Amway Việt Nam nhận danh hiệu Rồng Vàng lần thứ 10, khẳng định vị thế bền vững

Amway Việt Nam, thương hiệu chăm sóc sức khỏe, vinh dự được trao tặng danh hiệu Rồng Vàng 2026 ở hạng mục “Doanh nghiệp FDI có tăng trưởng liên tục và bền vững”. Đặc biệt, đây là lần thứ 10 Amway Việt Nam được vinh danh tại chương trình uy tín này, đánh dấu cột mốc ý nghĩa cho hành trình phát triển bền bỉ, năng lực vận hành ổn định và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) lần thứ 25 ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 – 2030 và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦNG CỐ NĂNG LỰC VẬN HÀNH VÀ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Tính đến hết năm 2025, Amway Việt Nam đã ghi nhận chuỗi tăng trưởng ấn tượng 9 năm liên tiếp, trong đó nhiều năm duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giữ vững vị trí Top 9 thị trường doanh thu lớn nhất toàn cầu của Tập đoàn Amway. Amway Việt Nam vẫn đồng thời kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng này trong năm 2026. Đặc biệt, Việt Nam hiện được Tập đoàn Amway đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Amway kiên định theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng cao năng lực vận hành, đẩy mạnh số hóa hệ thống, và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Công ty đã đưa vào vận hành kho trung tâm hiện đại quy mô 5.000m² tại Tp Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ quản lý kho bãi tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chuỗi cung ứng.

Song song đó, Amway tiếp tục đầu tư và mở rộng các Amway Center, Mini center với 16 cơ sở vật chất trên toàn quốc, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại, và đồng bộ hơn cho nhà phân phối và khách hàng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, công ty cũng không ngừng nâng cao tiêu chuẩn kiểm định và an toàn sản phẩm theo quy trình toàn cầu nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về nguồn gốc, chất lượng và thông tin sản phẩm.

Những bước đi chiến lược và tăng trưởng bền vững của Amway Việt Nam tiếp tục góp phần củng cố vị thế của Amway toàn cầu với 14 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới theo bảng xếp hạng DSN Global 100, doanh thu toàn cầu đạt 7,3 tỷ USD trong năm 2025.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Amway Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình cộng đồng thiết thực về sức khỏe, giáo dục, môi trường và phát triển hạ tầng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong năm 2025, công ty phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Lũy tre biên giới” với 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta và chương trình “Thắp sáng đường quê” với 30 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường gần 2.000 mét gắn cờ Tổ quốc, góp phần cải thiện hạ tầng và đời sống địa phương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Amway Việt Nam cũng phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TP.HCM và Hà Nội, đóng góp hơn 600 đơn vị máu. Ngoài ra, công ty phối hợp cùng Báo Điện tử Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng các sân chơi hiện đại cho trẻ em tại Bình Dương và Cần Thơ với tổng giá trị gần 700 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ xây mới các công trình cầu, đường tại Đồng Tháp và Cà Mau nhằm cải thiện hạ tầng và tăng cường kết nối giao thông tại địa phương.

Các hoạt động này đã giúp Amway nhận được sự ghi nhận từ chính quyền địa phương, với Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ và Giấy khen từ UBND xã Vĩnh Viễn, đánh giá cao vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội, phát triển hạ tầng và chăm lo cho thế hệ tương lai.

Không chỉ đồng hành trong các hoạt động phát triển cộng đồng dài hạn, Amway Việt Nam còn phối hợp cùng Báo Điện tử Chính phủ, và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

Bên cạnh đó, Amway Việt Nam tiếp tục phát triển chiến lược "Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc", khuyến khích cộng đồng hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng sống. Trong nhiều năm liền. Amway Việt Nam đồng hành cùng Bộ Công Thương và các địa phương trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của Amway trong việc thúc đẩy các chuẩn mực minh bạch và trách nhiệm của ngành bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

Chia sẻ về dấu ấn này, ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng giám đốc Amway Việt Nam khẳng định: “Lần thứ 10 được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng là dấu mốc rất ý nghĩa đối với Amway Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững và những đóng góp tích cực của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng định hướng phát triển của quốc gia thông qua thúc đẩy hợp tác đa khu vực, đầu tư dài hạn và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.”