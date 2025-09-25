Thứ Năm, 25/09/2025

Đầu tư

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Thiên Ân

25/09/2025, 11:14

Sân bay Cà Mau (tỉnh Cà Mau) sẽ tạm thời đóng cửa một năm, thời gian bắt đầu từ 7 giờ ngày 30/10/2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/10/2026 (giờ địa phương) để triển khai thi công các hạng mục của dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau...

Hiện tại, sân bay Cà Mau chỉ khai thác tuyến Sài Gòn - Cà Mau và ngược lại mỗi ngày một chuyến bằng phi cơ cánh quạt cỡ nhỏ ATR-72
Hiện tại, sân bay Cà Mau chỉ khai thác tuyến Sài Gòn - Cà Mau và ngược lại mỗi ngày một chuyến bằng phi cơ cánh quạt cỡ nhỏ ATR-72

Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) vừa phát đi thông báo tạm thời đóng cửa sân bay Cà Mau trong thời gian một năm; đồng thời yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Cà Mau thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời cảng để triển khai thi công các hạng mục của dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2024. ACV là chủ đầu tư dự án và sử dụng nguồn vốn hợp pháp với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Quyết định của Bộ trưởng Xây dựng giao CAAV công bố thông tin trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Theo quy hoạch, sân bay Cà Mau sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C vào năm 2030, đủ điều kiện khai thác các loại máy bay tầm trung như Airbus A320, A321, công suất một triệu khách/năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến đạt 3 triệu khách/năm. Công trình được khởi công vào ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Các hạng mục chính gồm xây dựng đường cất hạ cánh dài 2.400 m, rộng 45 m bằng bê tông cốt thép; xây dựng đường lăn nối dài 128 m, rộng 15 m; sân đậu máy bay có kết cấu bảo đảm tiếp nhận 3 vị trí đậu cho máy bay A320/A321 và tương đương. Nhà ga hiện hữu sẽ được cải tạo, mở rộng, nâng công suất đạt 500.000 hành khách một năm và có thể tăng lên một triệu hành khách.

CAAV giao ACV chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn phóng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được trình CAAV thẩm định; gửi một bộ hồ sơ đến Cảng vụ Hàng không Miền Nam nhằm thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, duy trì và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toan lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp thuộc, là sân bay cấp 3C, nhà ga hành khách 2 cao trình, công suất khai thác thực tế 35.000 - 40.000 hành khách/năm (công suất tối đa 200.000 hành khách/năm), lượng khách giờ cao điểm là 150 hành khách/giờ. Phi cơ đang khai thác là dòng cỡ nhỏ cánh quạt ATR-72, sức chở 90 hành khách.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2030, sân bay Cà Mau đạt công suất 1 triệu hành khách/năm. Quy hoạch tổng thể cảng hàng không Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhyìn đến năm 2050, sân bay Cà Mau có thể bảo đảm tiếp nhận các dòng máy bay tầm trung Airbus A321, A320, A319, Embraer 195...

Hiện tại, sân bay Cà Mau chỉ khai thác tuyến Cà Mau - Sài Gòn và ngược lại bằng phi cơ ATR-72 với tần suất 1 chuyến/ngày. Tuyến bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer E190 từng được Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023, nhưng đã tạm ngưng sau một thời gian ngắn.

an ninh hàng không CAAV Nâng cấp sân bay Quy hoạch hàng không sân bay Cà Mau

