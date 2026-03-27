Tân Á Đại Thành bắt tay "ông lớn" Sinoma International Engineering xây dựng nhà máy xi măng công nghệ cao

Tuệ Lâm

27/03/2026, 10:05

Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sinoma International Engineering, đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và tổng thầu EPC ngành xi măng.

Sự kiện đánh dấu bước triển khai hợp tác chiến lược nhằm xây dựng Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một nhà máy, mà mong muốn kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp xi măng Việt Nam theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai".

Theo ông Chính, Tân Á Đại Thành luôn chủ động lựa chọn những đối tác có năng lực hàng đầu cho các hạng mục trọng yếu, trên cơ sở đặt tiêu chuẩn cao ngay từ đầu về công nghệ, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.

Dự án Xi măng Hà Tiên Kiên Giang được Tân Á Đại Thành định hướng như một tổ hợp nhà máy xi măng thế hệ mới. Thay vì đi theo mô hình phát triển truyền thống, dự án được đặt mục tiêu trở thành một tổ hợp công nghiệp hiện đại, trong đó mọi yếu tố, từ thiết kế dây chuyền, quản trị vận hành đến kiểm soát phát thải, đều hướng tới các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.

Theo định hướng công nghệ, nhà máy sẽ sử dụng hệ thống lò quay tiên tiến theo mô hình preheater - precalciner (sấy liệu bằng khí nóng từ lò, và buồng phân huỷ đá vôi) giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả nung luyện so với công nghệ cũ. Kết hợp với hệ thống tận dụng nhiệt thải để phát điện theo mô hình WHR (thu hồi nhiệt thải), giải pháp này tạo ra một cấu trúc vận hành bền vững hơn, tiết kiệm hơn và ít phát thải hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống thu hồi nhiệt dư để phát điện được xem là một cấu phần mang tính nền tảng của dự án. Việc tận dụng nguồn nhiệt thải trong quá trình sản xuất không chỉ giúp tăng mức độ tự chủ năng lượng cho nhà máy, mà còn góp phần tiết kiệm điện cho lưới điện quốc gia, giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Sinoma International Engineering là đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và tổng thầu EPC ngành xi măng, giữ vị trí dẫn đầu thị phần quốc tế từ năm 2008 đến nay. Với năng lực triển khai toàn diện từ tư vấn, thiết kế, cung ứng thiết bị đến xây dựng, doanh nghiệp đã thực hiện gần 1.600 dây chuyền sản xuất trên toàn cầu.

Miền Tây sắp đón nhà máy xi măng "xanh"

Miền Tây sắp đón nhà máy xi măng “xanh”

Sắp tới, tại xã Kiên Lương (An Giang) sẽ xuất hiện một tổ hợp công nghiệp đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất xi măng, đây còn là cơ sở có khả năng xử lý rác thải, giảm phát thải carbon. Mô hình nhà máy này đang thay đổi cách nghĩ về ngành vật liệu xây dựng truyền thống, với sự dẫn dắt từ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và "ông lớn" toàn cầu Sinoma International Engineering.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi vượt trội, dự án Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn được xem là một trong những điểm nhấn chiến lược, mở ra “câu chuyện đầu tư” hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Sáng 28/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung và khởi động xây dựng tổng thể bến cảng container Dự án Cảng Liên Chiểu...

Tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 28/3/2026, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các giải pháp đột phá như công nghệ phôi trong bò sữa, chuỗi sản xuất khép kín, an toàn sinh học đa lớp và vaccine dịch tả lợn châu Phi. Những ứng dụng này đang góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

