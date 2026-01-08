Thủ tướng yêu cầu hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ trước ngày 15/1/2026, bảo đảm không còn người dân nào thiếu nhà ở ổn định để đón Tết Nguyên đán...

Ngày 7/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 8 tỉnh, thành phố miền Trung, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các địa phương và một số tập đoàn kinh tế.

Theo báo cáo tại hội nghị, do ảnh hưởng của bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Với mục tiêu bảo đảm mỗi hộ dân đều có nhà ở để đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân.

Tại cuộc họp kiểm điểm ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, đạt 100% mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 căn nhà, đạt 65,5%. Số nhà còn lại đều đã được khởi công, tiến độ thi công đạt từ 60% đến trên 80% khối lượng. Hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục đầy đủ; các địa phương không ghi nhận khó khăn, vướng mắc lớn về kinh phí, nhân lực và vật liệu xây dựng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây dựng nhà ở cho người dân trước hoặc trong ngày 15/1/2026. Một số ít hộ gia đình tại Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây dựng nhà với quy mô lớn hơn nên tiến độ chậm hơn, song vẫn bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán và trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đã điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 8.935 lượt phương tiện phối hợp với các địa phương hỗ trợ xây mới 619 căn nhà bị sập, cuốn trôi và sửa chữa 363 căn nhà bị hư hỏng; đồng thời hỗ trợ tiền mặt và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương, riêng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 100 triệu đồng/căn; tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ trên 120 tỷ đồng; đồng thời trực tiếp chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, nước, viễn thông được khôi phục đầy đủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Với mục tiêu đến ngày 15/1/2026 không còn người dân nào không có nhà ở, Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an và các đoàn thể chính trị – xã hội, triển khai theo tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, “thi công 3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm”, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, vì đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với việc xây dựng nhà ở, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục đồng bộ hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, giao thông và vệ sinh môi trường; rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân để huy động các nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm người dân có điều kiện sinh hoạt ổn định, đón Tết Nguyên đán an toàn, đầm ấm.

Thủ tướng thống nhất chủ trương hỗ trợ 34.759 hộ dân tại 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa, mỗi hộ 5 triệu đồng; hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngoài phạm vi “Chiến dịch Quang Trung”, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do thiên tai, bão lũ thời gian qua; trên tinh thần tương thân tương ái, chủ động cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, bảo đảm mọi người dân đều được ổn định đời sống và hưởng thụ không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.