Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược mới trong ứng phó biến đổi khí hậu
đỗ đức phan
09/08/2025, 15:37
Về tầm nhìn mới, cần thúc đẩy đầu tư theo xu thế chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng xanh, carbon thấp, có sức chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Về chiến lược phát triển mới, cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho các mục tiêu phát triển gắn với các cam kết toàn cầu về khí hậu, triển khai các phương thức huy động tài chính sáng tạo, trao đổi tín chỉ carbon, áp dụng công cụ định giá carbon phù hợp…
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh điều này tại hội
thảo "Thực trạng và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt
Nam" do Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật
về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi
hành tổ chức ngày 8/8/2025.
ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG, QUYẾT
ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi
trường Lê Quang Huy nêu rõ, thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn
quan tâm và xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, có ảnh hưởng lớn và quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của
đất nước, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta vẫn còn phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, nguồn lực dành cho các hoạt động thích ứng
và giảm nhẹ phát thải còn hạn chế, năng lực công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu,
sự phối hợp liên ngành đôi khi còn chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là nhận thức,
hành động của một bộ phận người dân và doanh nghiệp còn chưa thực sự chuyển biến
mạnh mẽ. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta còn gặp nhiều khó
khăn, thách thức.
“Việc nhận diện các khó khăn, vướng mắc, những nội dung cần
tiếp tục được hoàn thiện trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ góp phần hoàn
thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về giảm phát thải khí nhà kính, phát triển và
vận hành thị trường carbon, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng chính là
các vấn đề nhận được sự quan tâm của cử tri, các doanh nghiệp, Lãnh đạo Quốc hội
và các đại biểu Quốc hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nhấn mạnh.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những kết quả quan trọng
về hoàn thiện hệ thống pháp luật đã tạo ra hành lang pháp lý để Việt Nam từng
bước tham gia vào sân chơi quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thị trường
carbon, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, nâng cao sức
chống chịu và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn
chế, bất cập, đặt ra yêu cầu nước ta phải tiếp tục đổi mới chính sách, hoàn thiện
quy định của pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu để đáp ứng yêu cầu thực tiễn,
nhất là cơ sở pháp lý cho việc vận hành thị trường carbon và trao đổi tín chỉ
carbon, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút sự tham gia của doanh nghiệp
vào quá trình ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là khu vực tư nhân.
TẦM NHÌN MỚI, SỨ MỆNH MỚI VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
MỚI
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh
giá cao hội thảo được tổ chức tại TP. Cần Thơ- trung tâm của đồng bằng sông Cửu
Long, là vựa lúa lớn nhất của cả nước nhưng cũng đang đối mặt với những tác động
nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra.
Tận mắt chứng kiến những gì biến đổi khí hậu đang từng ngày,
từng giờ gây ra cho vùng đất trù phú của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
tầm quan trọng trong nhận thức về tính cấp thiết của việc hành động khẩn
trương. Trong đó, thực thi những quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
về giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu có ý nghĩa sống
còn đối với sự phát triển bền vững đất nước.
Biến đổi khí hậu không còn là những cảnh báo xa xôi mà đã hiện
diện rõ rệt trên từng thửa ruộng, trong mỗi nhà máy, tại các cộng đồng dân cư
trên khắp mọi miền đất nước. “Những tài nguyên từng được coi là thế mạnh của đất
nước như đất đai, nguồn nước, khí hậu giờ đây đang trở nên hết sức mong manh, dễ
tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng cực đoan, khó đoán
định. Nước biển dâng, bão lũ thất thường và hạn hán kéo dài đang và sẽ tiếp tục
đe dọa nghiêm trọng sinh kế của hàng chục triệu người, tác động sâu sắc đến mọi
mặt đời sống kinh tế xã hội đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.
Khủng hoảng kép về môi trường, khí hậu toàn cầu đặt ra yêu cầu
cấp bách về việc chuyển đổi mô hình kinh tế tuyến tính, khai thác tài nguyên
thiên nhiên sang mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế số.
Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng "chúng ta đang trong quá
trình chuyển đổi mang tính lịch sử". Vì vậy, các bộ, ngành cần đặt ra tầm
nhìn mới, phát huy được sứ mệnh mới và thực hiện chiến lược phát triển mới.
Về sứ mệnh mới, cần dẫn dắt quá trình chuyển đổi, thúc đẩy sự
tham gia đầu tư của khối doanh nghiệp vào những lĩnh vực đóng vai trò động lực
cho tăng trưởng cao, đồng thời vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu về giảm phát thải
khí nhà kính, chẳng hạn như phát triển năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch,
phát triển công nghệ xanh; cần quy hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa vào thế
mạnh tự nhiên kết hợp với công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Về tầm nhìn mới, cần thúc đẩy đầu tư theo xu thế chuyển đổi
xanh, phát triển hạ tầng xanh, carbon thấp, có sức chống chịu trước tác động của
biến đổi khí hậu cùng với phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, phát triển vốn tự
nhiên; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tiến hành cải cách mạnh mẽ mô hình quản trị,
đặc biệt cần có cơ chế hỗ trợ để thực hiện các hành động cấp bách về môi trường,
khí hậu.
Về chiến lược phát triển mới, cần tăng cường nguồn lực đầu
tư cho các mục tiêu phát triển gắn với các cam kết toàn cầu về khí hậu. Trong
đó cần triển khai các phương thức huy động tài chính sáng tạo, thúc đẩy các
công cụ mới như tài chính hỗn hợp, trao đổi tín chỉ carbon, áp dụng công cụ định
giá carbon phù hợp với xu thế chung của toàn cầu trong bối cảnh mới.
"Chỉ có làm được như vậy, chúng ta mới có thể sử dụng
tài nguyên hiệu quả, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy các thực hành
tiên tiến như kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp
thông minh, phát thải carbon thấp", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Đọc thêm
Giải pháp nâng cao giá trị cho 3 loại cây trồng chủ lực tại Bắc Trung Bộ
Mới đây tại Nghệ An, Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ đã quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân, bàn giải pháp nâng tầm ba nhóm cây trồng chủ lực: dứa, chè và cây ăn quả có múi.
ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP
Các sản phẩm OCOP của Việt Nam đã chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng toàn cầu không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn cả khả năng kể câu chuyện bền vững của nó…
95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn vào năm 2030
Đến năm 2030, phấn đấu 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn; giảm tỷ lệ chôn lấp xuống dưới 50% lượng thu gom; kiểm soát các nguồn bụi, khí thải; từng bước giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp trọng điểm...
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết tại COP26
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1732/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Ban Chỉ đạo)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: