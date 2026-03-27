Tân Á Đại Thành bắt tay "ông lớn" Sinoma International Engineering xây dựng nhà máy xi măng công nghệ cao

Sự kiện đánh dấu bước triển khai hợp tác chiến lược nhằm xây dựng Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một nhà máy, mà mong muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp xi măng Việt Nam theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai".

Theo ông Chính, Tân Á Đại Thành luôn chủ động lựa chọn những đối tác có năng lực hàng đầu cho các hạng mục trọng yếu, trên cơ sở đặt tiêu chuẩn cao ngay từ đầu về công nghệ, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

Dự án Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được Tân Á Đại Thành định hướng như một tổ hợp nhà máy xi măng thế hệ mới. Thay vì đi theo mô hình phát triển truyền thống, dự án được đặt mục tiêu trở thành một tổ hợp công nghiệp hiện đại, trong đó mọi yếu tố, từ thiết kế dây chuyền, quản trị vận hành đến kiểm soát phát thải, đều hướng tới các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

Theo định hướng công nghệ, nhà máy sẽ sử dụng hệ thống lò quay tiên tiến theo mô hình preheater - precalciner (sấy liệu bằng khí nóng từ lò, và buồng phân huỷ đá vôi) giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả nung luyện so với công nghệ cũ. Kết hợp với hệ thống tận dụng nhiệt thải để phát điện theo mô hình WHR (thu hồi nhiệt thải), giải pháp này tạo ra một cấu trúc vận hành bền vững hơn, tiết kiệm hơn và ít phát thải hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống thu hồi nhiệt dư để phát điện được xem là một cấu phần mang tính nền tảng của dự án. Việc tận dụng nguồn nhiệt thải trong quá trình sản xuất không chỉ giúp tăng mức độ tự chủ năng lượng cho nhà máy, mà còn góp phần tiết kiệm điện cho lưới điện quốc gia, giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Sinoma International Engineering là đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và tổng thầu EPC ngành xi măng, giữ vị trí dẫn đầu thị phần quốc tế từ năm 2008 đến nay. Với năng lực triển khai toàn diện từ tư vấn, thiết kế, cung ứng thiết bị đến xây dựng, doanh nghiệp đã thực hiện gần 1.600 dây chuyền sản xuất trên toàn cầu.