Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Phước An: 1 năm nhìn lại và cam kết chiến lược tương lai

Ngày 13/5/2026, tại Cảng Phước An (Đồng Nai), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp cùng Cảng Phước An tổ chức thành công Hội nghị khách hàng “Đồng hành vươn khơi – Đón vận hội mới” với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội logistics, lãnh đạo hai đơn vị cùng hơn 300 hãng tàu, khách hàng và đối tác.

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trở thành trung tâm công nghiệp – logistics hàng đầu phía Nam và được kỳ vọng cùng TP. Hồ Chí Minh hình thành “siêu đô thị kép”.

Chia sẻ về điều này tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thức - Trưởng Phòng Thương mại đầu tư – Sở Công Thương TP. Đồng Nai - cho biết: Đồng Nai sở hữu quy mô kinh tế và hệ thống khu công nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, cùng hạ tầng chiến lược được đầu tư mạnh mẽ như sân bay Long Thành, cao tốc, các tuyến vành đai và hành lang logistics kết nối Cái Mép – Thị Vải, Đồng Nai đang từng bước hình thành mạng lưới logistics đồng bộ cho khu vực. Sự phát triển của hệ sinh thái logistics Đồng Nai không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng và kinh tế khu vực.

Bên cạnh những lợi thế, kết nối cảng biển – khu công nghiệp – chuỗi cung ứng tại Đồng Nai vẫn còn nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục logistics và sự liên kết đồng bộ giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ như cải cách thủ tục, hoàn thiện cơ chế chính sách và phát triển vận tải thủy nội địa nhằm tăng kết nối hàng hóa XNK, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan hải quan luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và phối hợp cùng các đối tác trong chuỗi logistics để phát triển hệ sinh thái hiện đại, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An chính là điểm sáng, góp phần hình thành hệ sinh thái cảng biển – logistics đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực Đồng Nai.

Tại Hội nghị, Thượng tá Trương Tấn Lộc – Giám đốc Marketing, TCT TCSG - đã cho thấy kết quả hợp tác trong hơn một năm qua giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An được thể hiện qua các số liệu ấn tượng: thu hút 8 hãng tàu hợp tác, triển khai 7 tuyến dịch vụ với 197 chuyến tàu và đạt 190.642 TEUs. Điều này cho thấy định hướng hợp tác chiến lược đúng đắn giữa hai bên, hướng đến thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho hãng tàu, khách hàng và địa phương.

Về phía Cảng Phước An, ông Trương Hoàng Hải – Tổng Giám đốc - nhấn mạnh: sự kết nối giữa Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An không chỉ là hợp tác khai thác, mà là sự liên kết trong một hệ sinh thái logistics tích hợp. Sự kết hợp giữa năng lực, mạng lưới của Tân Cảng Sài Gòn và tiềm năng, vị trí chiến lược của Cảng Phước An sẽ mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đồng thời, Cảng Phước An cam kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Tân Cảng Sài Gòn, trở thành cánh tay nối dài và là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tân Cảng nhằm tối ưu chi phí logistics và phát huy lợi thế liên kết vùng.

Thông qua sự kiện, Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Phước An gửi lời tri ân đến những hãng tàu và doanh nghiệp khách hàng đã góp phần tạo nên những dấu ấn phát triển của hệ sinh thái Tân Cảng - Phước An trong suốt thời gian qua, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ, góp phần đưa khu vực Đồng Nai trở thành trung tâm logistics quan trọng của phía Nam và cả nước.