mức giảm trong tuần này lên gần 7%. Giá trái phiếu chính phủ Argentina phát hành bằng đồng USD đáo hạn vào năm 2035 đã giảm gần 2 cent trong phiên ngày thứ Tư xuống còn 70 cent trên mỗi USD mệnh giá, tương đương với lợi suất khoảng 16,5%, sau khi đã giảm gần 4 cent vào thứ Ba.

Nhà kinh tế Gabriel Caamano của công ty tư vấn Outlier có trụ sở tại Buenos Aires, nhận định: "Cho đến nay, kế hoạch giải cứu của Bộ Tài chính Mỹ chỉ là lời nói mà chưa có hành động cụ thể nào. Thị trường vẫn lo ngại về cuộc bầu cử giữa kỳ của Argentina vào tháng 10 và hiệu quả điều hành nền kinh tế của Chính phủ chưa có dấu hiệu cải thiện”.

Chính phủ theo trường phái thị trường tự do của Tổng thống Javier Milei đã gặp khó khăn sau kết quả bầu cử khu vực không như mong đợi vào đầu tháng 9. Thất bại đó cùng một vụ bê bối tham nhũng trong chính quyền ông Milei đã đặt đồng peso dưới áp lực mất giá nghiêm trọng, buộc Ngân hàng Trung ương Argentina phải rút dự trữ ngoại tệ ít ỏi để bảo vệ tỷ giá. Thị trường lo ngại rằng những nỗ lực của ông Milei nhằm giữ giá đồng peso trong một biên độ cố định sẽ không mang lại kết quả như mong đợi và ông phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa kỳ khó khăn vào ngày 26/10.

Áp lực lên đồng peso gia tăng vào thứ Ba khi giai đoạn thuế ngắn hạn cho các nhà xuất khẩu nông sản kết thúc. Thời gian qua, chính sách miễn thuế này đã tăng cường nguồn cung USD cho Argentina.

Ngoài ra, những thay đổi trong quy định của Ngân hàng Trung ương đã làm tăng nhu cầu đối với đồng USD trên thị trường ngoại hối chính thức.

Trong bối cảnh thị trường chao đảo, Chính phủ Argentina ra thông báo rằng Tổng thống Milei sẽ gặp Tổng thống Trump vào ngày 14/10 tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đang bận rộn với việc chính phủ liên bang phải đóng cửa và các quan chức chưa cho biết khi nào chi tiết của kế hoạch giải cứu Argentina sẽ được công bố.

Hôm thứ Ba, ông Milei cố gắng trấn an các nhà đầu tư bằng cách nói rằng Argentina đã cân đối được nhu cầu tài chính cho năm 2026 và nhắc lại ba cơ chế hỗ trợ mà ông Bessent đề cập, gồm một hạn ngạch đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD, Mỹ mua trái phiếu chính phủ Argentina, và Mỹ mua đồng peso Argentina bằng Quỹ Ổn định tỷ giá của Bộ Tài chính Mỹ.

Nhà kinh tế trưởng Ernesto Revilla tại Citigrou cho biết thị trường đang trở nên hoài nghi về những lời hứa của ông Bessent. “Thị trường có rất nhiều nghi ngờ vì không có gì rõ ràng”, ông Revilla phát biểu.

Các nhà kinh tế lưu ý rằng Trung Quốc đã cấp một hạn ngạch hoán đổi tiền tệ trị giá 18 tỷ USD cho Argentina, trong đó 5 tỷ USD đã được sử dụng. Họ cho rằng ít khả năng Mỹ sẽ đồng ý mở hạn ngạch hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD cho Argentina như ông Bessent đã đề xuất mà không đưa ra điều kiện Argentina phải từ bỏ hạn ngạch hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc.

Quỹ Ổn định tỷ giá của Mỹ có 22 tỷ USD tài sản thanh khoản, trong khi Argentina mới nhận được gói cứu trợ mới nhất trị giá 20 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 4, chưa kể các cam kết từ các nhà cho vay đa phương để tăng tốc giải ngân 12 tỷ USD vốn vay. Theo số liệu của IMF, Argentina đang nợ các chủ nợ nước ngoài khoảng 290 tỷ USD.

Sự phản đối chính trị đối với một gói cứu trợ cho Argentina đã nổi lên ở Mỹ. Trước khi ông Bessent đưa ra các cam kết hỗ trợ Argentina, ông Milei đã miễn thuế cho nông dân trồng đậu tương trong nước để khuyến khích họ xuất khẩu nhiều hơn nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Động thái này đã giúp Argentina thu về khoảng 7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu đậu tương trong vài ngày nhưng đã khiến các nhà xuất khẩu đậu tương Mỹ, những người cạnh tranh với Argentina, phẫn nộ.

"Vì sao Mỹ lại giúp đỡ Argentina trong khi họ lấy đi thị trường lớn nhất của các nhà sản xuất đậu tương Mỹ???" Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, người đại diện cho bang Iowa - một bang trồng nhiều đậu tương - đặt câu hỏi trên mạng xã hội X vào tuần trước.