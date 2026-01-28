Tân Cảng Sài Gòn tổng kết 2025, hướng tới thành công 2026

Sáng ngày 26/1, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội (TTTDTT QĐ), Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã tổ chức chương trình Gặp mặt đầu năm nhằm tổng kết công tác phối hợp năm 2025 và triển khai kế hoạch hợp tác truyền thông năm 2026 cho đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng.

Chương trình có sự tham dự của ban giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội, ban huấn luyện và tập thể vận động viên đội bóng chuyền Thể Công - Tân Cảng, cùng đại diện Bộ Tư Lệnh Binh Đoàn – Ban Tổng Giám đốc TCSG, và đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2025, với tinh thần thi đấu kỷ luật, đoàn kết và quyết tâm cao và sự phối hợp hỗ trợ của TCSG, đội bóng chuyền Thể Công – Tân Cảng đã đạt được đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của thể thao quân đội trên các đấu trường trong nước. Các thành tích nổi bật của đội bóng chuyền quân đội trong năm vừa qua gồm: Giải Nhì giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Vô địch Giải bóng chuyền U23 quốc gia, Vô địch Giải trẻ Cúp Câu lạc bộ.

Những nỗ lực và thành tích của đội bóng chuyền Thể Công – Tân Cảng không chỉ có giá trị về chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thể thao Quân đội giàu bản lĩnh, kỷ luật, bền bỉ và kiên trì. TCSG hy vọng sẽ là cầu nối hiệu quả giúp thể thao Quân đội đến gần hơn với công chúng, qua đó nâng cao vị thế, uy tín và sức lan tỏa của thể thao Quân đội trong đời sống xã hội.

Ban Giám đốc TTTDTT QĐ và đại diện Ban Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị của TCSG thể hiện tinh thần quyết tâm cao hướng đến những thành tích nổi bật hơn trong năm 2026. Ảnh: Tân Cảng Sài Gòn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đại tá Bùi Văn Quỳ – Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng giám đốc TCSG đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội, Ban Huấn luyện và các vận động viên Thể Công – Tân Cảng; đồng thời khẳng định TCSG sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng phát triển bền vững, hướng tới những thành tích cao hơn trong năm 2026.

Đại tá Ngô Ngọc Quang – Giám đốc TTTDTT QĐ cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của TCSG trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng gắn bó, thiết thực và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện TCSG và cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) – cảng nước sâu quan trọng của TCSG tại khu vực phía Bắc, đã trao quà Tết, chúc mừng năm mới Ban Giám đốc TTTDTT QĐ, Ban Huấn luyện và các vận động viên Thể Công – Tân Cảng.

Đại diện TCSG và cảng Tân Cảng HICT trao quà Tết cho ban huấn luyện và vận động viên đội bóng chuyến Thể Công – Tân Cảng. Ảnh: Tân Cảng Sài Gòn.



