Bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

08/04/2026, 16:54

Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ và ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: TTXVN

Ngày 8/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, với 481/481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm: Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 làm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: Quốc hội.

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975; quê xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm kinh tế.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XVI, đại biểu Quốc hội khóa XVI; từng đảm nhiệm các cương vị như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ), Phó bí thư rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (cũ).

Tháng 7/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, tháng 11/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Đến tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao. Một năm sau, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước.

* Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn TS Kinh tế; cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong

Đặng Xuân Phong là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV; có thời gian dài công tác tại các địa phương. Tại tỉnh Lào Cai ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động về tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 7/2025, khi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

Tháng 9/2025, ông được điều động về tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Đầu tháng 3/2026, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, phó thủ tướng; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

bổ nhiệm Bộ trưởng Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa là lựa chọn vừa là yêu cầu có tính chiến lược của Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đã và sẽ tiếp tục là nền tảng cốt lõi để thực hiện thành công quá trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố phân công đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 8/4/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng...

Bổ nhiệm Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bổ nhiệm Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ và nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031. Kết quả, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, 100% đại biểu có mặt tán thành, tương đương 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

