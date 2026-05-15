Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Phước An: 1 năm nhìn lại và cam kết chiến lược tương lai
Chu Lan Anh
15/05/2026, 08:16
Ngày 13/5/2026, tại Cảng Phước An (Đồng Nai), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp cùng Cảng Phước An tổ chức thành công Hội nghị khách hàng “Đồng hành vươn khơi – Đón vận hội mới” với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội logistics, lãnh đạo hai đơn vị cùng hơn 300 hãng tàu, khách hàng và đối tác.
Sau khi trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương, Đồng Nai sở
hữu nhiều lợi thế để bứt phá trở thành trung tâm công nghiệp – logistics hàng
đầu phía Nam và được kỳ vọng
cùng TP. Hồ Chí Minh hình thành “siêu đô thị kép”.
Chia sẻ về điều này
tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thức - Trưởng Phòng Thương mại đầu tư – Sở Công
Thương TP. Đồng Nai - cho biết: Đồng Nai sở hữu quy mô kinh tế và hệ thống khu
công nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, cùng hạ tầng chiến lược được đầu tư
mạnh mẽ như sân bay Long Thành, cao tốc, các tuyến vành đai và hành lang
logistics kết nối Cái Mép – Thị Vải,Đồng Nai đang từng bước hình thành
mạng lưới logistics đồng bộ cho khu vực. Sự phát triển của hệ sinh thái
logistics Đồng Nai không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần
thúc đẩy chuỗi cung ứng và kinh tế khu vực.
Bên cạnh những lợi thế, kết nối cảng
biển – khu công nghiệp – chuỗi cung ứng tại Đồng Nai vẫn còn nhiều điểm nghẽn
về hạ tầng, thủ tục logistics và sự liên kết đồng bộ giữa các mắt xích trong
chuỗi cung ứng.
Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ như cải cách thủ
tục, hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển vận tải thủy nội địa nhằm tăng
kết nối hàng hóa XNK, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh
đó, cơ quan hải quan luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo
gỡ khó khăn và phối hợp cùng các đối tác trong chuỗi logistics để phát triển hệ
sinh thái hiện đại, đồng bộ và hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh đó, mối quan hệ hợp
tác giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An chính là điểm sáng, góp phần hình
thành hệ sinh thái cảng biển – logistics đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối
chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực Đồng Nai.
Tại Hội
nghị, Thượng tá Trương Tấn Lộc – Giám đốc Marketing, TCT TCSG - đã cho thấy kết
quả hợp tác trong hơn một năm qua giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An được thể
hiện qua các số liệu ấn tượng: thu hút 8 hãng tàu hợp tác, triển khai 7 tuyến
dịch vụ với 197 chuyến tàu và đạt 190.642 TEUs. Điều này cho thấy định hướng
hợp tác chiến lược đúng đắn giữa hai bên, hướng đến thúc đẩy phát triển bền
vững, mang lại giá trị lâu dài cho hãng tàu, khách hàng và địa phương.
Về phía Cảng Phước An, ông Trương
Hoàng Hải – Tổng Giám đốc - nhấn mạnh: sự kết nối giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng
Phước An không chỉ là hợp tác khai thác, mà là sự liên kết trong một hệ sinh
thái logistics tích hợp. Sự kết hợp giữa năng lực, mạng lưới của Tân Cảng Sài
Gòn và tiềm năng, vị trí chiến lược của Cảng Phước An sẽ mang lại nhiều giá trị
cho khách hàng, hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đồng thời, Cảng Phước
An cam kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Tân Cảng Sài Gòn, trở thành cánh
tay nối dài và là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tân Cảng nhằm tối
ưu chi phí logistics và phát huy lợi thế liên kết vùng.
Thông qua sự kiện, Tân Cảng Sài Gòn
và Cảng Phước An gửi lời tri ân đến những hãng tàu và doanh nghiệp khách hàng
đã góp phần tạo nên những dấu ấn phát triển của hệ sinh thái Tân Cảng - Phước
An trong suốt thời gian qua, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành
cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng
dịch vụ và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ, góp
phần đưa khu vực Đồng Nai trở thành trung tâm logistics quan trọng của phía Nam
và cả nước.
Signify Việt Nam vào Top 10 doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh tại Golden Dragon Awards 2026
14:00, 14/05/2026
Amway Việt Nam nhận danh hiệu Rồng Vàng lần thứ 10, khẳng định vị thế bền vững
4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…
Amway Việt Nam nhận danh hiệu Rồng Vàng lần thứ 10, khẳng định vị thế bền vững
Amway Việt Nam, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, vinh dự được trao tặng danh hiệu Rồng Vàng 2026 ở hạng mục “Doanh nghiệp FDI có tăng trưởng liên tục và bền vững”. Đặc biệt, đây là lần thứ 10 Amway Việt Nam được vinh danh tại chương trình uy tín này, đánh dấu cột mốc ý nghĩa cho hành trình phát triển bền bỉ, năng lực vận hành ổn định và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Soosan Vina Motor: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững, khẳng định vị thế Top 10 FDI tăng trưởng ấn tượng
Giữa dòng chảy hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp FDI ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững. Soosan Vina Motor là một trong những đại diện tiêu biểu với hành trình tăng trưởng ấn tượng trong ngành sản xuất sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng tại Việt Nam.
25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Nông sản Việt cần thích ứng với Nghị định 280 của Trung Quốc và quy định RCEP mới
Trước những thay đổi trong quy định nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc và yêu cầu ngày càng cao từ Hiệp định RCEP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tại Đắk Lắk nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: