Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Ngày 12/12, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng; Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi; Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa đã nhấn nút kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.

Với Nền tảng số, quy trình thi hành án dân sự vận hành hoàn toàn trên môi trường số, hiện đại và minh bạch.

Đây được xem là nền tảng chuyển đổi số lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp với quy mô triển khai toàn quốc tại Cục Quản lý thi hành án dân sự, 34 thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực, với hơn 6.800 người sử dụng là công chức thi hành án dân sự, từ lãnh đạo, chấp hành viên đến các bộ phận nghiệp vụ.

Nền tảng này là giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, tích hợp và liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ số với các lợi ích đột phá.

Nền tảng số cho phép giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, không phụ thuộc khoảng cách địa lý, giúp giảm tải công việc báo cáo thống kê, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và quyết định. Công nghệ số nổi bật là AI, giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và giám sát tiến độ.

Người dân cũng dễ dàng tương tác, tra cứu hồ sơ, nhận thông báo bằng QR code, bằng VNeID trên các môi trường số.

Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung, kết nối thống nhất cơ quan thi hành án dân sự với Tòa án, Công an, Cơ sở dữ liệu dân cư, Ngân hàng, Bưu chính và nhiều Bộ, ngành liên quan.

Nền tảng số gồm bốn phân hệ nghiệp vụ trụ cột, vận hành thống nhất và xuyên suốt toàn bộ quá trình thi hành án dân sự và kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự (IOC thi hành án dân sự).

Công chức truy cập nền tảng số thông qua cổng dùng chung. Sau khi được xác thực và phân quyền, người dùng được điều hướng tập trung để sử dụng các phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu; phục vụ xuyên suốt toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, từ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, tổ chức thi hành án đến kho, quỹ và giám sát điều hành.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, phân hệ "biên lai điện tử" được triển khai trên phạm vi toàn quốc thay thế biên lai giấy, cho phép người dân nộp tiền trực tuyến, tạm ứng án phí qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, không phụ thuộc vào vị trí địa lý và thời gian thực hiện; tương tự đối với trường hợp được nhận lại tiền được thi hành án qua chuyển khoản theo yêu cầu.

Còn Trung tâm Giám sát điều hành thông minh hệ thống thi hành án dân sự là nền tảng điều hành số hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối, tích hợp và liên thông với nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất.

Thông qua trợ lý AI tích hợp sẵn, lãnh đạo có thể truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giao nhiệm vụ trực tiếp và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên một màn hình điều hành tập trung.