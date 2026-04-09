Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Pháp luật phải trở thành động lực cho phát triển

Đỗ Như

09/04/2026, 08:20

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức...

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Ngày 8/4, tại Trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Hải Ninh được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hoàng Thanh Tùng được giao đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Sau hơn 1 năm 7 tháng công tác, ông đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. 

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh ông đã cùng Bộ Tư pháp đi qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội đã thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ chủ trì tham mưu, trong đó có nhiều nội dung chưa có tiền lệ.

Ông Nguyễn Hải Ninh cũng điểm lại những kết quả nổi bật như việc tham gia hoàn thiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thúc đẩy phân cấp, phân quyền; đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng thực tiễn, khả thi hơn.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bộ Tư pháp liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính; đồng thời triển khai sớm các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng phục vụ người dân.

Nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ cảm xúc “vừa mừng, vừa lo” khi trở lại Bộ Tư pháp - nơi ông đã từng gắn bó tính từ khi bắt đầu công tác vào tháng 12/1990.

Niềm vui đến từ việc được trở lại “mái nhà xưa” sau hơn 18 năm 8 tháng công tác tại Quốc hội, nay đảm nhận cương vị người đứng đầu ngành. Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực rất lớn khi vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp ngày càng quan trọng, yêu cầu đặt ra ngày càng cao và phức tạp hơn trước.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp giữ vai trò “đầu mối” trong tham mưu xây dựng thể chế pháp luật, là cầu nối giữa các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là pháp luật không chỉ quản lý mà phải trở thành động lực, không được là “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của tập thể Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng, khối lượng công việc thời gian tới là rất lớn, đặc biệt là việc chuẩn bị các luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao, cách làm bài bản, khoa học và đổi mới mạnh mẽ.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện pháp lý về giao dịch hàng hóa phái sinh

Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cải cách tư pháp hệ thống pháp luật

Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành...

Cùng với bổ sung thêm 3 lĩnh vực mới trong Chương trình Lao động kỹ năng đặc định, Nhật Bản thiết lập Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 4/2027. Với 17 lĩnh vực tiếp nhận lao động, sẽ tạo thêm cơ hội cho lao động Việt Nam tham gia thị trường Nhật Bản theo các hình thức đa dạng hơn...

Người lao động nước ngoài được hưởng trợ cấp thôi việc nếu làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương...

Trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu như năng lượng, nguyên liệu đầu vào và nông sản xuất khẩu, việc ban hành đạo luật chuyên ngành về giao dịch hàng hóa phái sinh là cần thiết, nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, hiện đại...

Thông tư mới được sửa đổi theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm công khai và đúng pháp luật. Thông tư 19 tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

