Signify Việt Nam vào Top 10 doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh tại Golden Dragon Awards 2026

Ngày 13/5, Signify Việt Nam được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh tại Golden Dragon Awards 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, đồng thời nhận danh hiệu “Đơn vị tiên phong trong các giải pháp chiếu sáng bền vững và tiết kiệm năng lượng” (Pioneer in sustainable and energy-efficient lighting solutions).

Chương trình năm nay phản ánh xu hướng chuyển dịch trong thu hút FDI, khi các tiêu chí về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và đổi mới sáng tạo ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm. Ban tổ chức cho biết, Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 năm 2026 tập trung khảo sát các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Là tập đoàn toàn cầu dẫn đầu trong lĩnh vực chiếu sáng chuyên dụng và dân dụng, Signify hiện phát triển nhiều thương hiệu như Philips, Signify Interact, Dynalite hay Color Kinetics, tập trung vào các giải pháp chiếu sáng kết nối, tiết kiệm năng lượng và quản trị dữ liệu cho nhà ở, tòa nhà và không gian công cộng.

Chia sẻ bên lề lễ sự kiện, ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam, cho rằng việc cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thời gian qua đang tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp FDI triển khai công nghệ mới tại Việt Nam.

Điều này trở nên đáng chú ý hơn khi các quy định liên quan đến phát thải và hiệu quả năng lượng đang bước vào giai đoạn thực thi mạnh hơn, như Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm phát thải khí nhà kính hay quy định dán nhãn năng lượng bắt buộc với một số sản phẩm từ năm 2026.

“Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là ‘đòn bẩy’ quan trọng để doanh nghiệp đẩy nhanh các giải pháp chiếu sáng hiệu suất cao, đồng thời hỗ trợ đối tác trong nước tiếp cận hệ sinh thái chiếu sáng tuần hoàn và các tiêu chuẩn ESG,” ông Dương chia sẻ.

Tập đoàn hiện đã triển khai khoảng 2.000 báo cáo phát thải carbon (Environmental Product Declarations – EPD) cho hơn 70.000 sản phẩm trên toàn cầu nhằm phục vụ nhu cầu minh bạch dữ liệu môi trường trong các báo cáo ESG của khách hàng và chủ đầu tư.

Khi mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 ngày càng tạo áp lực lên doanh nghiệp và hạ tầng đô thị, mô hình kinh tế tuần hoàn được Signify xem là hướng đi cần thiết đối với ngành chiếu sáng.

Triết lý “sử dụng ít hơn - sử dụng lâu hơn - sử dụng lại” được doanh nghiệp triển khai thông qua chương trình toàn cầu Signify Circle, tập trung vào thiết kế sản phẩm có tuổi thọ dài hơn, tăng khả năng tái sử dụng linh kiện và hạn chế việc thay mới toàn bộ hệ thống khi chỉ có một bộ phận bị hỏng.

Cách tiếp cận này giúp tối ưu chi phí vận hành, kéo dài vòng đời thiết bị và giảm tác động môi trường trong quá trình sử dụng.

Một trong những nền tảng được doanh nghiệp nhấn mạnh là Interact – hệ thống chiếu sáng kết nối dành cho tòa nhà thông minh, hiện được triển khai tại hơn 40.000 dự án trên toàn cầu. Thông qua cảm biến và dữ liệu vận hành, nền tảng này cho phép giám sát, điều chỉnh công suất chiếu sáng và tối ưu mức tiêu thụ điện theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Hệ thống cũng có thể tự động giảm công suất tại các khu vực ít sử dụng, đồng thời tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày để giảm điện năng tiêu thụ.

Song song với đó, Signify đang triển khai chương trình phát triển bền vững toàn cầu “Brighter Lives, Better World 2030”, tập trung vào các mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và mở rộng tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm chiếu sáng xanh.

Thông qua chương trình “Brighter Lives, Better World 2030” và sáng kiến “Signify Switch”, doanh nghiệp đặt mục tiêu đồng hành cùng các đối tác trong quá trình chuyển đổi hệ thống chiếu sáng và ứng dụng công nghệ mới.

Đến năm 2030, Signify hướng tới tiết kiệm khoảng 60 TWh điện thông qua các dự án triển khai, đồng thời tiếp tục giảm cường độ phát thải carbon trong hoạt động sản xuất và vận hành.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Signify Việt Nam cũng chú trọng công tác xã hội hướng tới cộng đồng. Chương trình hỗ trợ liên quan đến chiếu sáng được doanh nghiệp triển khai hàng năm tại các địa phương trên cả nước. Năm 2026, Signify đang phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện chiếu sáng tại một số khu vực còn khó khăn.

Đây cũng là hướng đi được nhiều doanh nghiệp FDI theo đuổi khi các tiêu chí về phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo quan trọng trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức Golden Dragon Awards, dấu mốc 25 năm của chương trình không chỉ phản ánh quá trình phát triển của cộng đồng FDI tại Việt Nam mà còn cho thấy xu hướng hình thành “thế hệ FDI mới”, nơi các tiêu chí về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm phát thải và liên kết chuỗi cung ứng ngày càng được coi trọng bên cạnh quy mô vốn đầu tư.